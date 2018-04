Vladan Crha odpověděl na zbytek otázek z on-line rozhovoru

Vladan Crha, mluvčí našeho dominantního operátora, se zúčastnil on-line chatu na Mobil.cz. Bohužel nestihl zodpovědět všechny otázky, které jste mu položili Vy, naši čtenáři, proto Vám dnes přinášíme zbytek odpovědí.

Je nesporné, že pro plnou liberalizaci telekomunikačního trhu je klíčová fungující volba a převolba operátora (CS/CPS). Gabriel Berdár se v rozhovoru pro deník Právo dne 22. 6. 2004 vyjádřil, že: "Lidé si stále více uvědomují, že to, co jim nabízí Český Telecom, není žádným jednoduchým marketingovým vnadidlem a svědčí o tom i malé využívání služby volba operátora, která telefonním účastníkům umožňuje svobodný výběr provozovatele. Zprovoznění předvolby operátora (CPS) ze strany Českého Telecomu je svázáno velmi přísnými a rigidními kvótami objednávkového systému, které bez ohledu na skutečný zájem zákazníků umožňují denně zprovoznit jen velmi malý fixní počet CPS zákazníků. Tato skutečnost budí jednoznačný dojem, že Český Telecom obchází zákon a faktické uvedení předvolby operátora tímto způsobem velmi účinně sabotuje. Co hodláte učinit abyste takto dále flagrantně neobcházeli zákon a vyvarovali právních následků tohoto svého chování? (Pavel)

Z Vašeho dotazu bych skoro řekl, že pracujete pro některého z malých operátorů :-). Potom byste ale měl vědět, že podmínky pro zprovoznění CPS si odsouhlasili operátoři v rámci Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) a posvětil ho i ČTÚ. Celý systém provozuje Český Telecom ne proto, že by na tom vydělával, ale kvůli ostatním firmám, které mu tak mohou konkurovat. Abych tedy odpověděl na Vaši poslední otázku: Nehodláme učinit nic převratného, protože se držíme, toho co bylo jednou dohodnuto a plníme přitom požadavky zákona.

V současné době jsem připojen k internetu přes WiFi bezdrátové připojení za 300 Kč bez DPH 64Kb neomezeně v lokalitě Náchod. Dá se dohledné době očekávat neomezený internet na stahování e-mailů (64Kb/s) v této cenové relaci od CTC? (Vladislav Hejda)

Služba s rychlostí a cenou přesně na takovéto úrovni v nebližší době ne. Ale co se týče připojení k internetu, hodláme už v srpnu představit zajímavější novinky.

myslím, že se chováte jako obyčejný monopol, nebot znevýhodnujete malé obce a mensi mesta a zamerujete se pouze na Prahu a podstatna mesta v CR. U nas na venkove nemame moznost jine sluzby nez cesky telecom, platime 400 kc mesicne za sluzbu internetu doma, pricemz kvalita pripojeni je v prumeru 12,6 kb/s. Garantujete 28, ale vasi technici prijdou vzdy v sobotu dopoledne, kdy i nas internet teto kapacity dosahuje a prohlasite, ze je vse v poradku. Vzhledem vsak k tomu, ze je internet takto pomaly, nejsme schopni ani vycerpat volne jednotky ani z 50%, ale CT volne jednotky neprevadi, museli bychom platit vic. Tento system se mi zda nesmyslny. Co si o tom myslite vy? (LIms)

1) Nejdříve k první části dotazu: při rozšiřování pokrytí vysokorychlostním internetem postupujeme ne jako „obyčejný monopol“, ale jako obyčejná normálně uvažující firma. Nejdříve jsou pokrývána nejdostupnější místa s největší koncentrací současných či potenciálních zákazníků. Opačný přístup - začít s hájovnami, potom samoty, pak obce do 100 obyvatel, kde má s internetem zkušenost starosta a farář atd. až nakonec Brno, Praha, Ostrava, by dokázal obhájit málokdo. Našim cílem nicméně je rozšířit co nejrychleji dostupnost Internetu Expres na co největší území (přesněji zpřístupnit co největšímu počtu zákazníků). Nejpozději do konce roku plánujeme pokrýt zhruba 300 nových lokalit. Kromě již pokrytých hodláme také s předstihem zveřejňovat i plánované lokality - ve čtvrtek 22. července ve 12:00 hodin najdete na našem webu seznam 75 nových oblastí, kde bude Internet Expres dostupný nejpozději do konce srpna. Další seznamy lokalit budeme zveřejňovat jakmile budeme znát přesné termíny.

2) Stížnost na to, že u Vás své služby nabízí jenom Český Telecom, byste měl spíše adresovat jiným operátorům. U nich však samozřejmě platí, že se do menších obcí příliš nehrnou. 3) Volné minuty se u všech současných „internetových“ programů pro domácnosti (Internet 780, Telefon a Internet 90+300 i Telefon a Internet 180+660) převádějí do dalšího měsíce. Garantovaná rychlost u internetových programů, kterou zmiňujete, je minimálně 28 kb/s. Upřímně řečeno se mi příliš nezdá, že by si naši technici vybírali pro návštěvy zákazníků ausgerechnet sobotu dopoledne (!), ale pokud Vám to běží pomaleji jindy, co Vám brání domluvit se na jiný čas a den...? Nemám naštěstí informace o každé telefonní lince v Česku, takže Vám nedokáži odpovědět detailněji. Pokud chcete, pošlete mi více podrobností na tiskovy.odbor@ct.cz a můžeme se na to podívat.

Můžeme očekávat nějaké navyšování rychlostí u profi variant ADSL? (shiki)

Ano.

