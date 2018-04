Vizionáři mohou oslavovat. Na trh se letos dostane mobil, který umí vše, co je dnes běžné, a navíc má v sobě ještě digitální kameru. Kdo si nový smartphone koupí, bude prostřednictvím jednoho zařízení moci telefonovat, připojovat se k internetu, wapovat, faxovat a také fotografovat. Kdo by tomu před pár lety věřil? Zdá se, že telekomunikační vývojáři zdaleka neřekli poslední slovo. To je dobře, protože je před nimi velká výzva. Skutečné mobilní terminály pro UMTS. Ty totiž zatím dosahují velikosti televize se stolkem.