Nový supersmartphone vysune kameru a nahrává uživatele bez jeho vědomí

Čínští výrobci smartphonů už dávno nejsou k smíchu a mimo to, že nyní patří několik čínských značek mezi největší producenty chytrých telefonů na světě, tak v mnoha ohledech přinášejí zásadní inovace. Jako ukázka umu čínských inženýrů je považován nový smartphone NEX od jednoho z největších výrobců smartphonů na světě Vivo.



Ten byl velmi propagován v rámci skončeného mistrovství světa ve fotbalu, takže o něm ví miliardy lidí po celém světě. Uvedení mimo Čínu sice nebylo prozatím oznámeno, ale případní zájemci by neměli litovat. Jak informuje server Global Voices, ukázalo se, že tento smartphone tajně „šmíruje“ uživatele. Což není jediný podobný případ.

Ovšem nový Vivo Nex se jednoduše prozradil. Aby byl displej opravdu téměř přes celou čelní plochu telefonu, tak se konstruktéři čínského výrobce rozhodli pro zprvu rafinovaně vypadající řešení. Místo rušivých výřezů v displeji vybavili novinku vysouvací přední kamerou. Displej přitom podle výrobce kryje 91,24 procenta čelní plochy telefonu.

Jenže vysouvací kamera prozradila nemilé tajemství. Čínští uživatelé si všimli, že se při spuštění různých aplikací kamera vysune, aniž by k tomu byl důvod. Po pátrání, proč se tak děje, se zjistilo, že nový supersmartphone tak šmíruje své uživatele.

Neděje se tak přitom jen u specificky čínských aplikací, ale i u těch, které přinášejí možnost skrytě komunikovat a obcházejí restrikce čínského internetu. Fotoaparát se aktivuje nejen u aplikací čínského internetového gigantu Tencent nebo služby Ctrip, ale také u aplikace Telegram, která umožňuje zasílání šifrovaných zpráv.

Aplikace Telegram byla sice vyvinuta americkou společností, ale stojí za ní zakladatel ruské sociální sítě VKontakte. Přesto se aplikaci Telegram snaží některé vlády, jako je ta ruská či íránská, blokovat. Autoři Telegramu si podivného chování vysouvací kamery nového Viva všimli a aplikaci upravili.

To ale neplatí pro čínského internetového giganta Tencent, který provozuje služby QQ, Weibo nebo WeChat. Ten se nezvyklého chování nového smartphonu zastává a poukazuje na to, že je nutný pro jeho QQ prohlížeč, aby byl schopen číst QR kódy. Tencent dodává, že uživatel může zakázat, aby ho smartphone nahrával, a to jak vizuálně, tak zvukově.

To čínské uživatele příliš neuklidnilo a začali pátrat dál. Zjistili tak, že aplikace pro hlasové vyhledávaní Baidu nahrává obraz i zvuk bez jakékoliv autorizace z jejich strany. Baidu je po Googlu druhý největší internetový vyhledávač na světě a čtvrtou nejnavštěvovanější stránkou na celém internetu.

Dalším zjištěním bylo, že pokud se do smartphonu zmiňovaná aplikace Baidu nainstaluje, tak jakákoliv aplikace s možností zadávat text může po jejím spuštění bez vědomí uživatele nahrávat obraz i zvuk.

Stejně jako Tencent i Baidu se brání, že nejde o backdoor, tedy o jakési zadní vrátka pro skrytý přístup do telefonu, ale o „frontdoor“, tedy o pravý opak. Vlastnost by tak naopak měla aplikaci vylepšit. Baidu uvádí, že tajné nahrávání má pomoc filtrovat okolní ruch, a tak zlepšit kvalitu zvukového ovládání. Že přitom dochází k nahrávání uživatele, očividně Baidu netrápí.

Baidu už má jednu aféru za sebou. Letos v lednu tamní sdružení spotřebitelů v provincii Ťiang-su Baidu zažalovalo právě kvůli jeho vyhledávací aplikaci a internetovému prohlížeči, který bez vědomí uživatelů odposlouchával konverzaci a zjišťoval pomocí satelitní navigace polohu. Žaloba byla zamítnuta. Baidu aplikace upravil s tím, že uživatel může nastavit kontrolu nad kamerou, mikrofonem a navigací. Že tyto funkce aplikace nepotřebuje pro své fungování, soud nezajímalo.

Čínským uživatelům šmírování není po chuti. Ale tamní internetoví giganti se brání tím, že s využitím kamer a mikrofonů souhlasili. Čínský uživatel smartphonů přitom nemá na výběr. Uvedené firmy mají na tamním trhu prakticky monopol, a tak zákazníci stěží mohou šmírování obejít.