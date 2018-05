Fantastický koncept smartphonu se začne skutečně prodávat. Už za měsíc

Několik vyvolených médií mělo možnost si koncept zvaný Apex prohlédnout už v březnu na veletrhu MWC v Barceloně, dalším pár nadšencům Vivo ukázalo telefon i v průběhu následujících měsíců. Nikdy však nedošlo na oficiální potvrzení, že to výrobce myslí s modelem vážně. To se však mění. Firma potvrdila, že telefon uvede na trh 12. června v Šanghaji.

Původně to vypadalo, že se mobil na trh nedostane. Výroba by údajně byla příliš finančně náročná, vzhledem k hned několika zásadním inovacím. Předně to je displej, který nekompromisně pokrývá prakticky celou čelní stranu - žádné výřezy, žádné výrazné rámečky kam natěsnat vše potřebné, zkrátka jedna velká plocha s pouze drobnou „bradou“ (4,3 mm) pod ním. Úhlopříčka má šest palců.



Na to se vázaly dvě další senzace - co se senzory, reproduktorem pro hovory a kamerou předního fotoaparátu. Zatímco první dvě věci umístil výrobce rovnou pod displej, přední fotoaparát je v části, která se z horního rámu telefonu automaticky vysune, pokud je příslušná funkce aktivována. Otázkou je, jak moc se mechanika vysouvacího snímače časem opotřebuje a jak bude spolehlivá.

Druhou novinkou je čtečka otisků prstů v displeji. Právě Vivo je průkopník této technologie, u modelu Apex ji však posouvá ještě mnohem dál. Telefon má plochu pro čtení otisků prstů prakticky na celé spodní polovině displeje a navíc dokáže zároveň číst hned dva otisky. Zatímco se ostatní výrobci teprve po této technologii poohlíží, Vivo je o dva kroky napřed.

Samozřejmě, že některé funkce se mohou mezi konceptem a hotovým produktem lišit. Mezi známé specifikace tak vedle úhlopříčky displeje patří i jeho rozlišení (2 160 x 1 080 pixelů) a technologie (OLED). Rozlišení předního vysouvacího fotoaparátu má být 8 MPix, na zádech pak mají být umístěny dva snímače, zatím bez konkrétního rozlišení. O zbytku specifikací nejsou zatím jasné informace, ale dá se předpokládat, že bude mít špičkový hardware v čele s procesorem Snapdragon 845.

Cena rovněž nebyla stanovena. Čínské modely tradičně bývají levnější než špičkové smartphony současných předních výrobců, ale v případě takto ambiciózního modelu může být cena vysoká. Nad dostupností mimo domácího čínského trhu je také spousta otazníků, i když právě Vivo má plány se v budoucnu objevit i na evropském trhu (více v článku Jeden z největších výrobců míří do Evropy. Nabídne čtečku v displeji).