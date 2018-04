Vláda vám přispěje na nový mobil

Blížící se volby působí na politiky doslova magicky. Občanům slibují nejen zvýšení peněz v daném regionu, řešení nezaměstnanosti či boj s ekonomickou kriminalitou, ale lákají také na množství zajímavých přídavků. Špidlova představa sociálního státu už nepočítá jenom s příspěvky na pokrytí základních lidských potřeb, jako je například bydlení či kremace. Ve snaze zvýšit kvalifikaci národa totiž vláda plánuje také zpřístupnění moderních technologií občanům s nižší životní úrovní.

První vlaštovkou bylo odstartování projektu internetu do škol, který si klade za cíl zpřístupnit celosvětovou počítačovou síť nejmladší generaci. Ovšem tím investice do budoucnosti, tedy zvýšení gramotnosti národa, zdaleka nekončí. Přes neúměrně zatížený rozpočet vláda prosadila novelu zákona o sociálních dávkách občanům, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit mobilní telefon. Podle ministra práce a sociálních věcí, Vladimíra Špidly, mobil hraje klíčovou roli při získávání pracovních míst. Především v krajích s vysokou nezaměstnaností totiž i kvalifikovaní občané musí vykonávat podřadnou práci, která jim kvůli své časové náročnosti znemožňuje hledat vhodnější pozici. Dotyční totiž zpravidla vlastní pouze pevnou linku a zkrátka nejsou k zastižení. Jako příklad uveďme pomocného dělníka Jana Kropáče z Karviné, který namísto shánění zaměstnání v oboru zámečnictví podává na stavbě cihly. Z jeho slov je každému jasné, že nemá jiné východisko. Bez tohoto příjmu se totiž rodina neobejde.

Tato situace však není ojedinělá. Podle průzkumu provedeného IVVM více než dvanáct procent občanů vykonává činnost vyžadující mnohem nižší kvalifikaci, než kterou nabízejí. Paradoxně však právě tito lidé chybějí v průmyslovém sektoru. Pod tlakem zahraničních investic vláda dospěla k rozhodnutí, že občané musí pracovat v oborech odpovídající jejich vzdělání. Proto také příspěvky na mobilní telefony byly poslaneckou sněmovnou schváleny již v prvním čtení. Občan, jehož příjmy dosahují trojnásobku životního minima bude moci od 1.července požádat nejen o 3 000 Kč na mobilní telefon, ale zároveň získá nárok na příspěvek ve výši 125 Kč měsíčně. Rodina s dvěma dětmi má dokonce přislíbeno 8 000 Kč na přístroj a 354 Kč určené k pokrytí hovorného. Novela je obzvláště štědrá ke studentům. Přestože ve většině případů nevykonávají žádné zaměstnání, budou mít bez rozdílu nárok na jednorázový příspěvek 4720 Kč.

Vláda samozřejmě počítala i s tím, že novelu se bude snažit mnoho občanů zneužít. Proto před získáním příspěvku musí dotyčný, s výjimkou studenta, doložit nejen své příjmy, ale také písemně potvrdit, že žádný mobilní telefon nevlastní a jeho práce mu neumožňuje shánět lépe placené místo. Navíc každé tři měsíce musí prokázat, že příspěvek využívá výlučně pro shánění nového zaměstnání. Zajímavé je, že součástí formuláře typu F (zelenomodrá barva) není kolonka požadující vypsání dosaženého vzdělání ani kvalifikace. Teoreticky by tedy o příspěvek mohl zažádat každý, jehož příjmy spadají do vytyčených hranic nebo vlastní studijní průkaz. Ovšem to nám dementoval poslanec ČSSD, který si nepřál být jmenován, slovy, že o konečném přidělení příspěvků bude rozhodovat příslušný odbor správy sociálního zabezpečení. Ve chvíli, kdy občan sežene nové zaměstnání, přijde o měsíční příspěvek na hovorné.

Součástí novely měla být i bezúročná půjčka ve výši 20 000 Kč s odkladem na 10 let pro studenty vysokých škol technických směrů, kteří si nemohou dovolit držet krok s posledními výkřiky techniky. Ovšem po intervenci ministra financí, Jiřího Rusnoka, byla tato část novely vyškrtnuta. Každopádně i tak jde o vstřícný krok vlády, který ji bezpochyby zvýší prestiž v celé západní Evropě. Takové řešení nezaměstnanosti je totiž světovým unikátem.



Upozorňujeme, že dnes je 1. dubna