Máte pocit, že konkurence zlepšuje služby? Pokud Ano proč se jí telecom neustále brání? (Marcel)

Ano, jsem si naprosto jistý, že konkurence zlepšuje služby. Hezký příklad je třeba ADSL a Internet Expres. Asi jste zaznamenal, že od spuštění vysokorychlostního internetu přes telefonní linku v loňském roce se jakoby mávnutím kouzelného proutku začaly kabelové televize předhánět v nových nabídkách, reklamních kampaních, nových jménech a dalších novinkách. Roky před tím se prakticky nic nedělo. Stejně tak si nic nedarují ani telekomunikační operátoři. Jedni nabízejí ADSL přes naši síť, druzí využívají svoji infrastrukturu a někteří si k tomu pronajímají celé linky od Českého Telecomu. To vše naprosto nepochybně vede k trvalému zlepšování služeb na našem trhu. Český Telecom plní to, co mu ukládá zákon. Umožnili jsme volbu operátora, umožnili jsme přednastavenou volbu operátora, poskytujeme přenositelnost čísla a menší operátoři si dávno mohou díky LLU pronajímat i naše linky. Tak to standardně funguje i jinde ve světě. Pokud však máte na mysli to, že se Český Telecom snaží být úspěšnější, než jiné telekomunikační firmy, tak to je právě...konkurence. Pečovat o jiné operátory nehodláme.

Dobrý den, Dovolím si otázku týkající se dial-up paušálu. Zkušební provoz na období mimo špičku byl ze strany ČTc ukončen. Místo něj nabízíte celodenní paušál pro uživatele, kteří se nacházejí v lokalitách kde se plánuje ADSL. Jak je vidět, ČTc je schopen nabídnout nejen mimošpičkový ale i celodenní paušál když se mu to hodí. Ale k věci. Co nabídnete uživatelům v lokalitách kde zřejmě nikdy nebude ADSL dostupné? Pokud z nějakých důvodů nechcete přistoupit na model FRIACO, kdy se dočkáme technologie CDMA? Bojíte se že by CDMA kanibalizovalo ADSL? Proč? Nebylo by vhodnější vypustit na trh všechny produkty najednou (ADSL,CDMA i paušální Dial-up) a nastavit parametry služeb tak, aby se vzájemně doplňovaly? (Miloslav Sova)

Dobrý den, možnost paušálního připojení prostřednictvím dial-up paušálu je dočasné technické řešení. Jeho realizace je vedena snahou vyjít vstříc zákazníkům, kteří by jinak museli na přechodnou dobu složitě hledat jiné řešení. V současné době této nabídky využilo pouze něco přes 100 zákazníků. Obdobnou nabídku svým zákazníkům může učinit kterýkoli operátor na trhu. Naši hlavní prioritou je v současné době především vysokorychlostní internet a jeho plošná dostupnost. Internet přes CDMA bude spuštěn, až skončí testování ze strany Českého telekomunikačního úřadu. Český Telecom nemá zájem termín nijak oddalovat, naopak. Rád bych při této příležitosti vzkázal mamlasům (tím nemyslím Vás, chraň Bůh :-), kteří do omrzení opakují, že „ČTc brání spuštění CDMA“ následující čtyři body:

1) na začátku roku byl projekt CDMA pozastaven, do doby, než Eurotel předloží podnikatelský plán (zjednodušeně řečeno kolik bude zavedení služby stát, kolik to vynese a jak bude produkt postaven vůči ostatním službám skupiny);

2) během několik týdnů byly tyto otázky vyřešeny a byl domluven termín společného spuštění (květen) nových služeb... tím odpovídám kladně i na Váš dotaz jestli by nebylo vhodnější „vpustit na trh všechny produkty najednou“;

3) pár dní před startem jsme se dozvěděli, že ještě není k dispozici povolení od ČTÚ a že se testování protáhne - na trhu se objevil pouze Internet Expres;

4) - v současné době se podle mého názoru vše blíží k úspěšnému konci. Abych to shrnul - k posunu komerčního uvedení na trh došlo vlivem jednání s ČTU týkajících se povolení. Neočekáváme, že služby přes CDMA budou mít jakýkoli negativní vliv na poskytování Internetu Expres, naopak. Jejich spuštění přinese vítané doplnění na trhu a rozšíří možnost přístupu k rychlému internetu pro další skupinu zákazníků

Stále investujete do nových technologií, jako ADSL, Wifi, CDMA, DVBT. Co plánujete dál? Na co se v krátké době můžeme jako zákazníci těšit?SDSL, WDSL optiku do každé domácnosti? :-) (J. Matoušková)

Samozřejmě sledujeme nejnovější technologické trendy a postupně je aplikujeme také v naši síti. Dovolte však, abych s ohledem na konkurenci tuto otázku konkrétněji nezodpovídal. Naši hlavní prioritou je nyní rozšiřování a zkvalitňování portfolia služeb na bázi vysokorychlostního internetu. O tom, že se nám to daří svědčí počet zákazníků, který začátkem července překročil 30 000. Naši nabídku se snažíme připravit tak abychom běžného zákazníka nezatěžovali technickými detaily. Služby by měly plnit potřeby a očekávání zákazníků a není podstatné na jaké technologické platformě, nebo jaké kombinace technických prostředků využijí.

Proč se na ADSL zavádějí FUP??? Služba má být neomezená a tímto dochází k omezení rychlosti internetu. (Tomáš Ladman)

FUP či obdobné principy jsou u každé telekomunikační služby, žádná služba není neomezená. Při dimenzování sítě (infrastruktury) se vychází z toho, že průměrný zákazník bude zatěžovat kapacitu určitým způsobem. To u masových služeb umožňuje úsporu nákladů a v konečném důsledku i nižší cenu pro zákazníka. Více o FUP najdete třeba v tomto článku na Lupě.cz: http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=3384

Objednal jsem si ADSL. On line check dopadl dopadl dobre. Dostal jsem vyrozumeni o uspesnem technicakem setreni. Dostal jsem heslo na IOL portal. Vse velmi rychle :-). Sluzba ovsem stale nebezela. Po trech tydnech mi bylo receno, ze DSLAM je uz obsazen a o rozsireni v tuto chvili nejsou zadne informace. Lze nejak vysvetlit, co presne kontroluje online check a technicke setreni? Jak je mozne, ze tak zakladni soucast sluzby, jako je prislusny port, neni soucasti kontrol? (Jiří Smékal)

