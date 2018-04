Vize roku 1999 v mobilních telefonech II.

Pokračování prvního dílu, která naleznete zde.

Miniaturizace bude mít svoje hranice

Ergonomie představuje rozměrový diktát. Mobilní telefon, který má být použitelný, musí mít určité rozměry. Obezličky lze samozřejmě hledat: Motorola V serie se bude dodávat s osobním hands-free, abyste maličký telefon nemuseli drtit v ruce. Hovoří se o mobilních telefonech vestavěných do hodinek, takže bude stačit dát ruku k uchu a hovořit. Tyto telefony ovšem jsou praktické hlavně pro příjem hovorů - ale volba čísla z paměti telefonu, natož jeho zadání, bude dosti nepraktické. Vyřešit by to z části mohlo hlasové ovládání a rozpoznávání diktovaných čísel - na tom se pracuje snad u všech firem a například Motorola hodlá uvádět hands-free ovládající telefon hlasovými pokyny, jež vydáte - a například umožňující přečíst i SMS zprávu.

Displeje se budou zvětšovat

Jestli si Ericsson kdy myslel, že jednořádkový displej se schopností pojmout 12 písmen bude na trhu přehnaně oblíben, rok 1998 ho musel vyvést z omylu. Dnes je trend zřetelný, displeje se budou zvětšovat, aby mohly pojmout co nejvíce znaků ze stále oblíbenějších SMS zpráv. I kolibří model Nokia 8810 pojme několik řádků SMS zpráv a s nástupem SMS zpráv v délce vyšší jak 160 znaků bude tento trend ještě zřetelnější. Extrémem budou telefony jako Alcatel One Touch Com, kde bude dotykový displej nahrazovat i klávesnici. Tomuto trendu ovšem životnost nepřisuzuji, ovládání telefonu přes dotykový displej je nepohodlné a nepřirozené.

Přijdou obrázky? Letos ještě ne, ale brzy!

S rozvojem standardů a protokolů pro vysokorychlostní přenosy dat se v síti GSM stále aktivněji uvažuje o mobilních telefonech s videokamerou. Ty by umožnovaly přenášet i obrázky a fungovaly by tak jako videotelefony. U těchto telefonů už by měly smysl velké (velký displej bude obecný trend!) barevné displeje a také by podstatně více vyhovovaly pro surfování internetem. Odhaduji, že již koncem roku 1999 by nás mohla zastihnout aplikace GPRS - RadioMobil se zdá být této technologii velmi nakloněn, stejně tak jeho mateřský T-Mobil. Už samotné GPRS by pro videotelefonii vyhovovalo, ale na její samotné prosazení a akceptování širokou veřejností si budeme muset ještě chvíli počkat - minimálně proto, že cena za videotelefonní hovor bude vyšší, než za hovor normální. A také proto, že první videotelefony nebudou mít žádnou přehnanou výdrž. Všimněte si trendu - stále více režie sítě se používá nikoliv na samotnou komunikaci, ale na serepetičky kolem ní. Přenos obrazu zabere tolik místa, jako osm klasických telefonních hovorů v síti GSM...

Hlasité hands-free bude populární

Hlasité hands-free je zajímavá funkce. V podstatě se zvuk vycházející ze sluchátka zesílí tak, abyste jej slyšeli i v případě, kdy je telefon položen na stole. Rovněž citlivost mikrofonu se zvýší. Touto funkcí byly jako první vybaveny telefony Nortel/AEG/Matra (to je stále jedna firma), ale o její větší prosazení se zašloužil až Sagem. Nyní se hovoří o tom, že ji implementuje i Nokia. Hlasité hands-free je velmi pohodlné a především pro mladé lidi je přitažlivé možností povídat si ve více lidech. A tak hlasitému hands-free předpovídám dobrou perspektivu na mobilních telefonech!

Kvalita zvuku půjde nahoru

EFR bude trendem roku 1999. EuroTel je sice jedna z prvních, ale nikoliv z posledních společností, které EFR - tedy podstatně vyšší kvalitu zvuku v síti GSM - zavádějí. S nástupem EFR do velkých sítí, jako D1 nebo D2 budou telefony s EFR v nabídce firem nutnou samozřejmostí. Další zvyšování kvality zvuku bych očekával cestou různých filtrů a systémů na potlačování echa. To všechno něco stojí, ale klient to většinou ocení. Mobilní sítě se tak kvalitou zvuku přiblíží pevným telefonním sítím - alespoň v zemích, kde se o kvalitě v pevné síti dá hovořit.

Dualbandy vstoupí razantně na trh

Telefony schopné fungovat na rozdílných frekvencích derivátů GSM standardu se stanou populárnějšími. Vzhledem k tlaku výrobců technologií na integraci sítí DCS-1800 jakožto rozšíření GSM-900 a spasitel jeho kapacitních problémů se dá očekávat, že velcí výrobci jako Ericsson, Nokia a Motorola budou tlačit dualbandy GSM/DCS jako samozřejmost. Ovšem tady v Čechách bych byl pesimista. Vzhledem k tomu, že ani jeden z operátorů asi nedostane DCS-1800 frekvenci, viděl bych velmi malou pravděpodobnost jejich ochoty podporovat telefony, které umožní snadno přejít k třetí nevítané konkurenci...

Dualmody budou rozpačité

Dualmody na rozdíl od dualbandů integrují do jednoho telefonu dvě principielně odlišné sítě - například GSM a DECT. Právě spojení s DECTem jsem kdysi přisuzoval velmi slibnou budoucnost, ale dnes jsem pesimističtější. Jednak DECT/GAP není vždy přesně to, co je napsáno ve standardech - tedy systém s akceptací libovolného podobného sluchátka, jednak tyto systémy jsou stále drahé. Navíc právě předpoklad jejich kombinace v mobilní síti a v pevné telefonní síti jde přímo proti zájmům jednotlivých operátorů - ti chtějí, aby se volalo v jejich síti. Zde vidím východiska spíše v nabídce lokálních tarifů v rámci jedné BTSky za cenových podmínek velmi blízkých cenám hovorů v pevné síti. Dualmody GSM-DECT považuji spíše za slepou vývojovou větev hlavně pro velmi specifické použití.

Univerzální rozhraní Bluetooth bude mít úspěch

Bluetooth jako univerzální rozhraní pro bezdrátovou komunikaci jednotlivých elektronických zařízení (například telefon-modem) bude mít úspěch. Je to něco, na co trh netrpělivě čeká a za cenových i funkčních předpokladů, které Bluetooth definoval, půjde o velmi zajímavou možnost, jak odstranit kabely. Pokud bude dodrženo časové schéma, mohou se Bluetooth zařízení stát hitem těchto vánoc. Proč byste měli propojovat telefon kabely s notebookem, když je tu Bluetooth? Tato technologie má budoucnost a čekáme na ni všichni, jako na spasení - ač o tom třeba nevíme....

Tak toto jsou v krátkosti nejdůležitější trendy, jež si dovolím prognostikovat jako klíčové pro především závěr roku 1999. Jak se tato předpověď začne naplňovat, ukáže CeBIT - faktický začátek mobilního roku 1999. Let´s see you at CeBIT!