Vlastní melodie v mobilu? Tentokrát pro Siemens

Mezi výrobce telefonů, kteří dovolují mobilmanům, aby si zvonili "jinak" nebo si vytvořili svou vlastní, originální a jedinečnou melodii, vstoupil s modely S25 a C25 i německý Siemens. Zatímco v prvním případě telefon nabízí 42 melodie a možnost vytvoření jedné vlastní, v druhém případě je z dvaceti pozic pro vyzváněcí tóny jedna prázdná - a tedy předurčena k tomu, aby byla naplněna tóny libě znějícími vašemu uchu.

Podobně jako u starších modelů Nokie, kdy se dá vložit nový vyzváněcí zvuk jedině prostřednictvím kabelu nebo IR portu, existují i pro zmíněné Siemensy počítačové prográmky, které převádějí jednoduché soubory ve formátu MIDI do podoby zvonění telefonu. Podrobnosti o těchto softwarech a o tom, jak na to, jsme již rozebírali dříve:

Nové logo a melodie pro Siemens S25 (http://mobil.idnes.cz/telefony.aspx?r=telefony&c=A990824_0001155_telefony)

C25 Play: Czech made (http://mobil.idnes.cz/)

Konvertor melodií pro Siemens C25 (http://mobil.idnes.cz/mobilni-operatori.aspx?r=mob_operatori&c=A990712_0000743_mob_operatori)

Další zajímavý program, který rozšiřuje množství vyzváněcích tónů pro Siemensy, je k nalezení na adrese The Siemens C25 Music Page (http://w4u.eexi.gr/~ams/indexeng.htm):





Jde o převadeč tónů určených původně pro Ericssony do telefonů Siemens, nazvaný Siemens C25 RingTone Converter.

Jinými slovy, Siemensovým telefonistům se otevírají brány Ericssonovských vyzvánění dokořán... Zanedlouho však dojde řada i na majitele Nokií, jak na výše zmíněných stránkách slibuje avízovaný univerzální konvertér vyzvánění.

Konvertovanou melodii pak už stačí jen vyťukat dle instrukcí manuálu přímo do telefonu. V zásadě je to velice podobné jako u Ericssona, ale přeci jen pár maličkostí je odlišných. Klávesami 1-7 vkládáme noty, 8 už je tón DO o oktávu vyšší - "+c". Jinak se nota zvedá o oktávu klávesou "#" ještě před zvolením noty. Tlačítkem 0 vložíme pauzu, téhož docílíme i devítkou. Hvězdičkou (*) notu posuneme o půltón a na displeji se objeví "is". V čem je siemensovský skladatel rozhodně lepší oproti erikovskému (a současně se blíží tím k Nokii) je, že umožňuje mnohem bohatší výběr délku not -1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1. O délce noty přitom rozhoduje doba, po kterou je přidržena patřičná klávesa. Výsledná melodie pak třeba vypadá následovně: E2(1/8) P(1/16) Fis2(1/16) Cis2(1/16) Fis2(1/16) E2(1/16) Gis2(1/16) H2(1/8) P(1/16) Ais2(1/16) Gis2(1/16) Ais2(1/16) H2(1/16) Dis3(1/16) Fis3(1/8) P(1/4) P(1/8) Fis2(1/8) P(1/16) F2(1/16) Fis2(1/16) F2(1/16) Fis2(1/16) Ais2(1/16) Cis3(1/8) P(1/16) C3(1/16) Ais2(1/16) C3(1/16) Cis3(1/16) F3(1/16) Gis3(1/8). Pokud jste to nepoznali, tak jde o hudební motiv z filmu Ponorka (U96 Das Boot).

Na závěr už snad jen několik zajímavých internetových adres: