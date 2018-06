Budou mobilní služby levnější? Stát operátorům snížil poplatky

O snížení poplatků informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Uvedlo, že s rostoucími požadavky na objem přenášených dat musejí provozovatelé sítí využívat více kmitočtů, což jim zvyšuje náklady na roční poplatky. Jejich snížení by mělo tedy vést k efektivnějšímu budování a provozování bezdrátových sítí.

Pro poskytování svých služeb je využívají nejen mobilní operátoři, ale i malé a střední lokální a regionální firmy připojující k internetu řadu českých domácností. Díky nižším ročním nákladům tak budou moci podle ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera nabídnout zákazníkům lepší a dostupnější služby.

Novela zavádí nový mechanismus výpočtu ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro pevné služby. U mobilních sítí počítá s novým koeficientem pro kmitočty do 2,2 GHz, poplatky tak budou podle MPO více odpovídat odlišným vlastnostem při šíření signálu. Koeficient se upraví také pro družicové služby.

„Celkový předpokládaný dopad (v závislosti na konečném termínu účinnosti) na roční objem vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů, a tedy příjem státního rozpočtu, lze předpokládat na úrovni minus 145 milionů Kč,“ píše se v důvodové zprávě ke schválené novele vládního nařízení. U pozemní pohyblivé služby by poskytovatelé připojení měli ušetřit 118 milionů, u pevné služby 27 milionů korun.

O snaze dosáhnout nižších poplatků za využívání přidělených frekvencí informoval Český telekomunikační úřad již letos v dubnu (více viz Od regulace trhu si ČTÚ slibuje snížení cen. Zhatit ji může stanovisko EK). Podle úřadu se nicméně v mobilních sítích pokles výběru poplatků projeví jen na začátku účinnosti novely nařízení, do dvou až tří let se výběr vrátí na úroveň roku 2016.

Operátoři totiž rozšíří rozsah využívaného spektra, tedy požádají o nová, respektive další individuální oprávnění na základě již získaných přídělů. V pevných bezdrátových sítích bude pokles částečně kompenzovaný očekávaným efektem zvýšeného zájmu o využití vysokých kmitočtových pásem a širokých rádiových kanálů.

V roce 2016 stát na poplatcích z pronájmu rádiového spektra vybral celkem 1,12 miliardy korun, loni pak 1,16 miliardy.

Důvodová zpráva také připomněla očekávaný zisk z aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G v pásmu 700 MHz, které se uvolní přechodem na televizní standard DVB-T2, a aukce frekvencí v pásmu 3,5 GHz (více viz Aukce kmitočtů pro 5G sítě začne ve druhé polovině roku 2019).

„V horizontu roku 2019 by měly být provedeny další aukce kmitočtů (pásmo 700 MHz a pásmo 3,4 GHz), které by měly podle předběžných odhadů představovat na výnosech z udělení přídělů rádiových kmitočtů minimálně osm miliard Kč,“ píše se v dokumentu.