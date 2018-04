Vlastníte symbianovou Nokii? Tak proč z ní ještě neblogujete?

Lifeblog - pro většinu uživatelů jen jedna z několika nevyužívaných položek mobilních telefonů Nokia s operačním systémem Symbian, která je umístěna ve složce Aplikace. Ti z vás, kteří již někdy popisovaný soubor otevřeli, však dobře vědí, že je v něm ukryto kus vašeho života.

Mobil o vás ví vše

Průměrný uživatel mobilního telefonu jen za pouhý měsíc napíše velké množství textových zpráv, vyfotí mnoho fotografií a sem tam pošle i nějakou multimediální zprávu. Představte si, že by někdo vzal veškerou vaší textovou komunikaci, zkombinoval ji s vámi natočeným videem, pořízenými fotografiemi či uloženými poznámkami a vytvořil z ní jakýsi deník. Právě takto by se dala stručně popsat hlavní náplň pro mnoho uživatelů zatím tolik zbytečné položky Lifeblog. Zaujala vás? Pak čtěte dál, možná i vy s ní v budoucnu začnete pracovat.

Chytré telefony mají tu výhodu, že každý program může v jednu chvíli pracovat a předávat informace několika jiným aplikacím či souborům najednou, ovládat funkce telefonu či například číst a posléze i zaznamenávat systémové informace. Právě této schopnosti využívá i několikrát jmenovaná aplikace Lifeblog, která je předinstalovaná v drtivé většině chytrých modelů Nokia. Pokud jste si dosud mysleli, že vaše odeslané textové zprávy si už ve vašem telefonu nikdy nikdo nepřečte, pletete se. Stačí otevřít tento program a rázem zjistíte, že zaznamenává prakticky vše, co na klávesnici odkliknete. Samozřejmě do té chvíle, než to aplikaci v nastavení parametrů zakážete.

Lifeblog na první pohled

Po spuštění aplikace se na displeji zobrazí funkce časové osy. Jedná se o přehled všech zachycených událostí a položek (textové zprávy, multimediální zprávy, fotografie, video, textové poznámky nebo záznam v blogu), které jsou seřazeny chronologicky podle dnů, kdy byly vytvořeny.





Jednotlivé položky jsou zde řazeny v šesti malých kolonkách, přičemž u grafických souborů se zobrazuje jejich náhled, u textů několik prvních slov. Pokud si budete chtít záznam podrobněji prohlédnout, stačí na něj jednoduše kliknout. V detailním náhledu obrázku můžete upravovat velikost, nastavit ho jako tapetu či například nejrůznějšími způsoby otáčet.

Nechcete uchovávat SMS? Stačí zákaz v nastavení

Menu nastavení je v programu Lifeblog prakticky nejdůležitější. V nabídce „Typy položek“ si totiž můžete zvolit, co všechno má mobilní telefon monitorovat. Pokud tak například budete chtít, aby aplikace ukládala pouze natočené video, je třeba zakázat sledování všech ostatních služeb.





Vedle položky pro zapnutí automatického pročištění paměti, které se uskuteční vždy při synchronizaci s počítačem, nalezneme v nastavení ještě nabídku pro blog.

Tvořte blog přímo z mobilu!

Po otevření této položky lze upřesnit podmínky pro nahrávání vašich informací do vlastního blogu, který je umístěn na internetu. Stačí jednoduše zadat název daného účtu, uživatelské jméno, heslo a samozřejmě také adresu serveru, na kterém je blog umístěn (z vlastní zkušenosti jsme zjistili, že telefon spolupracuje velmi dobře s mezinárodním blogovacím systémem Vox.com).





V rámci tohoto nastavení si také můžete vybrat, jestli má aplikace optimalizovat obrázky na přijatelnější velikost. Jakmile budete chtít jakoukoliv z uložených položek (text, audio, obrázky či video) odeslat na blog, pro který jste si v nastavení zvolili přihlašovací informace, stačí ve vlastnostech daného prvku kliknout na nabídku „Poslat na web“. Mobilní telefon se posléze připojí na internet a vybrané položky synchronizuje s vaším osobním blogem.

Synchronizujeme s počítačem

Každý, kdo si koupil originální chytrý telefon Nokia, obdržel v balení i CD s dodatečným softwarem. Na něm je vedle programu PC Suite pro správu telefonu i počítačová verze aplikace Lifeblog. Slouží jednoduše pro přehrání všech položek, které aplikace v telefonu zaznamenala, do počítače a obráceně.





Její grafické prostředí je opravdu velmi propracované a program nabízí prakticky ty samé možnosti jako v mobilu. Nalezneme v něm tedy časovou osu, oblíbené položky i možnost odeslání vybraných informací do osobního blogu na internetu.

Aby program importoval všechny informace z mobilního telefonu, stačí vybrat nabídku „Kopírovat nové položky z telefonu“. Komunikace mezi mobilem a počítačem probíhá na bázi běžných kanálů, tedy pomocí datového kabelu, infračerveného portu či technologie Bluetooth.

To není jen blog!

Při uvedení prvních verzí programu Lifeblog uživatelé možnost tvoření blogu jako takového včetně odesílání obrázků a textů na internet neměli. Význam slůvka „blog“ v názvu tak trochu ztrácel smysl. Postupem času si však výrobce uvědomil, že s implementováním této funkce se stane aplikace mnohem atraktivnější a tím pádem i používanější. Je navíc velmi příjemné, že vedle funkce tvoření vlastního blogu a jeho synchronizace s internetem slouží Lifeblog jako váš osobní deník a rekordér veškeré komunikace. Budete-li tak chtít vědět, komu a co jste psali například v polovině prosince minulého roku, stačí se podívat.