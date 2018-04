Vlastní melodie v mobilu? Proč ne!

Nebo se vám už oposlouchala všechna ta díla klasiků vážné hudby počínaje Bachem přes Mozarta až po Beethovena? Už máte po krk těch Valčíků pro Elišku, Malých nočních hudeb a Ód na radost? Vadí vám, že kolegův telefon vyzvání stejně jako ten váš? Nebo se prostě chcete jen za každou cenu odlišit a vyčnívat i při vyzvánění? Není nic snazšího, než to změnit. Jednou z možností je donekonečna kolovat v omezené nabídce poskytnuté výrobcem (byť některé typy telefonů nabízejí i desítky melodií na výběr), tou druhou je dát si do telefonu přesně tu melodii, kterou chcete.

Jakkoli nezáleží na tom, zda eurotelíte, pegasíte nebo snad oskaříte, zcela zásadní je pro vložení nového vyzvánění typ vašeho telefonu, respektive jeho výrobce. Jestliže máte jinou značku než Ericsson, Nokia nebo Siemens, snad dál raději ani nečtěte, protože uživatelům většiny ostatních mobilních telefonů možnost zvolit si vlastní vyzvánění nebyla dosud dopřána.

Naproti tomu, majitelům výše zmíněných značek (pozor, neplatí pro starší druhy telefonů) se otevírá téměř nekonečný svět melodií, zvuků a tónů. Na stovkách internetových sajtů jsou tisíce melodií - od vážné hudby přes klasické hity legendárních kapel (co třeba Door a jejich Light my fire nebo Satisfaction od Rolling Stones?), diskotékové vypalovačky a melodie, které se na nás denně valí z rádií (jen namátkou - Ace of Base, Eiffel 65...), filmové a televizní melodie (Policajt z Beverly Hills, Top Gun, Hvězdné války, Dallas, Simpsonovi...), znělky reklam (Coca-cola...), hymny (nepřekvapí, že převažují ty ze severu Evropy) až po počítačový Duke Nukem 3 nebo exoticky znějící skladby z Asie...

Dodejme, že na některých internetových stránkách existují dokonce i hitparádové žebříčky nejoblíbenějších melodií do telefonu, takže ti, kdo podlehli tomuto způsobu realizace odlišení se od zbytku mobilních telefonistů a mění si vyzvánění častěji než kterýkoliv kus oblečení, mohou být totálně "in".

Nevím, zda je to leností českých mobilmanů nebo neochotou dělit se o své melodie s ostatními (nebo že by to způsobil jen internetový skluz oproti zbytku světa?), ale relevantních českých sajtů na internetu k nalezení opravdu mnoho není. Jednou ze světlých výjimek jsou stránky Melodii na Nokii 3210, které jsou zdarma. To v tvůrci stránek Nokiaklub se probudil čilý podnikatelský duch - za pouhou stokorunu (!) nabízí půlroční členství, kterým můžete získat 50 log operátora, 50 log skupin volajících, 50 melodií nebo 25 obrazových zpráv. Co je to ovšem proti obchodníčkům na bazarových stránkách SMS fórum teletextu TV Nova: ještě před pár týdny tu probíhal směnný obchod (melodie za obrázek...), ale v nedávno se cena jedné melodie ustálila na 50 korunách českých. A pokud chcete vědět, zda se obchoduje i jinde ve světě, nahlédněte třeba do britského internetového obchůdku s logy operátorů a melodiemi, kteří si účtují za zaslání esemesky s logem či melodií... V zónách této našedlé ekonomické sféry se ceny pohybují dolar až dva (nebo jedna libra) za melodii, leč s českými SIM kartami při těchto transakcích příliš neuspějete.

Sečteno a podtrženo, vlastní melodii do telefonu můžete získat půltuctem způsobů:

zakoupíte si ji (znám výhodnější investice)

složíte si ji v příslušném programu nainstalovaném přímo v telefonu (při troše hudebního sluchu se vám může zdařit docela zajímavý "mobilní remix")

samotné komponování uskutečníte nejdříve v počítači (je to rychlejší)

stáhnete si ji z internetu a přeťukáte ji do svého utrženého sluchátka (mechanická záležitost)

nahrajete ji z příslušného počítačového programu přes kabel nebo IR port (proč to dělat jednoduše, když to jde složitě)

přijde vám prostřednictvím textové zprávy (anebo si ji necháte poslat) od někoho jiného (ideální v případě, že vlastníte Nokii, která tuto funkci podporuje)

Zde můžeme ukončit obecné povídání o možnostech získávání nových melodií do vašich mobilních miláčků. Všichni majitelé Ericssonů, Nokií i Siemensů již vědí, že i jejich telefonek se může stát příručním zdrojem hudby. Chcete-li svůj mobil obdařit jedinečnou melodií, vydržte do zítřka, dozvíte se víc.