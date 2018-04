VK2000 - nejlehčí mobil na světě je velký jak kreditka

Korejský výrobce VK Mobile představil nový ultratenký model, který zaujme také svojí extrémně nízkou hmotností. Tloušťka telefonu je pouze 8,8 milimetru. O rekord mezi mobilními telefony se však nejedná, NEC N900 je tenčí ještě o 0,2 milimetru. Rekordem je však hmotnost telefonu, která má hodnotu 48 gramů.

Další rozměry nového modelu VK2000 o velikosti kreditní karty jsou 89,9 x 49,9 milimetru. Telefon nemá žádné pokročilé funkce jako je integrovaný fotoaparát nebo MP3 přehrávač. Displej telefonu s uhlopříčkou 1,5 palce (3,81 mm) dokáže zobrazit 65 000 barev.

Nový VK2000 bude existovat jak ve verzi pro sítě GSM tak pro sítě CDMA. Verze pro GSM by se měla dovážet i do Evropy. Prodej by měl začít v průběhu září letošního roku. Verze pro CDMA bude v prodeji až v prosinci.



VK2000.