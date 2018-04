Vjů... Ty, to musíš vidět! Recenze LG KU990 Viewty

Už od svého ohlášení na loňské výstavě IFA 2007 v Berlíně budil tento telefon zaslouženou pozornost. Není se co divit, zvenku se hodně podobá oblíbenému – a designově povedenému – modelu Prada, ale přidává několik velmi příjemných funkcí. Jedním ze zásadních vylepšení je podpora 3G sítí, a hlavně HSDPA, díky čemuž jsou datové přenosy opravdu svižné.

Telefon se začal prodávat v západní Evropě v průběhu listopadu. S uvedením na český trh ovšem místní zastoupení z nám nepochopitelných důvodů otálí. My jsme měli možnost krátce před Vánocemi představit jednu z předprodejních verzí tohoto telefonu.

Nakonec ale zhruba v této době se na pultech řetězce Electroworld objevil telefon ve verzi určené pro slovenský Orange. Ale telefon není blokovaný a kromě slovenské verze obsahuje přímo od výrobce i českou mutaci. Proč ho tedy nenabídne LG na českém trhu, je pro nás záhadou. Zřejmě se snaží domluvit na podpoře s některým z operátorů. My jsme se ale rozhodli recenzovat slovenskou verzi.

Koncepčně se Viewty od Prady příliš neliší – LG drží styl ovládání pomocí dotykového displeje. Nejde sice o multitouch, tak jak jej přinesl Apple iPhone, přesto je oproti první verzi Prady, kterou jsme měli možnost otestovat, vidět poměrně značný posun. Tuhle koncepci chce evidentně LG dále rozvíjet. Již poměrně brzy by se měl na trhu objevit i model s Windows Mobile – KS20. Uživatelé tak budou mít celkem širokou paletu možností – elegantní a luxusní Pradu, slušně vybavené Viewty nebo manažerský KS20. Troufneme si tvrdit, že to od LG není úplně hloupý tah, a finanční výsledky za poslední měsíce to jen potvrzují.

Vzhled a konstrukce

O tom, že Viewty má být stylovým – i když slušně vybaveným – telefonem, se nás snaží přesvědčit i poměrně pěkná krabice s efektní skládačkou telefonu na vrchu. Telefon připomene své bratříčky z edice na první pohled, i když od Prady se liší v několika detailech. Především je o něco větší – ovšem rozměry 103,5 x 54,4 x 14,8 mm nepovažujeme za nijak vybočující z průměru. I když váha přes 100 gramů (112 g) je u telefonu bez operačního systému dnes přece jen vyšší. Na druhou stranu, není to tolik, aby se telefon nedal pohodlně nosit.

Ve srovnání s Pradou nabídne KU990 jiná tlačítka pod displejem, ta jsou větší a už nejsou stříbrná. V každém případě se mačkají o něco lépe. Navíc je telefon méně hranatý, díky čemuž se drží o něco lépe v ruce. U modelů vyšších řad nebývá v případě LG mnoho problémů s dílenským zpracováním a KU990 z této tradice naštěstí nevybočuje. Poměrně dobře je vyřešeno uchycení zadní části, která kryje baterii. Kryt drží pevně na místě, snad jen pokud často přehazujete SIM karty, vás to bude trochu otravovat.

Docela hezky působí jemné stříbrné rámečky, které rámují obě hrany telefonu a rozšiřují se na bocích. Stříbrná jsou i dvě tlačítka na boku (spoušť fotoaparátu a aktivace stabilizace obrazu). S největší pravděpodobností jde jen o stříbrný plast, nikoli kov, ale telefonu to dodává jistou dávku elegance. Zezadu vypadá KU990 jako plnokrevný fotoaparát. Zadní straně totiž dominuje velký objektiv, ještě zvýrazněný prstencem sloužícím k manuálnímu ostření.

Displej a klávesnice

Jedním z velkých trumfů LG Viewty je velký displej. Ten má úhlopříčku 3“, čímž se řadí zhruba na úroveň přístrojů MDA. Velký displej umožňuje celkem pohodlné ovládání, jak už je v tuhle chvíli asi každému jasné, KU990 totiž žádnou klávesnici nemá. Displeji by možná slušelo trochu větší rozlišení, než je současných 240 x 400 bodů (tolik alespoň udává oficiální specifikace).

