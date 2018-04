Vláda zveřejnila kritizovanou smlouvu

(ČIA) – Rámcovou smlouvu o poskytování služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy s Českým Telecom zveřejnila vláda na internetových stránkách www.uvis.cz. Stalo se tak po dohodě mezi vládou, zastoupenou Úřadem pro veřejné informační systémy (ÚVIS), a dominantním operátorem. ČIA to sdělila tisková mluvčí ÚVIS Barbara Milbauerová.

O přidělení zakázky Českému Telecomu rozhodla vláda bez výběrového řízení vloni v březnu, smlouva byla uzavřena na podzim. Postup vlády se stal předmětem kritiky zejména ze strany alternativních operátorů. "Vláda přidělila tuto obchodně velmi zajímavou státní zakázku Českému Telecomu, jehož je dosud sama významným akcionářem," uvedl generální ředitel GTS v ČR Milan Rusnák. Vláda tak podle názoru GTS zřejmě zneužila zákonné možnosti vyzvat k předložení nabídky pouze jediného zájemce kvůli zvýšení hodnoty Českého Telecomu před privatizací státního podílu v bývalém monopolním operátorovi.

Jak uvedl tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha, jednotná komunikační infrastruktura pro státní správu povede k modernizaci a zefektivnění fungování státního aparátu ČR, stejně tak jako ke zlepšení kontaktu zástupců státní správy s občany ČR. Projekt by měl být realizován v horizontu dvou let. Objem zakázky se podle ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga pohybuje od dvou do pěti miliard korun ročně. Hlavním důvodem výběru byla podle rozhodnutí vlády skutečnost, že Český Telecom spravuje zatím nejrozsáhlejší síť v ČR a poskytuje takzvanou univerzální službu. Dalším důvodem byly obavy z komplikací a zdržení v důsledku možného odvolávání se firem, které by v tendru neuspěly.