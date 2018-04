Vláda se postavila za telekomunikační šílení

Nedokonalostí připraveného nového telekomunikačního zákona jsme se již na Mobil serveru podrobně zabývali . Zjevné nelogičnosti, které současné znění vládního návrhu zákona umožňuje, inspirovaly zřejmě i redaktora internetového deníku iPort k následující otázce. Jistou neumělost otázky můžeme jistě omluvit, protože laická veřejnost má zatím k dospozici jen velmi kusé informace o chystané legislativní normě.

IPort:

"Zmínil jste ve výčtu úspěchů nový telekomunikační zákon, který by v podstatě od 1.1.2001 měl umožnit vznik moderních telekomunikačních trhů. Považujete za moderní prostředí to, které prakticky prodlužuje monopol Českého Telecomu, případně do značné míry Telecom zvýhodňuje proti alternativním operátorům? Mám teď na mysli, že ten nový zákon mu (Telecomu, pozn, red.) neukládá povinnost uzavřít propojovací smlouvy s ostatními operátory, neumožňuje přenositelnost čísla a také neumožnění mezinárodních hovorů přes přímou volbu jako je tomu v ostatních státech EU."

ministr Mertlík:

"Jsem rád, pane redaktore, že jste zahrnul Českou republiku prognostitcky zcela správně mezi stát EU, přestože k tomu dojde až tři čtyři roky. Nicméně chtěl bych říci, že oproti situaci, kdy u nás neexistovala odpovídající regulace telekomunikačního sektoru, je Telekomunikační zákon tak jak připrvila vláda obrovským krokem vpřed, který umožňuje to základní co je smyslem této právní úpravy, to jest vytvoření moderního trhu. Že je třeba určitých přechodných období pro přípravu jednotlivých agend trhu to je známo již ze zkušenosti těch ekonomik, kde již jsou tyto trhy liberalizovány plně. Nicméně návrh zákona je konstruován způsobem, který umožňuje diskusi o některých dílčích technických věcech o kterých jste hovořil. Já osobně proti oné operaci s přepojovacími čísly a podobně nic nemám, ale nemyslím si, že je vhodné aby platila ve stejném okamžiku kdy dojde k otevření trhu. Mělo by být určité překlenovací období mezi tím, aby firma SPT Telecom jejímž je stát vlastníkem měla možnost se přizpůsobit. Tímto způsobem se postupovalo i v celé řadě jiných zemí. Otázka tedy nezní jak, ale kdy."

(Citace je doslovným přepisem ze záznamového zařízení redakce iPortu. Pozn. aut.)

Mobil server

Jak je z odpovědi pana ministra patrné, má velké pochopení pro nepříznivou situaci, která za rok na Český Telecom dolehne. V praxi jeho vstřícnost, umocněná o vstřícnost vlády, pomáhá ČR dostat opět do role Kocourkova. Od 1.1.2001 by u nás bylo papírově plně liberalizované telekomunikační prostředí, ale ve skutečnosti by monopolní praktiky mohl Telecom uplatňovat ještě další dva roky.

Veškeré odkazy na momentální nepřipravenost Telecomu, na investiční náročnost umožnění přenositelnosti telefonního čísla a svobodné volby alternativního operátora však nemohou obstát. Vedení Českého Telecomu ví již dlouhé roky o tom, že jeho monopol skončí s datem 1.1.2001. Stejně tak vědělo, které technické kroky musí provést, aby liberální prostředí mohlo v praxi fungovat. Přesto nyní s podporou vlády a části poslanců Parlamentu tvrdí, že tuto lhůtu nemůže dodržet.

Prohlášení ministra Mertlíka o nutnosti "překlenovacího období" je holým nesmyslem. Na liberalizaci podmínek se Český Telecom chystá od roku 1995, tedy celých 5 let. A najednou potřebuje ještě další 2 roky. Co kdyby Telecom v roce 2002 přišel s tím, že z vážných důvodů nestihne ani prodlouženou lhůtu a potřebuje ještě další odklad? Kdo se dnes zaručí za to, že ji Telecom nedostane? Zřejmě nikdo.

Navíc jakákoli debata o vyjímkách postrádá smysl. Ve snaze sladit svou legislativu s Evropskou unií, jsme stanovili pro úplnou liberalizaci termín 1.1.2001. Pak Telecom řekne, že to nestihne a vláda a část poslanců je ochotná termín pružně přizpůsobit. Jaký to má smysl? Jde vládě o zájmy země nebo o zájmy Českého Telecomu?