Na druhou stranu, při větším rozlišení by ale možná byly ovládací prvky o něco menší, což by se nám asi také příliš nelíbilo. Součástí balení je také ochranná fólie, která by měla zabránit poškrábání displeje. Je ovšem otázka, na kolik její použití negativně ovlivní citlivost.

Displej je poměrně jasný a kontrastní, možná by mu slušelo 16 milionů barev. Pravda ale je, že když jsme vedle sebe položili Nokii N95 8 GB a Viewty, nebyl rozdíl v displejích nijak závratný. Filmy vypadaly na obou telefonech podobně, na přímém slunci byl možná o něco čitelnější displej LG. Příjemnou změnou oproti Pradě je rozhodně možnost displej nakalibrovat. Jakmile si ho nastavíte podle sebe, budou jeho reakce ještě o něco přesnější. Vůbec nám ovládání pomocí dotykového displeje u KU990 přišlo výrazně příjemnější než v případě Prady, alespoň pokud můžeme soudit podle verzí, které jsme měli k dispozici.

Celkový pocit z ovládání hodně vylepšuje vibrační odezva displeje – jakmile stisknete nějaké "tlačítko", telefon jemně zavrní. Odpadá tak váhání, jestli telefon reaguje, nebo ne. Díky tomu vás ani nenapadne shánět se po dotykovém peru. Telefon se dá opravdu pohodlně ovládat rukou. Kdyby vám to nestačilo, LG stylus do balení nezapomněla přidat. Na první pohled sice připomíná spíše řasenku a je poněkud malý, ale vzhledem k tomu, že ho budete opravdu potřebovat pouze výjimečně, tak to nevadí.

Vše funguje dokonce i na úvodní obrazovce, kde si jednak můžete změnit klasické hodiny za rychlý přístup k aplikacím – je jich k dispozici 9, bohužel se nám nepodařilo zjistit, jestli se dají nějak nastavit. Obě varianty úvodního displeje se přepínají po "iPhonovsku" - přejetím prstem po displeji. Ale musíme přiznat, že na originále to funguje o něco lépe. Docela příjemná je i možnost nastavit si budík pouhým poklepáním na hodiny při základním displeji.

Hardwarových tlačítek KU990 skutečně mnoho nenabízí. Je ale pravda, že klávesy pro přijetí a ukončení hovoru jsou o něco větší než v případě Prady a mačkají se o něco lépe. Na pravém boku se pak nachází ještě spoušť fotoaparátu spolu s tlačítkem pro aktivaci stabilizace obrazu. Mimo prostředí fotoaparátu slouží toto tlačítko k odemčení, případně zamčení displeje. Zajímavou specialitkou je pak šoupátko, kterým se mění režim fotoaparátu mezi fotkami, videem a prohlížením fotek.

Baterie

Dostat se k baterii chce trochu cviku, ale to určitě není na škodu. Aspoň kryt drží pevně na svém místě. LG KU990 je standardně dodáván s Li-Ion baterií o kapacitě 1 000 mAh. Ta by měla podle údajů výrobce vydržet zhruba 450 hodin v režimu stand-by nebo 350 minut hovoru. Jako obvykle jde o poměrně optimistický odhad.

K baterii jsme přistupovali s určitou nedůvěrou, přece jen je poměrně malá co do rozměrů, a navíc telefon má velký displej ještě s vibrační odezvou. Nakonec jsme byli ale docela příjemně překvapeni. S vypínáním na noc vydržel telefon při běžné zátěži zhruba 4 až 5 dní.

Vzhledem k tomu, že jsme s ním i fotili a natáčeli, to není rozhodně špatný výsledek. Pravda je, že hodně negativně ovlivňuje výdrž baterie využití datových přenosů. A samozřejmě jako obvykle, výdrž se o něco prodlouží, když vypnete podporu 3G.

