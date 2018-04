Vláda prodala Telecom - detailnější informace

Novým majitelem Českého Telecomu se stane konsorcium firem Deutsche Bank a Tele Danmark. Rozhodla o tom na včerejším nočním zasedání (8. srpna) vláda, pár hodin poté, co dostala důvěru poslanců. Hlasování se zúčastnila kompletní vládní sestava a podle ministra Mlynáře nehlasoval nikdo proti prodeji. „Telecom potřebuje strategického partnera, aby obstál na liberalizovaném trhu,“ vysvětlil ministr financí Sobotka, proč se vláda rozhodla svůj podíl v Telecomu prodat. Prodej Telecomu původně nebyl v programu jednání vlády. Podle dostupných informací budou akcie Telecomu v držení Deutsche Bank, zatímco Tele Danmark bude mít manažerskou kontrolu společnosti a bude vystupovat jako strategický partner.

Cena za státní podíl (51,1 %) v Českém Telecomu je podle Sobotky 1 820 064 517 euro, což podle dnešního kurzu ČNB (30,72 Kč/1 €) činí přibližně 55,9 miliard korun. „Vláda vybrala konsorcium, které nabídlo nejvyšší cenu,“ řekl Sobotka. Výši nabídky druhého konsorcia, CVC Capital Partners, Spectrum Equity Investors a Swisscom, odmítl zveřejnit, nicméně přiznal, že byla o několik desítek miliard korun nižší. „Vláda oceňuje, že konsorcium (Deutsche Banka a Tele Danmark – pozn. redakce) – i přes pokles ceny akcií Českého Telecomu – podrželo nabídku a nesnížilo ji ani o jediné euro,“ dodal ještě Sobotka. Za jednu akcii Telecomu tak stát obdrží přibližně 340 korun (11,06 euro). Kurz akcií na pražské burze včera (ve čtvrtek) skončil na 273,5 korunách, což je 1,6 % více než ve středu.

Smlouva o prodeji bude do konce října

Usnesením vlády získal Fond národního majetku mandát k tomu, aby s vítězným konsorciem uzavřel smlouvu o prodeji státního podílu. Vláda stanovila pro nového vlastníka některé omezující podmínky, které musí být ve smlouvě obsaženy. Bez souhlasu vlády nebude nový majitel moci převádět akcie Telecomu, měnit obchodní firmu, měnit obchodní společnosti, převádět majetek Telecomu a to po dobu tří let od zaplacení kupní ceny. Dále bude muset zajistit přítomnost státu v dozorčí radě a plnit závazky vyplývající z ochrany veřejného zájmu a z provozu jednotné komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy. O konkrétním znění těchto podmínek a omezení, které jsou v této podobě přítomny v usnesení vlády, se bude s Deutsche Bank a Tele Danmark podle Mlynáře teprve jednat.

Na dotaz Mobil.cz ministr Mlynář připustil, že s novým vlastníkem se bude teprve dojednávat i případný prodej či koupě podílu v Eurotelu, kde Český Telecom v současnosti vlastní 51 %. „Byli jsme si samozřejmě při hlasování vědomi možností, které nový majitel Telecomu může uplatnit ve vztahu k Eurotelu,“ připustil Mlynář. „Jednání o detailech smlouvy teprve začnou a bezpochyby tyto věci budou předmětem jednání,“ dodává Mlynář.

Co s TelSource, Českými Radiokomunikacemi a Contactelem?

Prodej státního podílu ovšem otevírá dva problémy – vláda se totiž rozhodla prodat svůj podíl bez ohledu na sdružení TelSource, které má 27% podíl v Českém Telecomu. Ministr Sobotka uvedl, že původní smlouva o společném postupu již neplatí. „Předpokládám, že TelSource povede samostatná jednání. Neprobíhá společný postup,“ dodal k tomu Sobotka. Zástupce TelSource, Bessel Kok, rozhodnutí vlády uvítal. „Čekáme na informace o detailech rozhodnutí a z toho plynoucí dopady pro TelSource,“ upřesnil Kok další postup.

Mnohem závažnějším problémem je možnost společností Deutsche Bank a Tele Danmark ovládnout český telekomunikační trh. Obě společnosti jsou součástí konsorcia Bivideon, které je majoritním vlastníkem Českých Radiokomunikací – druhé největší české telekomunikační společnosti, hned po Českém Telecomu. Tele Danmark navíc ovládá alternativního operátora Contactel (drží 50 %, druhá polovina patří právě Českým Radiokomunikacím). „Máme nezávislý Úřad pro hospodářskou soutěž, který tuto věc bude jistě posuzovat stejně jako jiné velké privatizace a nabývání majetku,“ prohlásil Mlynář.

Tele Danmark však již uvedla, že se svého podílu v Bivideonu a tedy v Český Radiokomunikací zbaví. K prodeji Contactelu se zatím zástupci Tele Danmark podrobněji nevyjádřili. „Bude to částečně záležet na výsledku jednání mezi konsorciem, částečně na pozici dané příslušnými orgány v České republice,“ uvedl pro agenturu ČIA viceprezident Tele Danmark Torben V. Holm. Podle původních dohod má v případě změny vlastnické struktury Českých Radiokomunikací Tele Danmark předkupní právo na jejich podíl v Contactelu. Pokud by chtěl naopak svůj podíl prodat, může požádat Radiokomunikace, aby jeho podíl odkoupily.