Bohužel neuvádíte konkrétní detaily na jejichž základě by se dal identifikovat Váš konkrétní případ. TZv. on-line check kontroluje dostupnost technologie pro vysokorychlostní internet na ústředně, ke které je připojena Vaše telefonní linka. Technické šetření pak prověřuje kvalitu linky, vzdálenost od ústředny a další technické parametry. Ve Vašem konkrétním případě patrně došlo v mezidobí mezi technickým šetřením a vlastní realizací k naplnění kapacity v daném místě. Předpokládám, že je to dočasné zdržení - v současné době razantně rozšiřujeme dostupnost jednotlivých lokalit a zároveň posilujeme kapacity ve stávajících oblastech. Omlouvám se za případné komplikace a pevně doufám, že se situace velmi brzy vyjasní. Kontaktujte prosím bezplatnou linku 800 184 084, kde vám jistě rádi pomohou s konkrétním řešením.

Měl bych ještě otázku na provoz portálu StarZone. Je přístupný pouze zákazníkům služby ADSL od ČTc a uživatelům paušálního Dial-upu. A co 50 tisíc uživatelů služby Data Nonstop ty nepovažujete za své zákazníky? Když si nějaký alternativní operátor vytvoří svůj vlastní Starzone portál (Contactel, Czech On Line nebo Tiscali) budou i jejich uživatelé moci stahovat filmy a písničky bez limitu na přenesená data? (Miloslav Sova)

Starzone (placený obsah ke stažení) je přístupná uživatelům všech placených služeb ČESKÉHO TELECOMU. Stahovat si z ní mohou pouze zákazníci, kteří mají telefonní linku Českého Telecomu - protože platba za filmy či hudbu se provádí právě prostřednictvím telefonního účtu. Český Telecom na svém portálu navíc zvýhodňuje uživatele svých služeb tím, že ze Starzone stažená data nejsou počítána do „spotřeby“ datových limitů (samozřejmě u těch zákazníků, kteří mají vysokorychlostní internet s datovými limity) ani nemají vliv na uplatňování FUP. K Data Nonstop - Částečně jsem odpověděl v prvním bodě (viz způsob účtování). Starzone je z pochopitelných důvodů primárně určena pro uživatele vysokorychlostního internetu, zejména Internetu Expres. Jak víte, stahování filmů přes dial-up není zdaleka ideální, o GPRS nemluvě. Nevylučuji však, že v brzké době bude dostupnost Starzone.cz rozšířena. Jaké podmínky si nastaví někdo jiný, pokud přijde s podobným projektem, je samozřejmě jeho věc.

Proč tolik trvá zřízení pevné linky. Uvažoval jsem o ADSL a doba až 60 dní je pro mne moc, stejně jako platit za telefonní přípojku, jak mi bylo sděleno na infolince. Nelze tato doba zkrátit na přijatelný týden? Pochybuji, že technici jsou natolik vytíženi zájmem o aktivaci pevné linky. Navíc v době silné konkurence mi to přijde předpotopní. (Marek)

Zřízení pevné linky trvá průměrně zhruba 15-20 dní od podání žádosti. V případech, kde je k dispozici připravená síť samozřejmě i kratší čas. Vzhledem k době, kterou uvádíte, zřejmě byly podmínky ve Vašem případě technicky komplikovanější. Nedokáži však podrobněji reagovat bez bližších informací. Pokud máte o vysokorychlostní internet zájem, doporučují Vám vybrat si službu Internet Expres, kde je v ceně 999 Kč zahrnut i poplatek za telefon (cenový program Telefon Universal s výhodnými minutovými cenami za volání).

Dobry den. Jsem uzivatelem sluzby IOL Broadband 512/128 s kterou jsem celkem spokojen. Mohu se zeptat zda se u teto sluzby pouzivava nejaka FUP /Fair User Policy/ a kde mohu pripadne najit pravidla teto FUP? (Martin)

Ano, používá. Detailní informace o všech broadbandových službách Českého Telecomu najdete na .

Dobrý den, můžete mi povědět jak ve vaší společnosti funguje organizace práce. Opakovaně jsem se setkal se situací kdy na realizaci jedné zakázky, která spočílala ve zřízení několika nových telefonních linek ve stejném objektu, přijel jeden pracovník či v lepčím případě dva, kteří jednoho dne zapojili první linku a druhého dne další pracovník, který zapojil druhouý linku. Na moji připomínku, že se přeci jedná o stejnou práci na stejném místě, kterou může zvládnout jeden člověk ve současně, mi bylo odpovězeno, že práci rozděluje počítač a zaměstnanci se musí řídit né svým rozumem ale jeho pokyny. Podotýkám, že to nebyl ojedinělý případ, ale v poslední době jsem se s tím setkal opakovaně. Myslíte že by takto fungující soukromá společnost v tržním hospodářství mohla dlouhodobě přežít? Kdo vlastně kontroluje co vše si do svých provozních nákladů Český Telekom účtuje? (pietro.br)

Dobrý den, v každém případě jde vždy o individuální záležitost. Primárně se snažíme vyjít zákazníkům vstříc a to i co se týče termínu i rychlosti instalace každé konkrétní telefonní linky. Někdy i dvě činnosti na identickém místě mohou mít jiné technické pozadí. Z Vašeho dotazu mám trochu pocit, že si „rozdělování práce počítačem“ představujete jako kondiciogramy ve filmu „Jáchyme hoď ho do stroje“. Skutečnost je prozaičtější. V současné době přecházíme na nový systém podporující řízení nejen jednotlivých instalací, ale i celého procesu zřizování telefonních linek. Parametry a podmínky, které jsou do systému zadávány, se samozřejmě musí řídit rozumem. Úkolem počítače je potom nalezení optimální formy a harmonogramu pracovních činností. Vzhledem k tomu jak se systém osvědčil u jiných zahraničních operátorů, nevidím důvod, proč by tomu mělo být u nás jinak.

