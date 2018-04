Ani Apple, ani Samsung. Revoluční displej má jako první čínská značka

O nové technologii, která by byla schopná integrovat čtečku otisků prstů do displeje telefonu, se mluví v poslední době čím dál častěji. Jednak to zní jako výborný nápad - ušetřit místo všemožnými čtečkami a dát uživateli možnost položit pro odemknutí telefonu prst prakticky kamkoliv na displej. Zadruhé o prvenství soupeří dva giganti trhu - Samsung a Apple.

Apple se zdá být blíže - podle posledních úniků informací, které odhalily vnější šasi telefonu (psali jsme zde), není u nového iPhonu na čtečku vyhrazené místo, proto se logicky předpokládá, že už ani nebude potřeba, a displej tak budeme odemykat tímto novým způsobem.

U Samsungu se naopak proslýchá, že nakonec tuto technologii do nového Notu 8 nepřidá - potvrdili to už zástupci firmy s tím, že nová technologie ještě není připravená (psali jsme zde). Dočkáme se tak nejdřív nejspíš až u modelu Galaxy S9 příští rok.

Ovšem ještě než se Apple dostane k prodeji telefonu s takovou technologií, je dost možné, že už nebude první. Na konci června chce totiž čínské Vivo, jeden ze tří hlavních hráčů na čínském trhu, představit nový model, který bude už vybaven podobnou technologií. Pravděpodobně se bude jednat o nástupce modelu Vivo X9 Plus.

Ukázka ve formě videa, jak takový displej funguje (viz výše), se objevila na čínské sociální sítí Weibo. Podle analytiků tak může mít sice Vivo prvenství, ale Apple bude pravděpodobně stejně ten výrobce, který učiní čtečku otisků prstů v displeji tím „globálním mainstreamem“.