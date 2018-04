Vláda vyřeší volání na 112

Předminulý týden jsme se několikrát věnovali problematice volání na tísňovou linku 112, která je určena pro mobilní telefony. Přislíbili jsme zároveň, že vás seznámíme s vládním návrhem řešení tohoto tzv. emergency calling. Začněme krátkým souhrnem. V současnosti se všechna tísňová volání 112 realizují prostřednictvím regionálních center Policie ČR. Obsluhy těchto center nejsou často na potřebné jazykové úrovni tak, aby byly schopny poskytnout pomoc cizincům. Leckdy se také volající setkávají s neochotou či nekompetentně provedeným přepojením hovoru. Nesmíme zapomenout ani na problém občasného čekání na spojení, kdy linka hlásí, že "všichni operátoři jsou momentálně zaneprázdněni". Zjevně však převažují kladné zkušenosti s použitím linky 112 a tak bychom těžko hledali nějaký vážný důvod pro změnu současného stavu.Protože však pracujeme na sbližování našich norem s Evropskou unií (EU), týká se nás rozhodnutí komise EU ze dne 29.července 1991 (č.97/396/EEC) o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112.

Ministerstvo vnitra proto vypracovalo návrh řešení tísňového volání a již minulý (!) rok jej nechalo připomínkovat ostatními resorty. Do 17.3. letošního roku mělo být ukončeno druhé kolo připomínek.

Na čem se vláda usnese?

Vláda má připraveno usnesení, které stanoví 6 oblastních center, která bude současně obsluhovat uvedený počet osob:

Praha - pro Prahu a Středočeský kraj (8 lidí ve směně)

Plzeň - pro Plzeňský a Českobudějovický kraj (2)

Ústí nad Labem - pro Ústecký, Karlovarský a Liberecký kraj (3)

Hradec Králové - pro Královéhradecký a Pardubický kraj (2)

Brno - pro Brněnský, Jihlavský a Zlínský kraj (3)

Ostrava - pro Ostravský a Olomoucký kraj (4)

Tato centra mají zajistit příjem tísňového volání nejen v češtině, ale také v cizí řeči (An, N), vyhodnocení volání a předání potřebných údajů příslušnému operačnímu středisku Integrovaného záchranného systému (IZS), do nějž patří Policie, Záchranná služba i Hasiči. Počet osob v jednotlivých směnách vychází z počtu obyvatel v jednotlivých regionech a kvalifikovaných odhadů počtu tísňových volání.

Kvůli nové organizaci tísňového volání (tedy nejen 112, ale i 150,155, 158) se zvýší počet zaměstnanců Hasičského záchranného sboru, který bude pověřen zajištěním provozu tísňové linky.

Celý proces zavádění nové organizace řešení volání na číslo 112 by měl skončit v roce 2003, kdy by od 2.1. měl fungovat rutinní provoz příjmu tísňových volání na všech regionálních centrech. Roční provoz těchto středisek by měl stát po reorganizaci přijít na cca 70 miliónů korun ročně. Vládní návrh počítá i s náklady na pravidelnou modernizaci jednou za pět let, která by měla stát (podle odhadů) vždy 300 až 400 miliónů korun.

Plánovaný způsob řešení volání na tísňové linky 112 patří, přes svoji relativní nákladnost, k těm státním výdajům, o jejichž oprávněnosti snad není potřeba vést obsáhlé diskuse. Můžeme jen vyjádřit politování nad tím, že celý proces bude trvat ještě tři roky.