Telefonování a zprávy

Malý objektiv kamery nad displejem prozrazuje, že LG KU990 si poradí kromě klasických hovorů i s videohovory. Telefonní čísla se vytáčejí pomocí softwarové klávesnice, jejíž tlačítka jsou dostatečně velká. Do telefonního seznamu můžete přidat 500 kontaktů, přičemž každý z nich může obsahovat několik telefonních čísel, e-mail, poštovní adresu a další informace. Pochopitelně si můžete ke kontaktu přidat i obrázek. Pokud ukládáte kontakty na SIM kartu, určitě vám udělá radost, že telefon umí bez problémů pracovat i s nimi.

Pokud hledáte nějaké číslo, přesněji kontakt, můžete opět začít psát na softwarové klávesnici. Tady nabídne Viewty poměrně velký komfort - můžete si vybrat QWERTY nebo QWERTA klávesnici, ale k dispozici je i klasická varianta, kdy se Písmena se tedy zadávají opakovaným stiskem. Právě klasické zobrazení je podle nás nejpohodlnější, v případě QWERTY klávesnice jsou tlačítka přece jen poněkud malá. Navíc je k dispozici český slovník T9.

Pokud se ho naučíte používat, dá se na Viewty psát poměrně dobře. Oproti Pradě je vylepšeno přepínání jednotlivých variant slov, které je u Viewty docela pohodlné – je k dispozici speciální klávesa. Slovník při psaní píše s českou diakritikou, ale při odesílání ji "ořízne", takže odejde klasická textová zpráva s plným počtem znaků.

Kromě klasických zpráv zvládne telefon také MMS, a to včetně video MMS. Součástí základní výbavy je i jednoduchý e-mailový klient, který si poradí s přílohami ve formátech TXT, DOC, PDF, PPT, XLS a samozřejmě i hudebními soubory, videi a obrázky. Vzhledem k podpoře rychlých datových přenosů je práce s e-maily docela příjemná a nemusíte se bát odeslat ani obrázek v plném rozlišení.

Data a organizace

Ačkoli KU990 není primárně chápán jako manažerský mobil, má v rukávu poměrně slušný trumf v podobě podpory rychlých datových přenosů. Přitom nejde jen o "obyčejné" 3G, ale zvládne i HSDPA o rychlosti až 3,6 Mb/s. Vzhledem k dodávanému USB kabelu (přes USB se i dobíjí) tak telefon může sloužit jako rychlý modem. My jsme vyzkoušeli připojení se SIM kartou od O2 a HSDPA běželo rychlostí kolem 1 Mb/s a bylo poměrně stabilní. Kromě 3G nechybí ve výbavě ani GPRS a EDGE. Pro spojení s počítačem je k dispozici také IrDA a Bluetooth.

Telefon nabídne poměrně přehledný kalendář, který se dá synchronizovat s počítačem. Je možná trochu škoda, že kalendář je omezen na 100 záznamů, což asi pro komplexnější plánování času nestačí. Přitom telefon je vybaven 120 MB, takže k přílišnému omezování kalendáře není mnoho důvodů. Stejně nepochopitelných je pouze 5 poznámek. Na 100 položek jsou omezeny i úkoly, ale v tomto případě je to podle našeho názoru dostatečná hodnota.

Vestavěný internetový prohlížeč je určen především pro WAP, i když si i s jednoduchými HTML stránkami poradí. Předprodejní verze byla vybavena také aplikacemi od Google (GMail, Google Maps atd.), v recenzované verzi byly ale nahrazeny aplikacemi pro Orange (např. Mobilní TV), které ale s českou kartou nefungují. Přirozeně ale není problém stáhnout Operu Mini, protože podpora Javy nechybí.

V základní výbavě nechybí ani poměrně komfortní budík umožňující nastavit parametry buzení, převodník měn, světový čas, ani docela podařená kalkulačka, která zvládne také některé pokročilejší matematické funkce (sin, cos, log atp.), které na telefonech nevidíme zase až tak často. A co může být krásnější, že si někde na dovolené spočítat logaritmus e na ixtou?

