Vlastní melodie v mobilu? Tentokrát pro Ericssony.

Jestliže píšeme o vytváření vlastních vyzváněcích melodií v mobilním telefonu, začněme Ericssonem, který, pokud se nemýlím, je na tomto poli průkopníkem. Možností, jak si vytvořit nové zvonění, je celá řada. Ta nepochybně nejpracnější (alespoň pro ty, kdo nemají zcela dokonalý hudební sluch a nejsou vybaveni patřičnou dávkou trpělivosti), je obsažen v menu každého telefonu počínaje šestkovou řadou (GH 688) a vyšší. Výhodou tohoto způsobu však je, že jste odkázáni jen sami na sebe a na to, jak rychle se vám podaří naťukat na klávesnici kýženou melodii. Pokud nejste moudří z manuálu pro váš telefon, následující tabulka by vám měla dostatečně poradit, jak na to: co zmáčknout, aby jste docílili správného tónu:

Klávesa 1-9 Pokud zmáčknete klávesu 1, telefon se rozezní tónem "c", devítka dává vysoké "d". Pokud klávesu podržíte déle, krátký tón bude nahrazen dlouhým a na displeji se místo malého písmene objeví velké. # Jestliže vám zvolený tón nezní čistě, jedním zmáčknutím přidáte půltón - buď "#", nebo dvěma ťuknutími "b". * Zmáčknutím vložíte mezi noty krátkou pauzu (1/8). «

» Šipky slouží k posouvání se v melodii stejně jako při psaní textových zpráv. Přidržením levé či pravé šipky se dostanete nakonec nebo na začátek melodie. 0 Slouží ke zvyšování nebo snižování noty, který jste zvolili, o oktávu. Zda jde o vysoké "c" nebo ne poznáte podle znaménka "+" před příslušnou notou. CLR Tlačítko CLR tradičně maže: krátkým stiskem se zbavíte noty nalevo od kurzoru, přidržením klávesy zmizí celá melodie.

Pokud se chcete vyhnout vlastnímu komponování, můžete využít skladeb, které jiní naťukali za vás. Stačí v prohlížeči na internetu zadat klíčová slova "Ericsson, melodies, ringing tones" a budete zavaleni stovkami odkazů. Na vybrané adrese si pak jednoduše zvolíte požadovanou melodii a naťukáte si ji do vašeho Erika. (Tak třeba Walk of Life od Dire Straits vypadá následovně: GpgpppdeGedpCpcpppdepGpgpppdeGedpCpcdeD .) Nenechejte se odradit tím, že k jedné melodii naleznete několik verzí - vyberte si tu nejlepší a i když bude mít stále nějakou tu mouchu, můžete ji aktivně v rámci naťukávání do telefonu upravit a zdokonalit, prodloužit atd. Úplným začátečníkům - avšak znalým angličtiny - doporučuji navštívit pro tyto účely stránku Mobile melodies (http://www.mobile-melodies.com). Jednak jsou zde melodie na telefony všech tří zmíněných značek (Ericsson, Nokia, Siemens), ale především tu funguje vyhledávač skladeb podle názvu a také možnost poslechnout si zvukovou ukázku. U každé skladby je navíc ještě ikonka s textem, který krok po kroku vysvětluje, jakou klávesu je třeba stisknout...

Toho, že složit novou melodii do Erika není právě jednoduché, si byli už před třemi roky nepochybně vědomi tvůrci užitečného prográmku nazvaného "Musicbox" - pro uživatele Windows a jeho obdoby pro fandy Macintoshů s názvem "Melody Maker". Vyťukávání do telefonu prográmky nahrazují klikáním myší na klávesy, což je pro každého potenciálního skladatele přirozeně jednodušší. Pokud máte v počítači zvukovou kartu a zapnuté reproduktory, nebude vám nic bránit v tom, abyste si melodii při skládání hned poslechli. Obě utilitky jsou zcela zdarma k mání a ke stažení (http://www.mobile-melodies.com/ericsson/utility.html) Pro úplnost dodejme, že prográmek současně funguje i jako zásobník melodií...

Ericsson je za své průkopnictví v oboru vlastních vyzváněcích tónů poněkud handicapován skutečností, že nelze zvonění posílat jako SMS, tak jako tomu je u telefonů Nokia. Dalším mínusem při skládání na Ericích je, že prográmek dokáže vytvořit jen dvě délky noty, takže ne všechny melodie jsou vhodné k překomponování. Mimochodem - i v tomto ohledu jsou Nokie dál. Na druhou stranu příznivci posledně jmenované značky mohou zatím jen blednout závistí nad tunami skladeb napsaných v erikovském formátu, které jsou na internetu k nalezení.

Pro úplnost přidáváme několik zajímavých www adres s melodiemi, zejména pro telefony Ericsson:

Mobile melodies (http://www.mobile-melodies.com) je určitě jedním nejlépe vytvořených relevantních sajtů (obsahuje melodie pro Ericssony, Nokie a Siemensy).

Melody heaven (http://home.swipnet.se/HAZ/swmelodier.htm) má údajně více než tisícovku skladeb pro Ericssony, Nokie a Siemensy.

Melody Land (http://www.cyberway.com.sg/~jimmykoo/) nabízí exotické melodie čínské, japonské provenience. Jsou tu samozřejmě i anglické skladby a v brzké době by tu mělo začít fungovat i vyhledávání podle interpreta či skladby. Stránky o sobě tvrdí, že jsou největší databází skladeb.

Bel Net (http://hem.passagen.se/mrj4you/rsignal/index.htm) - pokud autor nelže, můžete si vybrat z asi 5000 skladeb a melodií - původně jen pro Ericssony, ale chystá i sekci se zvoněním pro Nokie a Siemense.

Ericsson melodies (http://beli.vet.auth.gr/phones/mel.html) nabízí více než 400 skladeb pro telefony této značky.

Mobile Chaos (http://www.coolo.co.uk/MobileChaos/ericssonmelodies.html) kromě melodií pro Ericssony nezapomíná ani na Siemense