Neuvažuje Český Telecom podobně jako Slovak Telecom, že by na přípojkách ADSL s limitem na objem přenesených dat o víkendech a státních svátcích neměřil a nezpoplatňoval přenesená data? Neuvažuje Český Telecom i o jiných hodnotách agregace pro ADSL služby než obvyklé 1:20 a 1:50? Narážím opět na Slovak Telecom, kde jsou tarify zatížené limitem dat osvobozené od agregace a u jiných variant se zase uplatňuje agregace 1:40, 1:30. Dočkají se firemní zákazníci variant s agregací 1:10 nebo 1:4? (Miloslav Sova)

Ano, uvažujeme o řadě variant a parametrů vysokorychlostního internetu. Zveřejňujeme je však i nadále s ohledem na konkurenci až v okamžiku spuštění. Není pravda, že je nějaké připojení k internetu „osvobozené od agregace“, protože to prakticky není možné. Pokud to někdo tvrdí, pouze nazývá stejný princip jiným jménem. Pokusím se to zjednodušeně vysvětlit na příkladu: pokud byste měl jako ISP 100 zákazníků se službou (download) 512 kb/s, potřeboval byste pro připojení do internetu „trubku“ 100 x 512 kb/s, tedy zhruba 51 Mb/s (aby nikdy nemohlo dojít ke snížení deklarované rychlosti). Pro 1000 uživatelů by to byl tisícinásobek atd. Technicky je samozřejmě i takový postup teoreticky proveditelný, ale znamenal by obrovské náklady a v konečném důsledky i vysokou cenu takové služby. Proto se všude více či méně uplatňuje agregace - vyjdete ze statisticky ověřeného chování zákazníků (někdo stahuje více, někdo méně, někdo je připojen ráno, jiný přes den, někdo celý den...) a páteřní sít dimenzujete v určitém poměru, podle požadavků na parametry služby. Agregace je u ADSL uplatňována v páteřní síti. Není to tedy samozřejmě tak, že byste se při poměru 1:50 o svoji telefonní linku dělil s 49 dalšími uživateli.

Dobrý den Chtel jsem se zeptat zda Český Telecom plánuje nějaké paušáli pro ADSL, které by neměli limit na stažená data a svojí cenou by se vlezli pod do 1000,, Kč. Internet Express nepočítám protože zde je aplikováno omezováni rychlosti takže to vyjde prakticky na to samé. Děkuji za odpověď (Milan)

Další novinky, které se „vlezou“ pod 1000 Kč chystáme, ale pokud „nepočítáte“ Internet Expres, který nemá limita na data a v současné době je za akční cenu 999 Kč, tak Vám to možná zase nebude stačit. ps: u většiny zákazníků Inetrnet Expres rychlost omezována není, protože se bez problémů „vejdou“ do podmínek.

Můžete potvrdit nebo vyvrátit informaci, že počet telefonních linek v současné době poklesnul pod hranici 3,5 milionu. Můžete nám prozradit přibližné číslo nebo si musíme počkat na oficiální tiskovou zprávu? (Miloslav Sova)

Na konci prvního čtvrtletí bylo pevných linek celkem 3,521 milionu. Čísla za pololetí potvrdit, vyvrátit ani prozradit nemůžu, protože je ještě neznám - budeme je mít koncem července. Jako každé čtvrtletní výsledky je standardně zveřejníme (29.7., 13:00), ať jsou jakékoliv.

Dobré poledne, plánujete nějaké speciální slevové akce pro filmový portál starzone.cz? (Martin Domaský)

Plánujeme. Zejména ve spojení s koncovými zařízeními, ale i speciální akční nabídky filmů a hudby.

Dobrý den,již několik měsíců se snažím o zřízení služby ADSL na domácím telefonu.Když jsem ji chtěl zřídit přes alternativního operátora, bylo mi sděleno,že to není možné z technických důvodů.Jakmile jsem si tuto službu objednal u ČTc,byl na ústřednu přidán DSLAm a službu prý mohu mít.Není na tomto postupu něco divného? Proč při ověření dostupnosti ADSL na vašich stránkách je pro moje číslo služba OK,ale v okamžiku přezkoumání žádosti to není možné.Proč tomu tak je?Děkuji za odpovědi.Standa (Standa)

O dostupnosti jednotlivých lokalit jsou informováni všichni velkoobchodní partneři Českého Telecomu stejně. Ve vašem konkrétním případě jde o pouhou shodu náhod (ve vší úctě, ani kvůli Vám, Stando, bychom DSLAM bez předchozího plánování takhle rychle nepřidávali :-) a pokud by jste si ve stejnou chvíli objednával službu u jiného operátora, byla by odpověď také kladná. Pokud na konkrétní lince nelze zatím zřídit vysokorychlostní internet (i přesto, že v lokalitě je ADSL dostupné) může to být například kvůli příliš velké vzdálenost od konkrétní telefonní ústředny (více než 3 km) nebo kvůli naplnění kapacity DSLAMu. V tom druhém případě je to pouze dočasné, počty portů se na ústřednách na základě poptávky průběžně navyšují. Pro konkrétní informace k vaší lince si Vám dovoluji doporučit kontaktovat bezplatnou linku 800 184 084.

Vazeny pane Crho, O zrizeni telefonni linky jsem pozadal spolecne s dalsimi ctyrmi vlastniky novych domu v lokalite Ujezd nad Lesy. Do dnesniho dne se nic z Vasi strany nestalo, pouze jsme obdrzeli dopis ve kterem nas Vase spolecnost upozornila , ze pokud se nam situace nelibí muzeme vypovedet smlouvy. Telekomunikacni zakon vsak o terminech pripojeni ucastnika jasne hovori . Proc nema Telecom zajem o lokality tohoto typu , kde uzivatele telefonnich linek jiste nebudou pro Telecom ztrátou? (Jiri Schlossbauer)

Vážený pane Schlossbauere, pošlete mi prosím podrobnosti na tiskovy.odbor@ct.cz, podíváme se na to. Děkuji.