Názory na prodej jsou vesměs pozitivní

Ohlasy na prodej státního podílu za necelých 56 miliard korun jsou zatím příznivé. Analytik Atlantik FT Petr Švarc prohlásil pro agenturu ČTK, že při prodeji bylo dosaženo realistické ceny, kterou by se vládě při současných podmínkách na trhu nepodařilo zvýšit. „Kdyby se prodej odložil, byl by výnos lepší,“ připustil nicméně. „Otázkou je, jestli je cena nejlepší s ohledem na 51% podíl Českého Telecomu v Eurotelu, jenže více by dnes vláda nedostala a ještě dlouho nedostane,“ říká Pavel Reich z PA Consulting, podle kterého nejde jenom o samotnou cenu, ale také o to, že se vláda zbavuje podílu v komerční společnosti a nebude tak moci ovlivňovat její chování na liberalizujícím se trhu. „Prodej je opožděný přibližně o tři roky – prodávat se mělo ještě před šílenstvím s licencemi za UMTS a krizemi na telekomunikačních trzích,“ dodává Reich a říká, že celkově lze hodnotit prodej Telecomu kladně.

Prodej státního podílu v Telecomu uvítal i jeho současný generální ředitel Přemysl Klíma. „Jsem rád, že vláda ukončila období jisté předprivatizační nejistoty. Osobně věřím, že toto rozhodnutí bude mít pozitivní vliv na obchodní řízení společnosti,“ prohlásil Klíma. Rozhodnutí vlády uvítali i konkurenti Telecomu. „Stát byl totiž dosud ve střetu zájmů, když přiděloval významné veřejné zakázky společnosti, kterou vlastnil,“ říká marketingový ředitel KPNQwest/GTS David Duroň. Podobný názor má i mluvčí Aliatelu Martina Kemrová, která vidí v privatizaci jednu – i když nikoliv jedinou – podmínku dokončení skutečné liberalizace trhu. Tiskovou mluvčí Contactelu Romanu Tomasovou potěšilo, že strategickým partnerem bude společnost Tele Danmark, která má podle ní zkušenosti z liberalizovaných trhů.

Kritikem prodeje je naopak bývalý ministr dopravy a spojů a současný stínový ministr dopravy Martin Říman. Prodej je podle něj nešťastně načasován a vláda s ním měla pár let počkat. Odklad prodeje až do doby, kdy bude cena za státní podíl v Telecomu vyšší, schválila i předchozí vláda. „Nevidíme důvod, proč prodávat Český Telecom pod cenou – a nejsme vládou, která prodává něco na poslední chvíli,“ prohlásil v květnu premiér Zeman. V červnu se vláda rozhodla, že bude dále jednat jen se dvěma zájemci (Deutsche Bank + Tele Danmark a CVC Capital Partner, Spectrum Equity Investors a Swisscom) a šanci na úspěch bude mít jen to, které navýší kupní cenu přinejmenším o 10 %.

Nová Špidlova vláda však má evidentně jiný názor a tak schválila prodej za původní cenu – možná pod vlivem skutečnosti, že druhé konsorcium firem nabídlo ještě méně než dříve. Dodržena ale nebyla i druhá podmínka Zemanovy vláda – aby zůstala konsorcia ve stejném složení. Od vítězného tandemu totiž v červenci odstoupila Blackstone Group.

Co bude s penězi za prodej a Eurotelem?

Rozhodnutí prodat Telecom je podle Římana motivováno snahou získat co nejrychleji peníze do děravého státní rozpočtu. To ale odmítá ministr financí Sobotka. „Výnos z prodeje Českého Telecomu není uvažován jako příjem do státního rozpočtu,“ prohlásil. Sobotka předpokládá dohodu s Českou národní bankou o způsobu platby za Český Telecom a využití získané částky. Platba totiž proběhne v euro a měla by být zřejmě uložena na speciálním devizovém účtu u ČNB, aby se tak zabránilo nežádoucímu ovlivnění kurzu koruny.

Petr Švarc z Atlantik FT předpokládá, že nový vlastník se urychleně pokusí zefektivnit kapitálovou strukturu Českého Telecomu. Spíše než prodej či nákup podílu v Eurotelu ale považuje pravděpodobnější snížení překapitalizace Telecomu (ten má příliš mnoho finančních prostředků, které v současnosti nemá jak využít) vyplacení mimořádných dividend. „Pokud by nový vlastník odprodal podíl v Eurotelu – zájem jednat již dříve naznačila například společnost Orange – pak by sice akcionáři mohli očekávat vysokou jednorázovou dividendu, nicméně růstový potenciál zbytkové společnosti by byl velmi omezený,“ uvedl pro ČTK Švarc. Navíc Orange v minulosti deklaroval, že případný nákup by proběhl výměnou akcií, nikoliv platbou v hotovosti. Analytik Wood & Company Tomáš Vyskočil vidí výplatu dividend jako nejpravděpodobnější způsob snížení vlastního jmění Telecomu. „Jestliže Telecom plně využije schválené emise dluhopisů, může se dividenda přiblížit až 100 korunám na akcii, tedy celkově 32 miliardám korun,“ sdělil Vyskočil agentuře ČTK.

Současným největším majitelem Českého Telecomu je Fond národního majetku, kterému patří 51,1 % akcií a prodej jehož podílu vláda schválila. Dosavadním strategickým partnerem je konsorcium TelSource (tvořené KPN Royal Dutch Telecomem a Swisscomem) s 27 % akcií. KPN Royal Dutch Telecom vlastní mimo svůj podíl v TelSource ještě 6 % akcií Telecomu.