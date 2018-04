Vivo chce mít smartphone se Snapdragonem 810 jako první

Analytik Pan Jiutang, který se často vyjadřuje k dění na půdě čelních čínských producentů smartphonů, svoji předpověď publikoval na blogovací službě Weibo, jež je obdobou známějšího Twitteru.

Odhaduje, že se zbrusu nový Snapdragon 810 jako první objeví v telefonu Oppo Find 9, Xiaomi Mi5 nebo Vivo Xplay 5. Vzhledem k obvyklému načasování uvádění nových modelů má podle něj největší šanci na získání prvenství právě značka Vivo. Ta by model Xplay 5 mohla představit ještě během prosince, případně v průběhu ledna následujícího roku. Druhým v pořadí by měl být Find 9 z dílen Oppo a jako třetí by pak mohlo následovat Xiaomi se svým Mi5.

Pokud se slova analytika vyplní a Xplay 5 bude skutečně uveden na přelomu letošního roku, první s novým Snapdragonem zřejmě bude. O jeho velmi rychlé nasazení ale budou usilovat i významní hráči mobilního segmentu v čele se Samsungem, LG, HTC, Sony a značkou Lenovo.

První 64bitový Snapdragon s obřím výkonem

Na rozdíl od Snapdragonu 805, kterým je vybaven třeba čtvrtý Galaxy Note, bude verze 810 64bitová. Nebude sice prvním mobilním hardwarem značky s podporou těchto instrukcí, bude ale první pyšnící se obrovským výpočetním výkonem. Dříve uvedený Snapdragon 410 i 615 je totiž určen do levných telefonů resp. zařízení střední cenové kategorie.

Základem čipsetu bude čtveřice jader ARM Cortex-A57 spolu s kvartetem ARM Cortex-A53. Použita tedy bude architektura big.LITTLE, která dle aktuální vytíženosti zaměstná buď výkonnější nebo úspornější čtyřjádro.

Na rozdíl od řady 80x, která byla vyráběna 28nm procesem, využívá verze 805 20nm technologie. Ta dovoluje zvýšit počet tranzistorů navzdory celkové minimalizaci čipu a slibuje také nižší spotřebu energie. Stejným procesem je produkován i čipset Apple A8 v nových iPhonech.

Grafickou jednotkou je Adreno 430, podporovány budou displeje rozlišení až 4K a ve stejné kvalitě bude novým Snapdragonem vybavené zařízení schopno obraz přenášet na externí displeje (TV). V porovnání s verzí 805 bude novinka využívat rychlejší operační paměť LPDDR4 taktu 1 600 MHz s dvojnásobnou datovou propustností až 25,6 GB/s.

Ačkoli u nás nejsou smartphony Vivo oficiálně v prodeji, značka na sebe již dříve upozornila, když jako vůbec první u svého phabletu Xplay 3S použila QHD displej (1 440 × 2 560 bodů). Panel s takto vysokým rozlišením, ovšem s menší úhlopříčkou 5,5 palce, se později objevil u aktuálního top modelu LG G3, který konkurenci předehnal výbavou a k dostání je za nižší cenu.

Smartphone s Windows Phone a Androidem na palubě?

V minulých dnech server GizChina publikoval informace, že Vivo pracuje na dual-boot smartphonu, který by podporoval operační systémy Android a Windows Phone. Výbava je zatím zcela neznámá, v duchu předchozích telefonů značky ale jistě nepůjde o žádného drobečka. Minimem tak jistě bude 5palcový displej a hardware od společnosti Qualcomm.

Dva systémy by si zřejmě vyžádaly dvě diskrétní datové úložiště, ze kterého by dle volby dané platformy telefon operační systém nabootoval. Některá data, jako například fotky a videa pořízené fotoaparátem, kontakty a korespondence, by ale jistě byla sdílená a tedy shodně dostupná z prostředí obou systémů.