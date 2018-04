VITO Audio Notes: mocný diktafon pro Windows Mobile

Společnost VITO Technology je mezi příznivci WM přístrojů známá především díky projektu I love Windows Mobile, který si klade za cíl zjednodušit základní operace s těmito přístroji a jejich ovládání přiblížit filosofii OS X z Apple iPhone.

Již dříve jsme vám v samostatných recenzích přinesli podrobnější pohled na povedený správce kontaktů Fun Contact (nyní ve verzi 2.0) nebo uživatelské rozhraní Good Win. Obě uvedené aplikace svým prostředím okatě připomínaly uživatelské prostředí z iPhonu, předprogramovaná gesta zase využila dotykový displej na maximum. Audio Notes je součástí stejného projektu, ovšem konkurenční operační systém nijak nenapodobuje. Přesto jde o aplikaci, která dokazuje, že v jednoduchosti je skutečně síla.

Instalace

Po stažení instalačního souboru a před samotnou procedurou instalace si ve vašem zařízení vyčleňte 2 MB datového prostoru, aplikace lze bez problémů provozovat i z paměťové karty. Dodejme ještě, že reset není po instalaci programu nutný.

Diktafon s kvalitním záznamem kdykoli a kdekoli

Nainstalovaný Audio Notes z vašeho komunikátoru učiní mocný záznamník zvuku. Jistě uznáte, že mít takový přístroj vždy po ruce se může docela hodit. A nemusí nutně jít jen o uchování životních mouder linoucí se z úst štamgasta, kterého právě přemohl démon alkohol.

Bohaté uplatnění najde Audio Notes třeba na přednáškách, jejichž obsah není možné vzhledem ke slovní kadenci přednášejícího zaznamenat písemně v uspokojivé a hlavně čitelné formě. A jak na to?





Jednoduše. Stačí v hlavní nabídce programu stisknout softwarové tlačítko “Record“ a záznam veškerých zvukových podnětů, které dolehnou k vašemu komunikátoru bude okamžitě zahájen. Záznam lze kdykoli tlačítkem “Pause“ přerušit, případně poklepáním na “Stop“ úplně zastavit. Během nahrávání lze měnit zisk mikrofonu, tedy poměr amplitudy výstupního a vstupního signálu. Informační panel zobrazuje délku nahrávky a základní charakteristiku souboru. Výhodou je, že aplikace zvuk v reálném čase ukládá v komprimovaném formátu MP3 nebo WAV. V obou případech se nabízí tři stupně kvality, jejíž bit rate se liší následovně:

Kvalita/formát MP3 WAV Low 32 kbps 128 kbps Medium 64 kbps 352 kbps High 96 kbps 705 kbps

Netřeba dodávat, že MP3 záznam s nejnižším datovým tokem je s nahrávkou ve formátu WAV s bit ratem nejvyšším kvalitativně velmi vzdálený. Obrovsky rozdílná je také datová náročnost a tak nejkvalitnější záznam s koncovkou WAV délky jedné minuty spolyká asi 5,5 MB, nejúspornější MP3 si pak při stejné délce vystačí s 250 kB. Nesmí chybět volba datového úložiště, volit tak můžete mezi FlashROM a paměťovou kartou.





Podstatnou volbou v Menu\Recording je položka “Calls autorecord“, jejíž zaškrtnutí bude znamenat automatické nahrávání každičkého uskutečněného hovoru. Nahrávky se přitom přehledně člení v adresáři My Documents\My Audio Notes\Incoming a Outgoing a to ve tvaru číslo volajícího datum_čas. Tato funkce je opravdu velmi užitečná a silně návyková. Stává se vám, že občas nestihnete z důležitého telefonního hovoru vše podstatné “podchytit“? Navadí, Audio Notes to udělá za vás.





Možnost “Quick record“ umožňuje přiřadit aktivaci diktafonu některému HW tlačítku vašeho komunikátoru. Pořízené audio záznamy lze s použitím kontextového menu přímo v prostředí programu přehrávat, přejmenovat nebo posílat formou MMS nebo e-mailu. Stejně tak se nabízí možnost daný záznam prodloužit nebo jej přemístit do jiného datového úložiště, případně rovnou smazat.

Závěr: aneb za málo peněz hodně muziky

Audio Notes i přes svou zdánlivou jednoduchost dává uživateli veškerý komfort záznamníku, který své uplatnění najde v řadě situací. Potěšující je možnost záznamu v několika stupních kvality a celkově velmi intuitivní ovládání. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak automatické nahrávání všech uskutečněných hovorů v MP3 nebo kvalitnějším (a datově náročnějším) WAV formátu. Voláte-li často a potrpíte si na vysokou kvalitu záznamu, pak zvažte investici do paměťové karty kapacity několik gigabytů, což při dnešních cenách nikoho nezruinuje.

VITO Audio Notes je určen pro všechny Pocket PC a Smartphony na systému Windows Mobile 5.0 a 6. Cenu této aplikace výrobce stanovil na příjemných 7 USD. Její schopnosti a komfort vám tuto počáteční investici ale brzy vykompenzují.