Dobrý den, svůj dotaz směřuji na kroky učiněné mezi ČT a ET, především na personální úrovni. Není z pozice ČT falešné své dceři, Eurotelu, předhazovat jako důvod k personálním změnám na postech jednatelů údajné fin.machinace, problémy s CDMA, špatnou komunikaci, pokud je obecně známo, že úrovni hospodaření Eurotelu se Telecom za svého současného vedení nemůže zdaleka přiblížit, ať už z důvodu velmi špatné zákaznické politiky, marketingu, tak např. i z důvodu velmi nehospodárných výdajů, často kontroverzních v řádu mld. Kč (problémy s bill.systémem). Tato přímá srovnání práce managementu ČT a Eurotelu jasně hovoří o neprofesionalitě na straně jedné a opaku, velmi dobře odváděné práci na straně druhé. Nemáte pocit pane Crho, že by to měla být spíše matka, ČT, která by měla prosit u Eurotelu o školení z podnikání, snažit se z jejich úspěchů poučit a zlepšit předně svou práci, než svými současnými kroky zbržďovat dynamiku jedné z nejprofitabilnějších firem v republice a značně přispívat k jejímu odchodu z postu jedničky na trhu? (priznivec ET)

Dobrý den, děkuji za názor, spíše než za dotaz. Nemyslím si, že by se měla kterákoliv firma té druhé o cokoliv prosit. Poučit se však necháme rádi u jakékoliv společnosti, která v něčem přečnívá ostatní. V rozporu s Vaším názorem je hospodaření obou firem na srovnatelné a velmi vysoké úrovni, špičková je i kvalita managementu. Nerozumím proto tomu, proč by měl 100% vlastník „zbržďovat dynamiku“ své dceřinné společnosti. (s pozdravem, Vladan Crha - dlouholetý příznivec ET a ČTc)

Dobrý den,zajímalo by mě, zda telekom také myslí ve svých balíčcích na invalidy. Od narození jsem postižen dětskou mozkovou obrnou s ochrnutím dolních končetin.Nemá pevnou linku pouze Eurotel data nonstop. Jsou v tomto směru nějaké další možnosti pro lidi jako jsem já? Děkuji. (Honza Čechura)

Dobrý den, Cenové slevy jsou poskytovány vybraným skupinám zdravotně postižených osob ve smyslu Zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích. Slevy spočívají v účtování nižší ceny za zřízení nebo přeložení telefonní stanice a v neúčtování měsíční ceny za používání stanice. V závislosti na druhu zdravotního postižení může být uživatelům poskytnut ještě zvýhodněný pronájem speciálně vybaveného koncového telefonního zařízení. Vzhledem k individuálnímu charakteru slev Vám doporučuji obrátit se na bezplatnou linku 800 123 456.

Kolik je momentalne tel. budek v CR? Jak moc je jejich provoz ztratovy - v cislech? Co s tim budete delat? :-) (After-Shave)

Zhruba 27 tisíc a roční ztráty jsou v řádu stovek milionů korun. Samozřejmě se je budeme snažit provozovat co nejefektivněji, ale moc s tím dělat nemůžeme. Provozování telefonních budek nám ukládá telekomunikační zákon a bdí nad ním bdělé oko Českého telekomunikačního úřadu (včetně například kontroly předepsaného počtu sedátek v budkách :-). Jistě by se za ty peníze dal zavést Internet Expres v pěkných pár lokalitách...

Dobrý den, velice dlouho jsem byl uživatelem dial-up připojení telecomu, ale nyní kdy lze zřídit připojení alternativních firem s dvoujnásobnou rychlostí za cca 300 kč / měs nechápu proč telecom neumožňuje připojení zdarma v rámci stand. paušálu či alespoň víkendy zdarma. Nyní ji linku telecomu nepotřebuji a zruším ji .. (Josef Novák)

Dobrý den, hodláme na našich linkách nabízet především vysokorychlostní internet, který je a priori za měsíční paušál, a to včetně telefonní služby. Zdarma ani za 300 Kč/měs. to ale letos nebude. Na srpen nicméně chystáme pár novinek, tak kdyžtak ještě ty dva týdny vydržte :-).

Poskytnete obsah StarZones i uživatelům, kteří mají rychlé připojení od jiného providera? Ideálně všem zájemcům, nebo aspoň těm, kdo využívají např. hlasové služby Telecomu (dostávají od Telecomu vyúčtování a nebyl by tedy problém ani s vyúčtováním StarZones). (Karel)

Obsah StarZone je zatím přístupný uživatelům placených internetových služeb ČESKÉHO TELECOMU. Kvůli tomu, že platby se provádí přes telefonní účet, také potřebují mít telefonní linku od Českého Telecomu. O určitém rozšíření dostupnosti uvažujeme. „Naše“ uživatele zvýhodňujeme tím, že u variant vysokorychlostního internetu s datovými limity jim stažené filmy či hudba nejsou započítávány. Stejně tak u Internetu Expres nemají data ze Starzone vliv na uplatňování FUP.

Dobrý den. Reklama na obchodní dům "Český sen" je označována jako neetická, neboť nabízela něco, co nebylo. Nezdá se Vám, že se chováte obdobně, když s každým telefonním účtem zasíláte nabídku na služnu Internet express i v oblastech, kde není dostupná? (Jirka)

Spíš je to méně efektivní, než by mohlo být. Proto urychleně rozšiřujeme pokrytí vysokorychlostním internetem. Za poslední tři měsíce asi 100 oblastí, do konce letošního roku plánujeme zhruba 300 nových lokalit. Podrobnější informace o konkrétním nejbližším rozšíření - viz předchozí odpovědi.

