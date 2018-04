Vláda prodala Telecom pod cenou – víc by jí ale nikdo dnes nedal

Přesná cena za 51,1 % akcií Českého Telecomu je 1 820 064 517 euro. Tuto cenu schválila vláda na nočním zasedání 8. srpna. V přepočtu na české koruny to bylo minulý čtvrtek při schválení ceny přibližně 55,6 miliard korun (30,72 Kč/1 €). Koruna sice začala v posledních dnech vůči euru oslabovat, ale i kdyby se dostala až na úroveň 35 Kč za euro, nedostala by vláda více než 63,7 miliardy korun. Názory na to, jestli je to hodně nebo málo, se sice v detailech liší, ale v zásadě říkají – je to vzhledem ke skutečné ceně Telecomu málo (bez ohledu na cenu akcií Telecomu na pražské burze, kterou rozhodně nelze brát jako indikátor hodnoty společnosti), ale je to dost vzhledem k současné krizi na telekomunikačních trzích.

Konsorcium Deutsche Bank a TDC za jednu akcii zaplatí 11,06 €, což bylo ve čtvrtek přibližně 340 korun. Cena akcií na pražské burze přitom byla pouhých 273,5 korun. Na první pohled tedy zaplatil nabyvatel státního podílu více, než musel. Jenže ještě před několika lety byla cena akcií Telecomu více než čtyřnásobná, a kdyby prodala vláda svůj podíl již tehdy, získala by přibližně 200 miliard korun. A to by bohatě stačilo pokrýt díru v rozpočtu za tento i příští rok. Nicméně kurz akcií na pražské burze klesl až na současnou úroveň a při privatizaci byl brán v úvahu (byť podle odborníků ke sražení kurzu akcií společnosti, jako je Český Telecom, stačí pár set milionů až jednotek miliard korun, což je vedle kupní částky pakatel).

Cena je dobrá, ale za pár let by byla vyšší

Finanční a telekomunikační analytici se vesměs shodují na tom, že dosažená cena odpovídá současné realitě. Petr Švarc z Atlantik FT pro ČTK prohlásil, že cena za státní podíl, kterou nabídly Deutsche Bank a TDC, je realistická. S tím - byť s výhradou – souhlasí i Pavel Reich z PA Consulting: „Otázkou je, jestli je cena nejlepší s ohledem na 51% podíl Českého Telecomu v Eurotelu, jenže více by dnes vláda nedostala a ještě dlouho nedostane.“ Oba analytici se shodují na tom, že v budoucnu by byla cena jistě vyšší, ale nejsou si jisti, kdy tento okamžik nastane. „Kdyby se prodej odložil, byl by výnos lepší,“ říká Švarc. Podle Reicha ale nejde jenom o samotnou cenu, ale také o to, že se vláda zbavuje podílu v komerční společnosti, a nebude tak moci ovlivňovat její chování na liberalizujícím se trhu. „Prodej je opožděný přibližně o tři roky – prodávat se mělo ještě před šílenstvím s licencemi za UMTS a krizemi na telekomunikačních trzích,“ dodává Reich a říká, že celkově lze hodnotit prodej Telecomu kladně.

Kritikem prodeje je naopak bývalý ministr dopravy a spojů a současný stínový ministr dopravy Martin Říman. „Prodej se uskutečňuje v období, kdy je trh obecně v depresi a významní investoři jsou vyčerpáni,“ míní Říman. Privatizace je podle něj nešťastně načasována a vláda s ní měla pár let počkat. Odklad prodeje až do doby, kdy bude cena za státní podíl v Telecomu vyšší, schválila i předchozí vláda. „Nevidíme důvod, proč prodávat Český Telecom pod cenou – a nejsme vládou, která prodává něco na poslední chvíli,“ prohlásil v květnu premiér Zeman. V červnu se vláda rozhodla, že bude dále jednat jen se dvěma zájemci (Deutsche Bank + Tele Danmark a CVC Capital Partner, Spectrum Equity Investors a Swisscom) a šanci na úspěch bude mít jen to, které navýší kupní cenu přinejmenším o 10 %.

Nová Špidlova vláda však má evidentně jiný názor, a tak schválila prodej za původní cenu – možná pod vlivem skutečnosti, že druhé konsorcium firem nabídlo ještě méně než dříve. Dodržena ale nebyla i druhá podmínka Zemanovy vláda – aby zůstala konsorcia ve stejném složení. Od vítězného tandemu totiž v červenci odstoupila Blackstone Group.

Nejlepší cenou budou spokojení zákazníci

Podle stínového ministra Římana za prodejem Telecomu stojí především snahou získat co nejrychleji peníze do děravé státní pokladny. S tím však nesouhlasí ministr financí Bohuslav Sobotka, který na tiskové konferenci uvedl, že rozhodnutí o privatizaci nebylo vedeno primárně fiskálními zájmy státu. „Výnos z prodeje Českého Telecomu není uvažován jako příjem státního rozpočtu,“ řekl Sobotka.

Ať už se peníze za Telecom objeví jako záplata rozpočtu nebo ne, důležité bude, aby se začal výrazněji orientovat na zákazníky a vláda tvrdě dbala na liberalizaci telekomunikačního trhu. Pokud se totiž podaří liberalizovat telekomunikace tak, aby nebyla konkurence blokována poloilegálními způsoby za nečinného přihlížení státních regulačních orgánů, potom lze prohlásit, že cena za prodej Telecomu byla rozhodně dobrá.