Vkládání telefonních čísel:

Otevřete záznam příslušné aplikace, do kterého chcete vložit telefonní číslo.



Ukažte tužkou na ikonu Menu, v levém dolním rohu, vedle plochy pro psaní Graffiti.



Ze zobrazeného menu vyberte Options



Ukažte tužkou na položku Phone Lookup



Automaticky se otevře okno Phone Number Lookup, kde si můžete najít potřebný kontakt s telefonním číslem. Pokud potřebný kontakt nemůžete najít, zadejte jeho počáteční znaky na místo, kde Vám bliká kurzor (vlevo dole za popiskou Look Up:)



Po nalezení potřebného telefonního čísla ukažte na tlačítko Add



Okno Phone Number Lookup se zavře a jméno včetně telefonního čísla se vloží do záznamu

Vkládáte např. do aplikace Zápisník následující text: "Je nutno kontaktovat" a nyní chcete napsat jméno příslušné osoby s odkazem na jeho telefonní číslo (Aleš Bajgar).



Stačí tedy zadat první potřebné znaky z příjmení "Bajgar", bez mezery za jménem Napište Graffiti ShortCut /L Automaticky se najde kontakt Bajgar a s ním se vloží místo Vámi napsaného "Bajgar" celé jméno, příjmení a s telefonní číslo

Pokud zadáte místo příjmení "Bajgar" např. název firmy, pak se po použití /L vloží jméno a příjmení kontaktní osoby této firmy s příslušným telefonním číslem.







Pokud zadáte místo příjmení "Bajgar" např. název firmy, pak se po použití vloží jméno a příjmení kontaktní osoby této firmy s příslušným telefonním číslem. Pokud chcete vložit do záznamu kontakt s telefonním číslem dodatečně, použijte následující postup:



Označte si v již napsaném textu tužkou potřebné znaky nutné pro vyhledání kontaktu Napište Graffiti ShortCut /L Místo Vámi označeného řetězce se vloží nalezený kontakt s telefonním číslem



Další funkcí, kterou disponuje PalmPalmPilot, a která PalmPilotovi chybí je možnost vložit do aplikace Diář, Úkoly nebo Zápisník telefonní číslo z aplikace Adresář. Bohužel nejde vložit jakékoliv číslo, pokud máte u kontaktu zadáno více telefonních čísel. Jde vložit pouze to, které se zobrazuje v seznamu kontaktů na úvodní obrazovvce aplikace Adresář (dá se nastavit, které se má zobrazovat).Také je třeba upozornit na to, že se nevkládá pouze číslo, ale celý řádek ze seznamu. Tj. včetně jména a příjmení a označení druhu telefonního čísla (Work, Home atd.)Toto se Vám může hodit tenkrát, když potřebujete např. k úkolu zadat telefonní číslo kontaktní osoby.Pro urychlení aktivace okna Phone Number Lookup můžete použít i Graffiti ShortCutExistuje několik tipů, které jsou velmi zajímavé a v mnohém urychlí práci při vyhledávání a vkládání telefonních čísel.Uveďme si to pro přehlednost na příkladech:Pokud pro zadané znaky existuje více kontaktů, nabídne se Vám pouze okno Phone Number Lookup.