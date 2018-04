Vláda zvažuje podle Mlynáře prodej části Telecomu nebo Eurotelu

Vláda se vážně zabývá myšlenkou prodat jen část majoritního podílu v Českém Telecomu. Do úvahy přichází i varianta, při které by stát prodal jen Eurotel, který Telecom plně ovládá. V rozhovoru pro britský list Financial Times to uvedl český ministr informatiky Vladimír Mlynář. Tyto alternativy však podle Mlynáře přicházejí v úvahu jen tehdy, když se nepodaří najít kupce celého 51procentního podílu v Telecomu.

Vláda bude připravena privatizovat a vyjednávat již příští rok a na strategii prodeje by se měla dohodnout do konce roku. "Musí ale existovat zájemci o Telecom," prohlásil Mlynář. "Bohužel nyní nevidíme dlouhou řadu zájemců. Přeji si ale, aby bylo možné privatizovat již příští rok. Nebudu vládě navrhovat prodej do kterého se nikdo nepřihlásí," uvedl Mlynář. Stejně jako u předchozí privatizace musí být zájemci spojeni se strategickým investorem, jako jsou například telekomunikační společnosti. Současný prodej Telecomu a Eurotelu zvlášť nepřipadá podle Mlynáře v úvahu.

Vláda se již jednou pokoušela podíl v Telcomu prodat. Loni v srpnu vyhrálo tendr konsorcium Deustsche bank a TDC. Za tento podíl mělo zaplatit 1,82 miliardy eur. Jednání o prodeji však v prosinci zkrachovala, když se konsorcium nedohodlo s menšinovým akcionářem TelSource.

Od té doby však Telecom koupil zbývající podíl 49 procent v Eurotelu a vyhlásil na příští roky štědrou dividendovou politiku. V červnu prodala na veřejných trzích svůj podíl v Telecomu nizozemská KPN. V pátek 19. září zase oznámila úmysl prodat svých 27 procent akcií TelSource, ovládaná Swisscomem a KPN. Záměrem vlády je prodat podíl Telecomu do konce roku 2005.