1. Před lety jsem odhlásil dvě lel. linky, abych nepodporoval váš monopol a dobře jsem udělal, jste stejného názoru? Proč zkoušíte různé "sebevraždy", myslím tím internet, když na kabelovku nemáte a nikdy na její rychlost mít nebudete. Telefonní linka slouží k telefonování, uvědomte si to laskavě. (Hombre007)

Před dvěma lety jsem už monopol neměli, ale pokud jste ty linky nepotřeboval... Telefonní linka už dávno neslouží pouze k telefonování. V minulém roce byla více než polovina minut „provolaných“ v síti Českého Telecomu generována právě připojením k internetu. A klidně se s Vámi vsadím, že na konci tohoto roku v Česku vysokorychlostní internet přes telefonní linky kabelovky s přehledem zválcuje. Jenom Internet Expres získal za dva měsíce od uvedení na trh víc zákazníků, než druhá největší kabelovka za celou dobu své existence (mám samozřejmě na mysli uživatele internetu).

Dobrý den, pane Crho. Mě by zajímalo zda má Telecom nějakou koncepci pro případnou změnu Monopolu na poskytování telekominikačních služeb "pevných tel. linek" (a na co se telecom zaměří) a kdy předpokládáte,že ten monopol skončí. Domnívám se, že firma telecom má "poníčené" jméno u zákazníku a po skončení monopolu, bude těžké udržet si stávající základnu zákazníků. Děkuji za odpověď. (Kaiser)

Dobrý den. Monopol skončil v roce 2000. Souhlasím s Vámi, že na dobrém jméně je co zlepšovat. Pokud ale nějaká firma se svými zákazníky „orala“ desítky let, těžko to změníte za pár měsíců. Vracím se k Vaší odpovědi, ve které zmiňujete Dial Up paušál v lokalitách, kde zatím není ADSL. Před dvěma dny mi bylo na Telepointu sděleno, že pokud ADSL nebude k dispozici do konce září 2004 v mé lokalitě, nemám na paušál nárok. Na základě toho jsem linku zrušil. Jak je to tedy? (PSE) Možnost paušálního připojení prostřednictvím dial-up paušálu je dočasné technické řešení. Je vedena snahou vyjít vstříc zákazníkům, kteří by jinak museli na přechodnou dobu složitě hledat jiné řešení. Je opravdu určeno pouze zákazníkům, kteří budou mít dostupný vysokorychlostní internet do konce září. Věřím, že do té doby si vyberete z námi připravovaných novinek ještě zajímavější řešení.

Dobrý den. Nezdá se vám, že se reklamní kampaň Telecomu, zaměřená na expresní připojení k internetu naprosto míjí účinkem, pokud jsou v republice místa, kde se ho zákazník nedočká ani do konce tohoto roku? (František Pištora)

Tak docela se účinkem nemíjí :-), protože v současné době je ADSL potenciálně dostupné na zhruba 2/3 telefonních linek Českého Telecomu. Kampaně v jiných médiích, kde je to proveditelné, jsou více regionálně cílené. Současně s tím samozřejmě rozšiřujeme pokrytí. Jak jsem již zmínil, do konce roku plánujeme až 300 nových lokalit. A abych doplnil nějaká konkrétní čísla - v tuhle chvíli přibývá každý týden zhruba 1500 zákazníků vysokorychlostního internetu. Před kampaní to byla asi třetina. Zhruba 80 % procent našich objednávek tvoří právě Internet Expres.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na Internet Expres. V našem městě (ca 10000 obyvatel) není zatím pokrytí. Když zavolám na Vaši informační linku, nikdo mi není schopen řící kdy dojde k pokrytí. Je mi jasné, že mi nejsou schopni řící přesné datum, ale myslím si že by mohli vědět jestli je to otázka 2 měsíců nebo 2 let. Můžete mi prosím odpovědět Vy? Děkuji (Nováček)

Je to pravděpodobně spíš otázka měsíců, ale to je jen můj odhad. Rád Vám zkusím odpovědět konkrétněji, ale musíte mi na tiskovy.odbor@ct,cz poslat podrobnější údaje. K pokrytí obecně viz předchozí odpovědi.

Dobrý den, myslíte si že je normální v dnešní době čekat 9 let na telefon? Už jsem to nevydržel a žádost zrušil. Věčně nabízený radiotelefon by mě byl nanic. (Petr V.)

Myslím, že to není normální v jakékoliv době. Doufám, že máte Eurotel - včetně datových služeb.

Jak vidíte cenu telecomu na akciovem trhu ke konci roku ? Bude dle Vás akcie nad 350.- nebo pod 300.- ? Vaš soukromý odhad ? (tajtrlik)

Nemůžu komentovat, neodpovídám tady soukromě. Vracím se k Vaší odpovědi, ve které zmiňujete Dial Up paušál v lokalitách, kde zatím není ADSL.

Před dvěma dny mi bylo na Telepointu sděleno, že pokud ADSL nebude k dispozici do konce září 2004 v mé lokalitě, nemám na paušál nárok. Na základě toho jsem linku zrušil. Jak je to tedy? (PSE)

Plánujete ktomě portálu Starzone spustit další službu založenou na ADSL? Třeba stahování pořítačových her? (michec)

Už běží - Gamezone.cz. V dohledné době chystáme právě v oblasti obsahu hodně novinek.

