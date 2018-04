Vize roku 1999 v mobilních telefonech - díl I.

Leden bývá vždy měsícem bilancování a ohlížení se za rokem minulým. Spíše než lamentování nad rokem uplynulým bych ovšem tentokráte dal přednost podívat se pod pokličku roku, na jehož počátku stojíme. Aby toto povídání mělo únosnou délku, dovolím si je rozdělit do seriálu o několika částech. Dnes začneme tou první - náhledem do světa mobilních telefonů roku 1999.

Především rok 1998 jasně potvrdil platnost básnické paralely "kdo chvíli stál, již stojí opodál" - společnost Ericsson si myslela, že může tři roky vyrábět stále stejně vypadající mobilní telefon. Mohla - ale ocenění se jí dostalo v podobě nevýrazného finančního výsledku v roce 1998. Obdobně Motorola - v roce 1998 uvedla na trh jediný radikálně nový model a to Motorola cd920/930. Příjemně ovladatelná novinka v kategorii laciných modelů jí chyběla. A takto bych mohl pokračovat - až na čestné výjimky jménem Nokia a Bosch.

Rok 1998 je definitivně za námi. Již nyní lze s poměrně vysokou jistotou predikovat trendy, jež si budou podmaňovat trh mobilních telefonů v tomto roce a stále viditelněji v roce příštím.

Počet modelů na trhu prudce vzroste

Především očekávám prudký nárůst počtu různých typů mobilních telefonů pro síť GSM. Zatímco doposud jsme si zvykali na nabídku na našem trhu cca. 15-20 mobilních telefonů a na trhu jich není více, jak cca. 50 různých modelů. Nejen, že GSM se stává stále zajímavější i pro výrobce, které jsme dosud znali spíše z HiFi techniky nebo z výroby ledniček., ale především stávající výrobci stále více rozšiřují paletu svých výrobků. Ještě před dvěmi lety Ericsson vyráběl dva mobilní telefony pro GSM, vloni to byly tři telefony a na příští rok jich bude mít na trhu minimálně šest - vzpomeňme jen na derivaci SH 888 a SH868 bez IR portu. Podobně na tom bude Nokia a Motorola - obě by rádi měly pro každý segment trhu ne jeden, ale raději dva mobilní telefony. Vkusu každého by mělo být vyhověno.

Barvy pro každého

Co se týká barevných displejů, nedůvěra trhu podle mne přetrvá - ani druhá série barevných displejů v Siemens s10 aktiv nebyla přehnaně dobrá, takže je pravděpodobné, že po zrušení projektu barevně displejového StarTAC 150 dojdou i další společnosti k názoru o nepotřebnosti barevného displeje. Alespoň do doby, než barevný displej bude opravdu barevný.

Ale barvy nejsou jen displej, jsou to i kryty telefonů. Těm naopak předpovídám prudký rozmach - každý přece chceme mít trošku jiný telefon, než ostatní a to za základní cenu. Trik u Nokia 5110 s rychlou výměnou krytu a dokonce i možnost záměny klávesnice považuji za velmi dobrý. Ale co teprve Nokia 6110 v chromovém provedení, nebo s průhledným krytem a blikací anténkou - to je lepší šlágr na chlubení se, než Nokia 8810!

Ceny low-end telefonů půjdou dolů

Trend snižování cen low-end modelů bude pokračovat. Nejlacinější modely jsou již nyní pohybovat se okolo 4000 Kč a u nás jsou tedy odsouzeny k neprodejnosti, nebo k dotacím operátorů. Tyto telefony přitom poskytují plnou základní paletu funkcí, šetří se ovšem na čipech pro kódování hovorů, na displeji a na plastech. Nicméně při počítané průměrné morální životnosti mobilního telefonu 18 měsíců menší kvalita zpracování telefonu není překážkou, telefon se stejně rozpadne zpravidla v okamžiku, kdy již přemýšlíte o důvodu, proč si koupit jiný.

Tomuto trendu se již podřizuje Siemens s modely C10, Bosch s modelem 608 a také nová řada Sagemů 820 míří mezi laciné modely, ačkoliv ona bude moci nabídnout mnoho zajímavého v základní ceně, v níž se dnes pohybují Go a Twist sady s Alcately (vibrační vyzvánění, hlasité hands-free). Nokia se svojí 5110 je cenově přeci jenom vysoko a Ericsson GA628 je sice laciný, ale oproti modelům jako Siemens C10 mezi klienty prohrává. Obě tyto firmy se budou muset tedy rozhodnout, zda se vrhnou i na to úplně nejlacinější.

Kolibříci jako vlajkové lodi firem nadupané technikou

Kolibří modely s malými rozměry a nízkou váhou jsou populární od doby StarTACů. Ačkoliv jde o telefony rozměry malé, jsou vždy nadupány až po okraj funkcemi, jaké často u jejich větších kolegů nevídáme. Tento trend se bude ještě stupňovat - infraporty, vibrace, luxusní zpracování, neobvyklé materiály pro zakrytování, zvláštní pozornost na ergonomii práce a provozu. Vzhledem k rostoucímu podílu low-end modelů na trhu a jejich popularitě mezi uživateli budou kolibří modely představovat technickou špičku produkčních řad výrobců - špičku, za kterou si budeme muset připlatit. Vzhledem k tomu se podle mého názoru ještě více rozevře cenová propast mezi low-end a hi-tech modely a střední třída se bude více či méně polarizovat směrem k jedné nebo druhé skupině.

