Vláda bude jednat o digitálním vysílání

Aktualizovanou koncepci přechodu na zemské digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice projedná na středeční schůzi vláda. Koncepci předkládají společně ministr informatiky Vladimír Mlynář a ministr kultury Pavel Dostál. Vyplývá to z programu jednání vlády.



Součástí dokumentu jsou pravidla pro letošní zahájení digitálního vysílání (v systému DVB-T) v ČR. Koncepce nepočítá s žádnou finanční podporou ze strany státu. Navrhuje však zařazení set-top boxů pro příjem digitálního signálu do snížené pětiprocentní sazby DPH, což zatím odmítá ministr financí Bohuslav Sobotka. Ministři zároveň navrhují zřízení Vládního výboru pro digitální vysílání.



Nová koncepce navazuje na původní dokument, avšak na rozdíl od něj se soustřeďuje na zahájení digitálního vysílání v období do roku 2006, a to v rámci stávající legislativy bez nutnosti přijmout novou právní úpravu. Problematiku digitálního vysílání tak bude upravovat současný zákon o telekomunikacích, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, případně připravovaný zákon o elektronických komunikacích. Aktualizovaná koncepce digitálního vysílání zatím neřeší licencování a pravidla programového obsazování multiplexů. Podle vyjádření ministra Mlynáře začne výběr provozovatelů obsahu digitálního vysílání až po přijetí zákona o elektronických komunikacích.



Český telekomunikační úřad (ČTÚ) již vyčlenil kmitočty pro první dvě digitální sítě a udělil licence k provozování dvou veřejných telekomunikačních sítí pro zemské digitální televizní vysílání. Na základě těchto licencí nyní provozují experimentální digitální vysílání České radiokomunikace a Czech Digital Group. Zájem o digitální vysílání má také Český Telecom, který čeká na povolení ČTÚ, jehož udělení minulý týden odsouhlasila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud Telecom povolení získá, je podle svého mluvčího Vladana Crhy připraven do tří měsíců experimentální vysílání zahájit. Od května 2003 zajišťuje Telecom pro Českou televizi digitální přenos signálu z místa pořízení k vysílačům a propojení studií v Praze, Brně a Ostravě prostřednictvím vlastní datové sítě na bázi technologie ATM.



Zdroj: ČIA