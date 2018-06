Převratný čínský smartphone bude velmi drahý. Vivo Nex se ukáže 12. června

Vivo koncept ukazovalo vybraným partnerům a novinářům na veletrhu MWC v Barceloně. Demonstrovalo, že umí vměstnat funkční čtečku otisků prstů do displeje a má řešení pro displej prakticky pro celou čelní plochu.

Nyní Vivo vypustilo v Číně několik upoutávek na novinku, která se představí 12. června. Telefon se bude pravděpodobně jmenovat Nex a v prodeji budou dvě varianty. Základní s maximální výbavou a druhá levnější se slabším hardwarem.

Zveřejněné ceny (podle informací na serveru Weibo, zatím oficiálně nepotvrzené) jsou hodně vysoké. Dražší varianta má stát téměř 7 000 juanů, což je v přepočtu přes 24 000 korun. Levnější verze vyjde na 5 000 juanů, tedy 17 300 korun. Vivo Nex by se tak stal nejdražším čínským smartphonem a je pravděpodobné, že prodeje nebudou trhat rekordy. Spíš to bude přístroj, se kterým se Vivo bude chlubit.

Značka zatím v Evropě oficiálně nepůsobí, ačkoliv to by se mělo letos změnit. Konkrétní plány zatím Vivo nezveřejnilo. Ale pokud by se Nex na evropské pulty dostal, tak by jeho cena byla ještě vyšší. Odhadujeme, že v lepším případě by telefon atakoval cenu iPhonu X, tedy hranici 30 000 korun.

Tentokrát si novinka - alespoň papírově - takto vysokou cenu snadno obhájí. Technologicky totiž předbíhá konkurenci. O čtečce otisků už byla řeč. Další specialitou bude OLED displej téměř přes celé čelo telefonu. Rozlišení sice není tak extrémní jako u některých konkurentů (2 160 x 1 080 pixelů), ale stačit to bude.

Vivo muselo vyřešit, kam schovat objektiv přední kamerky a reproduktor. Kamerka je umístěna v těle telefonu a vysouvá se z horní hrany. Reproduktor je schovaný pod displejem a přenáší zvuk pomocí vibrací. Toto řešení už dříve měly některé modely Sharpu.

Co zatím není jasné, jsou schopnosti hlavního fotoaparátu. Určitě bude dvojitý, ale parametry objektivů nejsou známé. Můžeme předpokládat, že sestava bude špičková. Vyšší specifikaci Nexu bude pohánět Snadragon 845, tedy aktuálně nejvýkonnější model. Levnější varianta by měla používat procesor Snapdragon 710.