Chytré telefony, chytré funkce a chytré ovládání

Ne vše chytré je chytré. Již nyní je zřejmé, že při rostoucím počtu funkcí se menu stále více a více zahušťují a pokud nepřijde nějaká radikálnější evoluce či malá revoluce v ovládání, bude užívání pokročilejších funkcí telefonu vyžadovat technicky zdatnější. Toho jsou si výrobci vědomi a na revoluci i evoluci pracují - zejména v případě, že vyrábějí mobilní sítě a chtěli by, aby lidi tyto funkce používaly, neb od perspektivy toho závisí zavádění nových a drahých funkcí do plánů investičních celků.

Jednou větví vývoje jsou Chytré telefony, v jejichž čele je stařičký a dosud konkurencí nepřekonaný Nokia 9000 Communicator. Letos se na trh dostane jeho inovovaná verze 9110 podporou mnoha novinek a o váze cca. 250 gramů. Uvědomte si, že dnes prodávané Alcately v Go a Twis sadě váží okolo 200 gramů a umí toho podstatně méně (za podstatně méně). Stejnou cestou se dává Alcatel s One Touch Com - tento telefon ale umí jen email, o faxu a webu si může nechat zdát. Motorola SmartPhone je zatím mimo trh a také Ericsson se na trhu ještě se smartphone neobjevil. Zato Panasonic se již nechal slyšet, že chystá novinku. Kdo dříve přijde, ten si hodně namele - a Nokia je opět v předu a opět sklidí vavříny. Není bez zajímavosti, že Nokia 9000 Communicator se bohatě vyplatila během prvního roku a to byla na trhu v roce 1997...

Nicméně již nyní je jasné, že třída profesionálních uživatelů bude stále častěji žádat fax, email a surfování po webu a to nikoliv v té formě, jak to dnes nabízí naši operátoři skrze SMS. Tito uživatelé potřebují z cest napsat relativně plnohodnotný fax.

Pro méně náročné - a přesto internetových funkcí žádajících - uživatele, bude rok 1999 ve znamení nástupu WAP - bezdrátového protokolu pro přístup k aplikacím. WAP podpora se u některých typů telefonů (zejména Nokia) již na letošek chystá, a SIM Toolkit je v našich krajích již brán jako samozřejmost. Růst aplikací by přitom mohl být značný - pro WAP stačí klasický displej a maličká klávesnice, při troše skromnosti si tak přečtete svoji poštu nebo s dávkou fantazie i Neviditelného psa...

Zde se samozřejmě čeká na podporu aplikační, která většinou bude muset přijít ze strany operátora.

Stand-by čas se příliš nezvýší

Až doposud jsme byli zvyklí, že stand-by čas se úderem každého CeBitu zvyšoval několikanásobně. Siemens S3com vydžel 16 hodin, Nokia 2110 málo přes den. Později se hovořilo o výdrži 50-70 hodin a dnes se sahá přes hranici 100 hodin stand-by. Potíž je v tom, že zatím bylo kde brát - změna ze čtyřvoltové na třívoltovou technologii se příznivě projevila v odběru. Nyní ale telefonům přibývají finesy, jako infraporty, vylepšené kodeky hovoru at. EFR zvýší odběr z baterií o téměř 5 %, například Cell Broadcast si vezme dalších 7-10 procent. K tomu si připočtěte zapomenutý zapnutý infraport, časté čtení SMS zpráv s rozsvíceným displejem. To vše požírá vaše akumulátory.

Váha akumulátorů přitom musí jít dolů, aby mohla jít dolů váha celého telefonu. Téměř všichni již opustili těžké NiMH akumulátory, NiCd jsou již zapomenuty definitivně a i Ericsson se bude muset smířit s nákupem Li-Iont baterií.

Přesto se dá uvažovat o tom, že stand-by čas se bude pohybovat okolo 100-200 hodin, dle modelu. Svoji úlohu by zde mohly sehrát akumulátory na bázi Lithium-Polymeru. Ty, kromě výhody váhy, mají další zajímavou vlastnost - jsou velmi snadno tvarovatelné. Zatímco dosud se museli baterie dělat jako pláty nebo jako sady ruliček, z Li-Polu uděláte klidně kuličku, nebo je libovolně přizpůsobíte tvaru telefonu tak, že maximálně využijete dostupnou plochu a objem. O Li-Pol bateriích si povíme někdy více, tato technologie má patrně solidní budoucnost, ačkoliv z počátku samozřejmě bude vyhrazena cenově dražším telefonům. Ale ceny Li-Iont baterí jdou nezadržitelně dolů a například Nokia již svoji 6110 dodává standardně s Li-Iont, ačkoliv původně kvůli ceně vsázela na NiMH.

... pokračování příště...