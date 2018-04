Vláda začala hledat poradce pro prodej Telecomu

Fond národního majetku zahájil výběrové řízení na poradce, který má státu radit při privatizaci Českého Telecomu. "Hlavními kritérii budou zkušenosti a reference s transakcemi obdobného rozsahu a nabídková cena," sdělila ČTK mluvčí FNM Petra Krainová. Poradce má navrhnout vládě způsob prodeje a označit vhodné zájemce o 51procentní podíl státu v Telecomu, jehož cena by se podle odhadů mohla pohybovat mezi 50 až 65 miliardami korun.

Podmínky výběru zveřejnil dnes fond na svých internetových stránkách a mají být k dispozici i v Obchodním věstníku. Poradce by měl mimo jiné znát zdejší telekomunikační trh, mít zázemí v ČR a zkušenosti s transakcemi s cenou nad 500 milionů dolarů.

Podle analytiků bude o účast v tak atraktivním projektu velký zájem, stejně jako při prodeji Unipetrolu, kde se tendru na poradenskou společnost účastnilo 16 firem. "Podle mého názoru se bude většinou jednat o londýnské společnosti, ale nelze vyloučit i účast domácích investorů," uvedl Tomáš Gatěk z Atlantik FT. Podle analytika Wood&Company Jana Slabého lze očekávat účast v tendru ze strany všech velkých světových investičních bank. "Akcí takového rozsahu není v současnosti v tomto regionu příliš," dodal. Do tendru se z tuzemských firem chystají například společnosti Patria či Wood&Company.

Odměna poradce by se podle ekonomů mohla pohybovat v intervalu od 0,3 až jednoho procenta objemu transakce, tedy v případě výnosu 55 miliard Kč od 165 do 550 milionů Kč. Krainová pouze připomněla, že výše odměny je jedním z kritérií soutěže.

Nabídky mohou společnosti předkládat Fondu národního majetku do 20. února. Podrobné podmínky soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je k dispozici v sídle fondu na Rašínově nábřeží. Podmínky obsahují i kvalifikační předpoklady, které musí zájemci o poradenství splnit. Pokud nabídku do soutěže podá konsorcium, musí podmínky splnit každá firma zvlášť. Přihlásit se mohou české i zahraniční společnosti.

Fond národního majetku chce poradce vybrat do 30. května. "Pro posouzení a hodnocení nabídek byla vládou ustavena komise složená ze zástupců ministerstev financí, informatiky a vnitra a FNM," dodala Krainová. Návrh dalšího postupu privatizace Telecomu by měl poradce předložit do poloviny roku. Vlastní privatizace začne v druhé polovině roku a zřejmě skončí v roce 2005.

V úvahu připadají dva základní způsoby privatizace. Jednou z možností je přímý prodej majetkové účasti státu ve společnosti Český Telecom nabyvateli určenému na základě veřejného výběrového řízení, veřejné obchodní soutěže nebo jiného způsobu. Stát uvažuje i o prodeji formou veřejné nabídky akcií na kapitálových trzích. Možné jsou rovněž kombinace těchto variant. Prodávat by se měl Telecom dohromady s dceřinou firmou Eurotel. Zájem o Telecom již neoficiálně projevily TDC a Goldman Sachs, PPF a údajně i Swisscom spolu se CVC Partners.

Ve výběrové komisi na poradce zasednou náměstek ministerstva financí Zdeněk Hrubý, vedoucí poradců ministra Klára Malečková a vedoucí komise pro informatiku a telekomunikace ČSSD Karel Březina. Ministerstvo informatiky bude zastupovat náměstek Michal Frankl a František Hesoun. Za FNM v komisi zasedne předseda Jan Juchelka a člen prezidia Pavel Šafařík. Ministerstvo vnitra delegovalo náměstka Miloslava Koudelného.

Minulý pokus o prodej v roce 2002 ztroskotal na odmítavém stanovisku TelSource k ceně nabízené za jeho 27procentní podíl. TelSource měl se státem dohodu o společném postupu při prodeji akcií. Ta vypršela loni v prosinci, když konsorcium z Telecomu odešlo. Při minulém prodeji vládě radila banka J.P. Morgan.