Zábava

Velmi dlouho vývojářům LG trvalo, než pochopili, k čemu slouží funkce MP3 přehrávače. Ač to zní pro znalce skoro neuvěřitelně, v případě KU990 konečně nemusíte mít veškerou hudbu uloženu neroztříděnou v adresáři MP3. Přehrávač v telefonu už funguje naprosto standardně a hudbu si můžete klidně nahrát na kartu a v adresářích. Tím pádem se Viewty dá proměnit v celkem pohodlný MP3 přehrávač. Jak je u LG zvykem, součástí dodávky je redukce ze systémového konektoru na 3,5 mm jack. Bez problémů tak můžete připojit libovolná stereo sluchátka. Mimo to nabídne telefon i podporu Stereo Bluetooth profilu (A2DP), takže můžete sáhnout i po bezdrátových sluchátkách. Kromě obligátní podpory MP3 si telefon poradí také s AAC, AAC+ a WMA.

Na delších cestách opravdu oceníte výhody velkého displeje v okamžiku, kdy se rozhodnete si na telefonu pustit nějaký film. Zejména pokud často létáte a používáte ekonomickou třídu, pustit si film na displeji telefonu místo na poměrně velkém notebooku je velmi příjemné řešení. LG KU990 nabídne velmi dobrý přehrávač, který navíc podporuje DivX (až do rozlišení 640 x 480 bodů). Poradí si ale i se soubory ve formátech MPEG4 (H.263 a H.264) a WMV. Filmy vypadají na displeji telefonu docela "koukatelně", přehrávání bylo plynulé a bez zadrhávání.

Součástí dodávky je – alespoň v případě Orange verze – i 1GB paměťová karta standardu Micro SD. Slot pro kartu je ukryt nad baterií. Pokud se ale rozhodnete přehrávat na telefonu i DivX filmy, stejně zřejmě neuniknete nákupu větší (a několika dalších) paměťové karty. Přístroj podporuje karty o maximální kapacitě 2 GB. Faktem ale je, že tato karta dnes stojí jen několik stokorun, takže není problém si ji přikoupit.

Fotoaparát

Největším trumfem KU990 měl být 5Mpx fotoaparát s možností manuálního ostření a podporou ISO až do hodnoty 800. Při pohledu zezadu vypadá přístroj opravdu více jako fotoaparát než jako telefon. Přispívá k tomu poměrně velký objektiv, který je navíc zdůrazněn masivním prstencem. Právě v něm se pak nachází šoupátko sloužící k manuálnímu ostření. Jeho umístění není pravda ani trochu ergonomické, takže mnohem častěji asi budete používat ovládání ostření přes dotykový displej.

Jinak je ale manuální ostření docela praktické, zvlášť při složitější kompozici snímku automatické občas selhává. Pomocí manuálního ostření dosáhnete tak někdy lepšího výsledku než při spolehnutí na automatiku. Naopak inzerovaná stabilizace obrazu kvalitu fotografií nijak zvlášť pozitivně neovlivňuje. Při testování jsme nezaznamenali viditelný rozdíl mezi obrázky se zapnutou a vypnutou stabilizací. Spíše se nám zdálo, že v některých případech byl "stabilizovaný" obrázek méně ostrý.

Musíme ale přiznat, že výkony fotoaparátu nás hodně zklamaly. Ve srovnání s Nokií N95 LG opravdu hodně zaostává. Podání barev je poměrně věrné, relativně nízká je ovšem hloubka ostrosti, a hlavně zejména na světlých plochách je hodně patrná komprese. Podobně rozpačité byly už výkony předprodejní verze, doufali jsme ale, že v LG na firmware ještě zapracují. Vypadá to ale, že se žádná velká progrese nekonala.

Ukázkové fotografie z LG KU990 Viewty

Porovnejte fotografie z Nokie N95 (vpravo) a z LG KU990 Viewty

Výkony v interiéru o něco vylepšuje xenonový blesk, ten má sice tendenci blízké objekty hodně přepalovat, ale fotografiím v interiéru hodně prospívá. Přesto je papírová podpora ISO 800 skutečně spíše marketingovým trikem než reálně použitelnou funkcí – i při hodnotě ISO 400 je totiž šum na obrázku tak velký, že činí fotografie prakticky nepoužitelnými.

Ukázkové video najdete zde

O něco lepší výkony než při fotografování podává Viewty při natáčení videa. To se natáčí ve formátu AVI (DivX) v rozlišení 640 x 480 bodů při 30 fps. Ne že by telefon měl ambice nahradit videokameru, ale nahrávky vypadají o něco lépe než z Nokie N93i, která se chlubí "near DVD" kvalitou.