Vlastník Telecomu by mohl být znám už v březnu, tvrdí Mlynář

Nového vlastníka státního 51procentního podílu v Českém Telecomu by mohla vláda vybrat v březnu. V rozhovoru s ČTK to dnes uvedl ministr informatiky Vladimír Mlynář s tím, že bude prosazovat prodej celého balíku jedné firmě. O novém majiteli by pak měla rozhodnout nabídnutá cena. "Budeme podporovat jednoznačně variantu celého balíku státního podílu a to strategickému partnerovi nebo konsorciu, jehož účastníkem bude strategický partner," uvedl ministr. Ministr financí Bohuslav Sobotka, který má privatizaci Telecomu na starosti, nedávno řekl, že vládě navrhne tři varianty prodeje. Vedle nabídky celého podílu jednomu investorovi uvažuje o prodeji akcií přes kapitálové trhy nebo kombinaci obou možností.

Podle Mlynáře by výběr vlastníka Telecomu vedle ceny neměly doprovázet žádné další podmínky. "Zkušenost z privatizací nás poučila, že to jsou iluze," dodal. Ministr uvedl, že ví o zájmu dánské TDC a několika investičních fondů, které se o prodej zajímaly již v minulosti a nyní tento postoj potvrzují. Podle informací ČTK jsou mezi dalšími potenciálními uchazeči například světová mobilní jednička Vodafone či konkurenční Orange. Hovoří se i finanční skupině PPF či společnosti Swisscom.

Fond národního majetku by měl nyní rozeslat potenciálním investorům výzvu, aby projevili svůj předběžný zájem. O variantách privatizace by měla vláda rozhodovat nejpozději v říjnu. Prodej bude koordinovat devítičlenná meziresortní komise a poradenské konsorcium Credit Suisse First Boston a České spořitelny. Odborníci očekávají výnos z prodeje podílu 50 až 65 miliard korun. Tržní hodnota firmy, která vlastní 100 procent v mobilním operátoru Eurotel, je podle současného kurzu akcií kolem 110 miliard korun.