Vliv globalizace na mobilní operátory

Výstavba

Od minulého příspěvku k operátorům uplynulo šest měsíců (Mobilní operátoři - spojovací mánie roku´99?) a transformace odvětví začíná nabírat rychlost. Letošní rok začal fúzí Vodafonu a AirTouch - spojení evropských operátorů ovládaných těmito giganty okořeněné US CDMA.

Od ledna pak Mannesmann koupil Omnitel (kombinace německé síly a italských oprátorů GSM) a Voicestream polkl Omnipoint (spojení dvou US GSM operátorů - jeden silnější na západě USA a druhý zase na východním pobřeží Spojených států). Pohled na růst prodeje a mezinárodní potenciál prozradí, že finančně mnohem významnější převzetí Telecom Italia společností Olivetti nemá takový efekt jako zmíněné dvě fůze.

Fúze Vodafone - Airtouch je předzvěstí budoucnosti, kdy mezi sebou bude válčit 5 - 10 světových mobilních operátorů, kteří budou na cestě k nadvládě polykat malé, regionální operátory, nabízet levný mezinárodní roaming, zjednodušené účtování a neuvěřitelné množstevní úspory. Dnešní smlouvy vytváří základy budoucích kolosů.

USA

Moje dva horké tipy operátorů v lednu byly Omnipoint a Western Wireless. Od té doby se Omnipoint ztrojnásobil a hodnota WWCA narostla dvakrát. Jejich mobilní digitální služby jsou nyní součástí služby Voicestream (VSTR). Pokrytí GSM je téměř celonárodní - nová síť v Chicagu a Dallasu tomu jen napomůže, zakoupení Aerial či jiného regionálního operátora zaplní ošklivou jihovýchodní díru a jako prémie by se hodila i síť GSM Sprint v oblasti Washington DC. Klíčem k úspěchu společnosti Voicestream ovšem není soupeření s AT&T a Sprintem o největší pokrytí od moře k moři; na to už je příliš pozdě.

Pro Voicestream bude lépe se soustředit na slabiny obou obrů. Voicestream jako takový vznikl z regionálních operátorů a měl by se zaměřit na dobré pokrytí v klíčových oblastech, nikoliv na pokrytí všude za každou cenu a následně pak mizerné i v LA a New Yorku, jak se právě stalo AT&T a Sprintu. Dokonalé pokrytí důležitých oblastí je prvním předpokaldem úspěchu. Tím druhým je schopnost poskytnout datový přenos na úrovni. AT&T s tím má problémy, Sprint se snaží ze všech sil o celonárodní CDMA datové služby. To všechno pět let poté, co první operátoři GSM začali nabízet mobilní data a technický náskok standardu GSM tomu odpovídá.

Nové GSM telefony Motorola lehčí než 100 gramů s vynikajícím časem stand-by oproti většině americkým telefonům s jediným standardem je jen jeden aspekt vlivu GSM na světový roaming. Ostatní modely letošní zimy dělají to samé; slučují americké, světové a GSM standardy do jednoho přístroje a současně snižují váhu. Spojení TDMA a GSM není jednoduché a spojit GSM a CDMA lze jen za cenu obětí ve váze a výkonu. To vše dává Voicestream šanci nabídnout světový roaming jeden až dva roky před ostatními US operátory - a navíc s atraktivnější modelovou řadou.

Neznamená to ale, že se někomu podaří zničit Sprint nebo AT&T. Nelze pochybovat o tom, že tito dva obři vyhrají. Silná značka, dálkové hovory a celonárodní pokrytí jsou významné výhody. Nedostatků je pár, ale nejsou zcela nevýznamné - pokrytí a služba zákazníků. Hypotetický třetí celonárodní operátor, soustředící se na dobré lokální pokrytí, nadstandardní datové služby a mezinárodní roaming má šanci uspět u smetánky trhu - lidí, které vynesla nahoru vlna akciových zisků a kteří by rádi měli na svém mobilu všechna data a roaming bez přílišného zvýšení váhy telefonu. Voicestream je také nejžhavějším kandidátem pro některého z evropských velikánů GSM stejně jako MCI Worldcom a možná i Bellsouth. Žádný jiný americký operátor není pro evropského kupce tak atraktivní; budou to evropští operátoři kdo udělá příští krok v konsolidaci trhů a společností.

Óda na digitální mrtvolu

Nextel to prostě nezabalí - mobilní Internet, nové modely od Motoroly, povinný link na Microsoft atp. Pokud jde o poslední záškuby, ten poslední je tedy darda. Žádná ze zmíněných silikonových ucpávek nedokáže zaslepit díru pod čarou ponoru. Digitální standard Nextelu odpovídá pozici Blbouna Nejapného v ornitologii. Blboun byl perfektně přizpůsoben životu na svém ostrově, ale nikdy si nevypěstoval tolik inteligence nebo aspoň křídla, aby byl schopen přežít invazi prvního cizího elementu do svého uzavřeného ekosystému. Standard iDEN společnost Motorola je sirotek, používaný pouze jedním hlavním operátorem a ignorovaný ostatními výrobci mobilních telefonů. Nikdo ještě neví který rok a které čtvrtletí, ale jednoho dne nedostatek konkurence a kompletní izolace trhu iDEN zahubí Nextel. Zrychlující se krok globalizace mobilních komunikací celý proces jen urychluje.

Bez několika renomovaných výrobců, kteří se navzájem nutí do inovací (jak tomu je u všech hlavních digitálních standardů) jsou telefony pro síť Nextel odsouzeny k postupnému zaostávávní za konkurencí. Nové a pro budoucnost důležité funkce - hlasové vytáčení, infračervené spojení pro přenos dat na PDA nebo laptop, předvídavé psaní texu, Bluetooth si právě odbývají v ostatních standardech svůj debut. Multistandardní přístroje a celosvětový roaming izolaci Nextelu jen zvyšují. Dlouhodobě zpožděné plány, které Motorola má s iDEN/GSM duálními telefony nevypadají přesvědčivě a zvlášť ne při porovnání s horečným tempem, kterým se snaží ostatní výrobci připravit americko - evropský telefonem skloubením GSM 900, GSM 1900, TDMA a AMPS. Tyto telefony jsou již na trhu a nebo velmi blízko uvedení na trh a pocházejí od společností jako Ericsson, Siemens, Alcatel, Bosch, Nokia a .... také Motorola. Historický úspěch Nextelu nijak nenaznačuje, jak těžce se nedostatek konkurence a nízké náklady na výzkum a vývoj projeví na budoucnosti standardu iDEN.