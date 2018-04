Vláda prodala Telecom

Novým majitelem Českého Telecomu se stane konsorcium firem Deutsche Bank a Tele Danmark. Rozhodla o tom na dnešním nočním zasedání vláda, pár hodin poté, co dostala důvěru poslanců. Hlasování se zúčastnila kompletní vládní sestava a podle ministra Mlynáře nehlasoval nikdo proti prodeji.

Cena za státní podíl (51,1 %) v Českém Telecomu je podle ministra financí Sobotky 1 820 064 517 euro, což podle dnešního kurzu ČNB (30,72 Kč/1 €) činí přibližně 55,9 miliard korun. „Vláda vybrala konsorcium, které nabídlo nejvyšší cenu,“ řekl Sobotka. Výši nabídky druhého konsorcia, CVC Capital Partners, Spectrum Equity Investors a Swisscom, odmítl zveřejnit, nicméně přiznal, že byla výrazně nižší. „Vláda oceňuje, že konsorcium (Deutsche Banka a Tele Danmark – pozn. redakce) – i přes pokles ceny akcií Českého Telecomu – podrželo nabídku a nesnížilo ji ani o jediné euro,“ dodal ještě Sobotka.

Usnesením vlády získal Fond národního majetku mandát k tomu, aby s vítězným konsorciem uzavřel smlouvu o prodeji státního podílu. Vláda stanovila pro nového vlastníka některé omezující podmínky, které musí být ve smlouvě obsaženy. Jsou to především omezené možnosti převodu majetku Telecomu, povinnost zachovat zástupce státu v dozorčí radě a plnění některých závazků vyplývajících z provozu telekomunikační infrastruktury. Podmínky zatím nebyly blíže specifikovány.

Na dotaz Mobil.cz ministr Mlynář připustil, že s novým vlastníkem se teprve bude jednat o případném prodeji či koupi podílu v Eurotelu, kde Český Telecom v současnosti vlastní 51 %. „Byli jsme si samozřejmě při hlasování vědomi možností, které nový majitel Telecomu může uplatnit ve vztahu k Eurotelu,“ dodal Mlynář.

Prodej státního podílu ovšem otevírá dva problémy – vláda se totiž rozhodla prodat svůj podíl bez ohledu na sdružení TelSource, které má 27% podíl v Českém Telecomu. Ministr Sobotka uvedl, že původní smlouva o společném postupu již neplatí. Zástupce TelSource Bessel Kok se zatím k prodeji státního podílu nevyjádřil. „Předpokládám, že TelSource povede samostatná jednání. Neprobíhá společný postup,“ dodal k tomu Sobotka.

Mnohem závažnějším problémem je možnost společností Deutsche Bank a Tele Danmark ovládnout český telekomunikační trh. Obě společnosti jsou součástí konsorcia Bivideon, které je majoritním vlastníkem Českých Radiokomunikací – druhé největší české telekomunikační společnosti, hned po Českém Telecomu. Tele Danmark navíc ovládá alternativního operátora Contactel (drží 50 %, druhá polovina patří právě Českým Radiokomunikacím). „Máme nezávislý Úřad pro hospodářskou soutěž, který tuto věc bude jistě posuzovat stejně jako jiné velké privatizace a nabývání majetku,“ prohlásil Mlynář. Tele Danmark však již uvedla, že se svého podílu v Bivideonu a tedy v Český Radiokomunikací zbaví.

Ohlasy na prodej státního podílu za necelých 56 miliard korun jsou zatím příznivé. Analytik Atlantik FT Petr Švarc prohlásil pro agenturu ČTK, že při prodeji bylo dosaženo realistické ceny, kterou by se vládě při současných podmínkách na trhu nepodařilo zvýšit. „Kdyby se prodej odložil, byl by výnos lepší,“ přiznal nicméně. Kritikem prodeje je naopak bývalý ministr dopravy a spojů a současný stínový ministr dopravy Martin Říman. Prodej je podle něj nešťastně načasován a vláda s ním měla pár let počkat.

Další informace přineseme v zítřejším vydání.