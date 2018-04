Vliv mobilních telefonů na lidské zdraví

Jen málokdy se pouštím do oblastí málo probádaných, nemám příliš rád články s otevřeným a nejasným koncem. Přesto - dotazů na to, jak mobilní telefony působí na lidské zdraví, bylo povícero a tak se pokusím shrnout množství materiálu, kteréžto k tomuto problému existuje.

Především: mobilní telefony jsou fenoménem řekněme posledních patnácti let, jsou tedy ještě mladší záležitostí, než například počítače. Z toho na intenzivní používání připadá řekněme posledních sedm let. Z hlediska medicínského tedy jde o čas zanedbatelný - mobilní telefony se netáhnout ještě ani jednou generací lidí, symptomy nemají čas se rozvinout a degenerace není zřetelná.

Faktický průzkum vlivu mobilních telefonů je zatím v plenkách a vývoj je prudký - lékaři stále častěji protestují, že technické parametry mobilních telefonů se mění častěji, než oni stihnou prostudovat parametry telefonů předešlých.

Je nesporné, že mobilní telefony vyzařují elektromagnetické záření - to je konec konců také důvodem jejich funkce. Řádově se jedná o 2 watty, tedy podstatně méně, než například u mikrovlnné trouby. Na rozdíl od mikrovlnné trouby ovšem tyto 2 watty jsou pár milimetrů od hlavy - a zde je kámen úrazu.

Antény mobilních telefonů jsou totiž konstruovány tak, aby poskytovaly maximální vyzářený výkon a citlivost - optimalizace vyzařování od hlavy, nikoliv do hlavy není tak častou záležitostí. Anténa totiž představuje výdaj - a mít anténu s výrobní cenou 5 nebo 10 USD je ve výsledné ceně poměrně solidní rozdíl.

Jedna výhoda tu ovšem je - firmy si uvědomují, že výkon telefonu vyzářený do lidské hlavy je výkon ztracený - takže sami o sobě jsou nuceny postarat se o to, aby se do lidské hlavy zářilo co nejméně. Citlivost telefonu je totiž zajímavá věc - na příznivost telefonu pro lidské zdraví se nikdo neptá...

Podle lékařských výzkumů údajně může dvacetiminutový hovor zvýšit teplotu vnitřních tkání lidské hlavy až o 0,1 stupně - nejhorší na tom je, že se lékaři začali přít, zda to škodí nebo je to jedno.

Seriosní odpověď na otázku, zda a jak mobilní telefonování poškozuje lidské zdraví, zatím neexistuje. Existují desítky vzájemně si protiřečících studií, kdy se jednotlivé týmy zaštiťují honosnými kapacitami lékařského ansámblu. A všichni svorně přiznávají, že patnáct let mobilního telefonování je málo na to, abychom zjistili, co nám to vlastně dělá.

Jisté je jedno: mobilní telefony se podílejí na vzniku nejrůznějších civilizačních syndromů a nemocí stejně tak, jako se na nich podílí televize, automobily, radary, přecpané nákupní haly a dorty Sachr. Mobilní telefony jsou dalším aspektem v řadě vedoucí k infarktu myokardu nebo náhlé příhodě mozkové. Vašim vředům rozhodně prospěje, když si během oběda mobilní telefon vypnete stejně tak, jako když přestanete konzumovat hamburger v zácpě na silnici. Ale to už je o něčem jiném - o tom, co nám způsobuje civilizace a její životní styl.

Něco pro sebe můžeme přesto udělat - můžeme se zajímat o to, které mobilní telefony nejvíce odklánějí škodlivé záření od naší hlavy, ti fanatičtější z nás se mohou zajímat o další ochranné pomůcky.

Ale o tom bude až další článek v tomto týdnu.

PS: Byl bych rád, kdyby se nám přihlásili lékaři ze svými názory - čtou nás lidé z tak prestžiních pracovišť, jako je IKEM, Medicom, lékařská fakulta UK atd. Máte nějakou zkušenost či názor? Pište...