Dobry den, prekvapuje me, ze stale protezujete ISDN a stale vasi telemarketeri shaneji dalsi ovecky, tkere skoci na lep a vezmou si ISDN v dobe, kdy byste meli asi trochu procitnout, mozna vymenit pan starsich manazeru za mladou krev a zacit sledovat trendy a nabizet odpovidajici sluzby za odpovidajici poplatky. Chystate take nejake personalni zmey, zestihleni apod. Podivejte se na Eurotel...skvele fungujici firma plna mladych manazeru, kteri sleduji trendy a maji chut neco delat. Prosim nezkazte ET! Diky a mejte se. (Pavel)

Dobrý den, díky za otázky. Překvapuje mě naopak, že máte pocit, že „protěžujeme ISDN“, protože všechny naše větší kampaně na připojení k internetu za posledních několik měsíců byly na ADSL respektive Internet Expres. Vysokorychlostní internet patří jednoznačně k našim prioritám pro letošní rok. A k těm personálním změnám: za poslední rok se vyměnila většina top managementu, výrazně pokles počet manažerů ve společnosti, celkový počet zaměstnanců se jen za posledních 12 měsíců snížil o zhruba 20%, což je zeštíhlení poměrně razantní. Doufám, že Eurotel bude i nadále jedničkou na našem mobilním trhu. Mějte se fajn.

Jake jsou z dlouhodobeho hlediska plany se spolecnosti EuroTel a co ocekavate, ze prinese zmena vedeni v teto spolecnosti? (Jirik)

Tohle je otázka na samostatný článek, takže jenom ve zkratce - doufám, že Eurotel bude nadále absolutní jedničkou na našem mobilním trhu, že bude stále přicházet se zajímavými novinkami (ať už pro hlas nebo data) mnohem dříve, než jeho konkurence a že na spolupráci s Českým Telecom vydělají obě společnosti a především zákazníci ještě lepšími a komplexnějšími službami.

Internet Express sám o sobě není relativně "zas až tak velká bomba", je to prostě rychlé připojení k internetu. Už mnohem zajímavější je jeho spojení se StarZone, kterým jste mě mile překvapili a okamžitě jsem dokoupil vaše akcie. "Internet pro internet" má sice poměrně širokou možnou bázi zákazníků, ale mnohem širší a zvláště s posilováním "středního stavu" u nás bude mít ve spojení s dodáváním komplexní služby - dodávání obsahu - zábavy do domovů. Doporučuji více "vypíchnout" StarZone a dodávání obsahu v propagaci Internet Expressu a podpořit rozšiřování nabídky titulů StarZone. Hodlá se Telecom více angažovat v oblasti poskytování obsahu ( kvůli kterému by k Internet Expressu - a internetu vůbec - přišli i lidé jinak bez zájmu o internet)? Děkuji za odpověď. (Ales)

Díky za doporučení, už jsem zmiňoval, že oblast obsahu pro vysokorychlostní Internet Expres je pro nás extrémně významná. Tento měsíc jsme uzavřeli smlouvu s hudební vydavatelství BMG Czech Republic a začali jsme nabízet možnost stáhování hudby. Dále spolupracujeme například v oblasti filmové produkce s televizí Prima, Ateliéry Bonton Zlín, Biografem Jana Svěráka, společnostmi Atlantis Entertainment, BSP multimedia a mnoha dalšími. Jednáme se společnostmi AQS, SPI, EMI/Monitor, SonyMusic/Bonton, Warner Music.Pokud máte zájem o detailnější informace nabízím vám možnost shlédnutí poslední tiskové konference na toto téma, která proběhla na festivalu v Karlových Varech. Záznam najdete zde.

Dobrý den, mám stejný problém s ADSL jako většina již tázajících. Zajímalo by mě jestli Telecom nějak řeší problém s místy která jsou dále než 3 km od ústřeny a tudížý je jim ADSL zapovězeno. Konkrétně je to mnoho míst v kraji Vysočina kde je tato situace jedna z nejhorších. Hodlá Telecom v tomto kraji zlepšit infrastrukturu ještě letos? (Kamil Petrucha)

Dobrý den, v současné době intenzivně pracujeme na rozšíření pokrytí vysokorychlostním internetem. Do konce roku plánujeme rozšíření dostupnosti až o dalších 300 lokalit. Nejbližších 75 lokalit, kde bude Internet Expres dostupný do srpna zveřejníme ve čtvrtek 22. července ve 12:00 na našem webu. Nyní je potenciální dostupnost zhruba pro 63,5% linek Českého Telecomu. Intenzivně pracujeme také zvětšení vzdálenosti od ústředny, kde bude možno vysokorychlostní internet zřídit. Zhruba do tří měsíců by se dostupnost měla prodloužit.

Dobrý den.Chci se zeptat,zda se sami snažíte zkvalitnit sluzby ADSL i pro ostatní poskytovatele a jak vnímate,že ČR je v kvalitě poskytování služeb adsl poslední v celé Evropě? (anonym)

Dobrý den, snažíme se pracovat na kvalitě vlastních služeb, parametry nabídky konkurence necháváme na nich. Vámi uváděné postavení ADSL v Evropě vnímáme asi jako skutečnost, že je Česká republika námořní mocností.

Dobrý den.České Radiokomunikace nedávno ohlásily záměr pronajmout si od Českého Telecomu místní smyčky - "local loop unbundling - LLU" a nabízet zákazníkům vlastní řešení ADSL. Zajímalo by mě nakolik je tento pronájem pro Č.Telecom výhodný, zda budete podobně pronajímat metalická vedení i jiným firmám a za jakých podmínek. Z pohledu nezávislého pozorovatele tento záměr pronajmout své největší aktivum = dostupnost poslední míle(dráty v zemi) - nicméně může vypadat jako "vyklizení bojiště schopnější konkurenci".Nebo je tento pronájem opravdu ekonomicky výhodnější, než nabídnout klientům vlastní a klientům vyhovující řešení? (Karel)

Není to „vyklízení bojiště schopnější konkurenci“, je to povinnost, kterou má Český Telecom ze zákona. Cena za LLU je kalkulována na základě tzv. oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, ale samozřejmě budeme raději, když si zákazníci vezmou službu a telekomunikační řešení od nás - LLU skutečně žádný „vejvar“ není.

