Nezlepšíte-li služby, půjdete do vězení, zní vzkaz šéfům operátorů

V posledních čtyřech letech se díky cenové válce afrických operátorů, kteří výrazně snížili poplatky za mobilní služby, zvýšil počet mobilních uživatelů. Nicméně operátoři na příliv nových zákazníků nikterak nereagovali. Ti sice díky soupeření operátorů značně snížili náklady spojené s používáním mobilu, na druhou stranu však přímo pociťují i navýšení počtu účastníků v síti.

Zdá se totiž, že vidina početnější uživatelské základny jen díky nižším cenám je nejdůležitější. Jaksi totiž zapomínají utržené finance dále investovat, a to zejména do zlepšení infrastruktury. Řada mobilních služeb je tak téměř nepoužitelná, a to kvůli přetíženosti sítě. Problémy odhalily i nedávno provedené zkoušky regulátorem. Ten mimo jiné zjistil, že žádný z ověřovaných operátorů nesplňuje kvalitu služeb garantovaných ve svých dohodách.

Nicméně nigerijské organizaci pro ochranu spotřebitele (CPC) došla trpělivost a rozhodla se vzniklou situaci řešit. Již v loňském roce například zakázala operátorům, aby do sítě připojovali nové účastníky. Poskytovatelé si však z tohoto nedělali patrně vrásky, organizace tak přistoupila k vysokým pokutám. Avšak ani ty nepřispěly ke zlepšení situace.

CPC se tak rozhodla značně zvýšit tlak. S podporou místní vlády proto rázně vyzvala telekomunikační společnosti, aby situaci začaly řešit a začaly investovat do modernizace infrastruktury. Organizace totiž přijala strategii soudních sporů a také trestního stíhání společností, které budou výzvu i nadále ignorovat.

Již dříve zaujaly obdobně razantní přístup vůči mobilním operátorům také vlády v Tanzanii či Zimbabwe. A vzhledem k situaci se počet afrických států, které budou stále více na operátory kvůli zlepšení kvality služeb tlačit, pravděpodobně ještě zvýší. Lze očekávat, že rozhodnutí Nigérie, jejíž telekomunikační trh je největším na africkém kontinentu, budou následovat i vlády menších zemí.