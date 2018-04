Vlastní logo na Nokii - bez kabelu a zdarma!

Tentokrát máme dobrou zprávu pro všechny, kteří by si rádi vytvořili své vlastní logo do svého Nokia telefonu. Chybí jim však maličkost. A tou je datový kabel, který je pro tuto operaci nezbytný. Softwarů na vytvoření vlastního loga je v dnešní době na internetu mnoho. Bez kabelu jste však vyřízeni. Logo sice vytvoříte, ale do telefonu jej následně bez onoho kabelu nedostanete. Navíc, ve většině případů softwarů, které jsou volně ke stažení, se jedná pouze o sharewary nebo freewary, tudíž jejich možnosti jsou omezené.

Existuje však způsob, jak si vytvořit logo a poslat jej do vašeho či jakéhokoliv jiného mobilního telefonu Nokia. A žádný kabel k tomu nepotřebujete. Dokonce ani nemusíte mít po ruce telefon. Jedinou podmínkou je přístup k internetu. A samozřejmě nějaká ta špetka grafického nadání. Samotné vytvoření a zaslání loga vás nestojí ani cent.

Program, pomocí kterého si vytvoříte libovolný obrázek, nápis, symbol, se jmenuje Logo Designer. Jedná se o jednoduchý program obsahující všechny funkce běžných kreslících programů včetně vkládání textu do obrázku. Vše, co potřebujete mít, je prohlížeč "MS Internet Explorer" (verze 4.0 a vyšší), který má povolené a správně nastavené zpracování jazyka "java" (MS Virtual Machine). Vše je optimalizováno na rozlišení obrazovky 800x600.

Při tvoření obrázku máte před sebou "obrazovku", v jejíž horní polovině je pole o rozměrech 72 x 14 pixelů, zobrazující displej telefonu. V dolní polovině vlevo je "opravdový" (menší) displej, který vám neustále zobrazuje aktuální stav vašeho výtvoru. Vedle se nachází panel s ovládacími tlačítky, kde si můžete vybrat:

Jednoduché kreslení

Označit a přesunout oblast

Malování imitující spray

Vybarvování

Kreslení obdélníků, čtverců a kruhů (nevyplněných i vyplněných)

Vkládání textu

Logo si vytvoříte na těchto stránkách a hotové jej pak stačí odeslat na vámi zvolené číslo, na které bude doručeno ve formě SMS zprávy. Interval mezi odesláním a doručením loga závisí na momentální vytíženosti serveru, poskytujícím tuto službu.