Dobrý den.Chci se zeptat,zda se sami snažíte zkvalitnit sluzby ADSL i pro ostatní poskytovatele a jak vnímate,že ČR je v kvalitě poskytování služeb adsl poslední v celé Evropě? (anonym)

Zdravim, slyšela jsem, že se někde na vašem webu dají stahovat filmy, poradíte kde? (Jestli je to teda pravda) (Janka Z.)

Z našich služeb je to Starzone.cz (www.starzone.cz).

Chtel bych se zeptat kolik CT utratil za poslednich 10let za billingove systemy? (Petr M.)

Nemám nejmenší tušení, ale takhle detailní informace stejně nezveřejňujeme.

proč tak pomalu řozšiřujete ADSL do menších měst a obcí? Vždyť je to vaše jediná šance, jak se být v budoucnu ziskový! Je dostupný plán rozšiřování ADSL? (anonym)

Pokrytí rozšiřujeme velmi rychle, i když pokrytím posedlí naštěstí ještě nejsme... Jinak viz předchozí odpovědi. Do konce letošního roku se tempo rozšiřování dostupnosti vysokorychlostního internetu ještě zrychlí.

Dobrý den, naše firma je pro Telecom VIP zákazníkem. Chci se zeptat, jaký počet je podle Vás číselně u nás firem, které považujete za opravdovou konkurenci v oblasti poskytovaní pevných datových linek. Děkuji (anonym)

Dobrý den, tak do deseti. Doufám, že našim zákazníkem zůstanete.

Dobry den, blizke sobe se ocekava, ze Vas koupi TDC, nebo PPF atd. Mate vice informaci? (Roman Novak)

Bohužel nemám :-).

Kdy budou zprovozněny všechny lokality pro ADSL? (Radek)

To Vám přesně říci nedokážu, ale rádi bychom se v příštím roce dostali v dostupnosti Internetu Expres zhruba na úroveň například sousedního Rakouska nebo Itálie.

Budu mít možnost zjistit stav neprovolaného kreditu u sazby Home Standard? Často se nám stává, že nevyčerpáme celou částku na hovory. Sazbu s převodem do dalšího měsíce nemůžeme využít vzhledem k tomu, že telefon v silném provozu nemůžeme využívat (přes den nejsme doma a tudíž volné minuty v silném provozu jsou nám k ničemu). Děkuji za odpověď (Blanka)

Tuto možnost máte již nyní. Kromě běžného vyúčtování, kde se to dozvíte zpětně, můžete využít i službu e-účet. V některých jejich variantách máte přístup k informacím o provolaných minutách s malým zpožděním v průběhu zúčtovacího období.

Dobrý den, Uvědomuje si Telecom hrozbu neustále vznikajících lokalni Wi-Fi siti se zajímavými cenami i kvalitou ? Jakým způsobem jim bude konkurovat ? Děkuji (Lada)

Ano, uvědomuje. Konkurovat budeme cenami, kvalitou a pokrytím. A také samozřejmě již konkurujeme vlastním Wi-Fi. Společně s Eurotelem máme v současné době největší síť tzv. Wi-Fi Hot Spotů v ČR, která jich čítá 163.

Dobry den, nezda se vam osobne lziva TV reklama na Iexpres kde tvrdite neco ve smyslu: filmy, on-line hry, hudba -BEZ OMEZENI, kdyz omezite rychlost po stazeni 0,5GB tydne? (pro jistotu uvedu ze 1 film ma prumernou velikost 0,7GB) navic za takovou sluzbu chtit 1000kc se mi nezda adekvatni, zajima me vas nazor na pomer cena/moznosti. Dekuji. (karel)

Už jsem zde odpovídal, že filmy a hudba stažené ze Starzone nejsou započítávány do „spotřebovaných“ dat. S Internetem Expres si i jinde samozřejmě můžete stahovat co chcete, pokud stahujete hodně, dočasně se Vám do konce týdne sníží rychlost. Pokud se Vám cena nezdá adekvátní, můžete si vybrat jinou službu s odlišnými parametry. Variant vysokorychlostního internetu jak od Českého Telecomu, tak od jiných operátorů, je celá řada. Jenom připomínám, že v ceně Internetu Expres je už i poplatek za telefonní linku (a jedny z nejvýhodnějších cen za volání) a že zhruba 80 % procent vysokorychlostního internetu v současné době tvoří právě Internet Expres.

Dobrý den, zajímalo by mě jak je možné, že vaše služba Internet Broadband Profi 512/128 (2975kč)je jednou tolik dražší než služba od ČRa Bluetone DSL Home 1:20 (1390kč). Přitom obě služby jsou totožné (stejná agregace, neomezený přenos), a ještě navíc vám musí ČRa platit za pronájem smyček. děkuji za odpověď (anonym)

Totožné asi tak úplně nebudou, když je jedna určena pro firmy (Profi) a druhá pro domácnosti (Home)... ps: ČRa nemusí platit „navíc“ za pronájem smyček. Hradí pouze náklady spojené s provozem linek, které si pronajímá.

Úplně jste mi neodpověděl na otázku kabelizace (celkově druhá v četu). (V současné době mám pouze PCM). Budete dokabelizovávát v dohledné době i menší města? (Petr)

Ano. Co se týče vysokorychlostního internetu, budu se snažit, abychom průběžně zveřejňovali plánované lokality - samozřejmě s ohledem na konkurenci. Jak jsem již uvedl, nejbližších 75 nových lokalit, kde bude Internet Expres dostupný do srpna zveřejníme ve čtvrtek na našem webu , nejpozději do konce roku by jich mělo přibýt zhruba 300 nových.

Dobry den, budete CDMA nabizet take velkoobchodne? (Petr Maly)

Dobrý den, služby prostřednictvím CDMA bude poskytovat Eurotel. V současné době se tato služba testuje a čekáme na povolení od ČTÚ. Bylo by tedy předčasné mluvit o konkrétních podmínkách. Neznám je.