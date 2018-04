Vlastní melodie v mobilu? Tentokrát pro Nokie.

Dalším podobným prográmkem, fungujícím pod Windows 95/98 a telefony Nokia 6110, 6150, 8110i, 8810, 9000i, 9110 a kompatibilními, je Nokring. V tomto případě je zapotřebí uploadovat tón do vašeho mobilu a poslat jako SMS do SMS centra operátora. Pro fajnšmekry přidávám adresu, kde naleznou podrobný popis této transakce, avšak obávám se, že tato služba nebude součástí rejstříku našich operátorů (http://vzone.virgin.net/neil.hobbs/Nokia/SMS.htm). Na témže sajtu (http://vzone.virgin.net/neil.hobbs/Nokia/Tones.htm) je ke stažení sto a jedna skladba v tomto formátu.

Pokud se vám podaří stát se členy Clubu Nokia (http://www.club.nokia.no/) - přičemž problémem je totiž už nechat se o něm pouze informovat v nějakém srozumitelném jazyce, třeba v angličtině, můžete si na svůj telefon této značky nechat zaslat esemeskou melodii z adresy http://www.nokia.no/ringtones/. Obávám se však, že úsilí těch, kdo nevládnou některým ze severoevropských jazyků, je předem odsouzeno k nezdaru...

Pokud náhodou vlastníte kartu operátora z některého ze severských států (Dánsko, Norsko, Švédsko nebo Island), můžete využít služeb Ringtones service (http://nokia.se/ringtones/) a nechat si zaslat novou melodii. Tuto službu, kdy vám přijde skladba na vyžádání, ve světě nabízí ještě několik jiných operátorů, avšak ani jeden z české mobilní trojice.

Těm z vás, kterým by se zachtělo obchodovat po internetu a současně trochu pustit žilou kreditní kartě a nakonec také obdržet novou melodii textovou zprávou, musím nabídnout alternativu v podobě adresy www.ringtone.net. Nabízí sice jen 238 melodií, ale jedna každá z nich vás přijde na pět dolarů. Pokud vás neodradí ani cena, pak vězte, že britský Cellnet garantuje zasílání melodií jen britským telefonním číslům...

A na závěr se vrátíme k něčemu reálnějšímu. Novější modely, konkrétně Nokia 3210, umožňují, aby si každý složil, co je mu libo. Integrovaný skladatel hudby (podobný jako u Ericssona, ale současně v pár drobnostech odlišný), umožňuje vytvoření a uložení vlastní melodie pod pozicí č. 32. Podrobný návod lze prostudovat v příručce ke zmíněnému telefonu, zatímco - a tu jedovatost si neodpustím - reklamně strohé sdělení na stránkách Nokia (http://www.nokia.cz/phones/3210/new/rtonecomposer.html) případného zájemce o informace rozhodně neukojí. Troufl bych si i tvrdit, že na druhé straně téměř kterákoli "amatérská" (tedy nefiremní) stránka vysvětlí, jak se ta melodie vlastně skládá...

Takže jen stručně a na důkaz svého předešlého tvrzení uvádím návod ze sajtu www.mujweb.cz/www/nokiamelodie/: Pokud nevíte, jak do vašeho mobilu dostat melodii, je tu malý návod. V menu vyberte položku "skladatel" a můžete začít. Zmáčknete jakékoli tlačítko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a na displeji se vám objeví něco jako 4a2 - to je to co chceme. Nás zatím zajímá písmenko, tedy rozložení not na klávesnici. 1=C, 2=D, 3=E, 4=F, 5=G, 6=A, 7=B. Pokud budeme chtít udělat notu 16b2, zmačkneme 7, pak pomocí kláves 8 a 9 upravíme první číslo k obrazu svému. Třetí se upravuje pouze vzestupně, tj. 12312312... pomocí klávesy "*". Pokud je v melodii mezera, třeba 16-, zmačknete klávesu "0" a pomocí kláves 8 a 9 upravte. Mažeme klávesou "C" a # se dává pomocí klávesy "#". Když je skladba hotova, zmáčkneme NAVIkey, nastavíme tempo, pojmenujeme a uložíme. Das ist alles, liebe Freunde. Tolik citace...

Tak, schválně, pozná někdo, jaká melodie se skrývá v následující změti písmen a číslic?

(8#g1 2a1 8b1 2c2 8#g1 8a1 8b1 8c2 8f2 8e2 8a1 8c2 8e2 2#d2 16d2 16c2 16a1 8g1 1a1 8#g1 2a1 8b1 2c2 8#g1 8a1 8b1 8c2 8f2 8e2 8c2 8e2 8a2 1#g2 8#g1 2a1 8b1 2c2 16#g1 8a1 8b1 8c2 8f2 8e2 8a1 8c2 8e2 2#d2 8d2 16c2 16a1)

Ti z vás, kdo uhodli, že jde o proslulý motiv z Růžového pantera, mohou začít vyťukávat. Ostatní zájemci ostatně také. A pokud se snad mezi čtenáři najde někdo, kdo touží po sovětské hymně nebo Kaťuši, zde je adresa: www.hut.fi/~ptuomine/misc/ringtone/index.htm.

Něco málo přes dvacet skladeb je na české stránce věnované Nokii 3210 (www.mujweb.cz/www/nokiamelodie/melodie.htm), stovky pak na www.mobile-melodies.com/nokia/, necelá tři sta na www.home.swipnet.se/HAZ/Nokia/Nokia3210/. Nesporným faktem zůstává, že internetová nabídka melodií pro Nokie zatím není tak bohatá, ale utěšeně se rozrůstá.