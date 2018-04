Vláda se konečně dohodla a prodej Telecomu začíná

Vláda dnes rozhodla, že nejprve nabídne 51,1 procenta v Českém Telecomu strategickým investorům. Teprve v případě, že do března nenajde kupce, prodá akcie firmy na kapitálových trzích. Na tiskové konferenci to uvedl ministr financí Bohuslav Sobotka, který prosazoval rychlý prodej akcií přes trh. Podle něj jde o kompromis, kdy si vláda nechává otevřenou možnost vrátit se k variantě prodeje na trzích.

Do konce roku by mělo být zahájeno zkrácené výběrové řízení, ve kterém budou oslovení potenciální zájemci z řad telekomunikačních firem. "Ta varianta znamená poměrně velký tlak na potenciální uchazeče. My jsme jasně stanovili časový rámec, v rámci kterého by mělo dojít k výběrovému řízení, aby se neúměrně neprotahovalo," řekl ministr. Na základě výsledku tendru se vláda rozhodne, zda prodá celý podíl jeho vítězi nebo nabídne akcie na

trhu. "Bude ale záležet, jaká v té době bude situace na trhu," dodal Sobotka.

Do příštího týdne by měl ministr předložit po poradě s poradcem CSFB návrh harmonogramu jednotlivých kroků tendru. Jaký výnos z prodeje vláda očekává, ministr neuvedl. Ekonomové jej nejčastěji odhadují kolem 52 až 57 miliard korun. Při rozhodování v tendru by měla mít rozhodující vliv cena. Při závěrečných jednáních by měl být podle ministra výnos jediným kritériem.

Stát by měl podle Sobotky oslovit minimálně takový počet operátorů, jako poradce při zjišťování předběžného

zájmu. CSFB oslovila necelé dvě desítky strategických investorů a zhruba stejný počet finančních investorů. "S rozhodnutím vlády jsem spokojen. Teď je důležité využít čas k rychlému a profesionálnímu jednání," řekl ČTK ministr Vladimír Mlynář s tím, že hlasování vlády pro tuto variantu prodeje bylo "hodně většinové".

Sobotka po tiskové konferenci zopakoval, že jeho resort chce spoluprací s centrální bankou zabránit případnému posílení koruny, které by mohlo nastat v důsledku prodeje akcií Telecomu. "Ministerstvo financí je připraveno provést celou transakci za takových podmínek, aby to bylo v souladu s dohodou vlády s centrální bankou ... tak, abychom eliminovali možné kurzové riziko," řekl.

Česká národní banka dala ve čtvrtek najevo, že udělá všechno proto, aby privatizace Telecomu neměla na kurz dopad. Příliš silná koruna je totiž hrozbou pro exportéry a následně i pro ekonomický růst. Dopad na kurz by měl zejména prodej akcií na pražské burze.

Podle analytika Patria Finance Tomáš Gaťka bude mít přijatá varianta prodeje dlouhodobě na akcie firmy negativní vliv, i když připustil krátkodobé posílení. "To může být dáno spekulacemi, že vláda již má nějakého vážného zájemce," uvedl. Pokud se nepovede prodej firmy strategickému investorovi, bude to negativní signál pro potenciální kupce před nabídkou na trhu a vláda získá výrazně méně, než kdyby akcie nabídla přes trh nyní, míní analytik.

O Telecom projevily vážnější zájem z telekomunikačních firem jen Swisscom a dánská TDC. Zástupci obou společností se v minulých dnech setkali s premiérem Stanislavem Grossem. Hovoří se o zájemcích z finančního sektoru, mimo jiné o Apax Partners, Blackstone Group či CVC Capital Partners, kteří se o majoritu ve firmě zajímali již před dvěma lety a zájem projevila i tuzemská skupina PPF. Sobotka však dnes nechtěl uvést, zda stát umožní podávat nabídky i konsorciím telekomunikačního operátora s finanční skupinou. Odkázal na příští zasedání, kdy bude vláda projednávat podrobnější podmínky.

Právě malý počet zájemců z řad strategických investorů je podle hlavního analytika Atalntik FT Jana Schiessera hlavním důvodem, proč není vládou zvolená varianta vhodná. "O podíl nemají zájem žádné telekomunikační společnosti s výjimkou Swisscom a TDC, přičemž TDC považujeme s ohledem na výsledky dosažené v Českých radiokomunikacích za nesolidního partnera," uvedl.

Naopak silný zájem podle něj projevují pouze finanční investoři. Stát se podle Schiessera navíc vystavuje vysokému riziku ztráty na daních, která by mohla do pěti let dosáhnout 20 až 28 miliard korun. Reakci investorů označil Schiesser za velkou neznámou. V dalších dnech očekává pohyb akcií Telecomu v intervalu 345-365 korun, přičemž dnes obchodování skončilo na kurzu 353,50 Kč.

Jako nevýhodu prodeje akcií jednomu investorovi většinou ekonomové uvádí její časovou náročnost danou například tím, že prodej musí schvalovat orgány EU i možný tlak ze strany potenciálního investora na dosažení dodatečných podmínek. Možný je i následný rozprodej částí firmy včetně vysoce ziskového Eurotelu, při kterém by kvůli nízkému ocenění firmy stát přišel na daních o více než deset miliard.

Jako výhodu naopak vidí možnou prémii za získání majority, další rozvoj firmy, či odvolání miliardových žalob, které firma na stát podala. Potenciální kupec si ale bude muset zajistit nejen prostředky na podíl státu, ale i na odkup akcií minoritních akcionářů. Analytici se v této souvislosti obávají, že akcie mohou zmizet z trhu, podobně jako cenné papíry Českých radiokomunikací.

