Vlastní logo operátora za 10 minut

Chcete si pro telefony Nokia vyrobit vlastní logo operátora? Nedávno jsme na Mobil serveru popisovali služby, které vám je zašlou, nyní se podíváme na návod, jak si logo vyrobit vlastní a co nejjednodušeji bez pomoci kabelů a infraportů (často je nemáte). Návod funguje na Nokia 5110/61x0 a dalších.

Jediné co potřebujete je PaintShop Pro [download] a Nokia Smart Messaging Agent [download].

A také připojení modemem (fyzický modem - připojení na internet nepomůže). Nepotřebujete tedy žádný kabel ani infraport telefonu!

Prvně je opravdu výhodné oba programy nainstalovat ... Spustíme PaintShop a vytvoříme nový obrázek s atributy viz. dialog níže:

Tento obrázek nyní představuje pouze tu část displeje, kde bude Vaše nové logo, nikoliv fyzický displej, nebojte se proto tvořit až do krajů.

Pro samotné kreslení doporučuji použít funkci "Zoom" z menu "View". Někomu možná pomůže také funkce "Grid" (mřížka) z téhož menu. PaintShop má mnoho zajímavých funkcí, které je dobré si vyzkoušet a osahat. Samozřejmě s rozlišením 72x14 bodů a neuvěřitelnými 2 (slovy dvěma) barvami nejsou všechny funkce PaintShopu plně využité, ale např. "Resize" nebo "Text" lze občas výhodně použít ...

Nakresleno ?

Takže nám vzniklo např. něco takového ( s rezervou, prosím - v hodinách výtvarné výchovy jsem se věnoval spíše spolužačkám ...) :

Další krok je uložení obrázku do nějakého formátu, jednoduše převeditelného do souboru .nol . Tento formát je například PaintShopem podporovaná "Portable Bitmap (*.pbm)".

Z menu "File" klikneme na "Save Copy as..." nebo rychleji <Ctrl+F12>. V "Options..." nastavíme kódování ASCII, zadáme název souboru a uložíme.

Teď přijde asi nejmanuálnější část - spustíme WordPad (je součástí Windows) a otevřeme námi uložený soubor (musíme zvolit masku "Všechny soubory"), umažeme hlavičku až nám zůstanou jen nuly a jedničky (a mezery). Pomocí Ctrl+H vyvoláme dialog "Nahradit" a do políčka "Najít" dáme mezeru, políčko "Nahradit" necháme prázdné. Tlačítkem "Nahradit" několikrát vyzkoušíme, zda nahrazuje to co opravdu potřebujeme a stiskneme "Nahradit vše".

Nyní bude následovat malé prstové cvičení ...

Umístíme kurzor zpět do prvního řádku, stiskneme End a Delete, to umaže zalomení řádku, znova End, znova Delete a takhle asi 25x (až už to dál nepůjde).

Odpočineme si, dáme kafíčko, svačinku a budeme pokračovat.

Takto jsme vytvořily hrubá data pro soubor *.nol . Takže spustíme znova (druhé okno) WordPad a otevřeme nějaký hotový nol-soubor, vymažeme vše za hlavičkou ( vše od první nuly nebo jedničky do konce) a za ní přidáme (přes schránku) naše hrubá data. A toto už je náš nol-soubor. Uložíme pod požadovaným jménem.

Než spustíme Nokia Smart Messaging Agent je třeba udělat lehčí úpravy v csv-souborech :

Otevřeme smsc.csv a odstraníme 0 (nuly) před volačkou UTO (voláme mezistátně a proto ji nepotřebujeme a dělají zmatky).

Otevřeme operator.csv a smažeme jiné operátory než naše - není nutné, ale pohodlnější při volbě operátora.

Spustíme Nokia Smart Messaging Agent, v nastavení zvolíme Švýcarské sms centrum (nejspolehlivější), otevřeme náš nol-soubor, zvolíme operátora (RadioMobil, Eurotel) a napíšeme číslo cílového mobilu (v mezinárodním formátu +4206....).

Ano, bude se opravdu volat do Švýcarska, ale není se čeho obávat - vlastní spojení (přenos dat) trvá cca. 10sec. Mezistátní hovory jsou přeci tak výhodně zlevněné ... Ale vážně, jeden přenos loga je asi za 1, max. 2 impulsy vyřízen.

Klikněte na Send a počkejte pár vteřin, minut, hodin, dní ... no, to už asi nedojde - zkuste to poslat znovu a znovu a znovu ... máte určitě přístroj NOKIA ?

Hodně štěstí a zábavy. Pokud máte kabel, nebo peníze na placené služby, jde to rychleji...