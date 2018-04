Vítězové a poražení v roce 2009. Komu se dařilo a kdo ztrácel

Každý začátek nového roku s sebou nese i bilancování roku právě skončeného. Pro Česko jsou roky končící devítkami osudové. Tentokráte si ale globální krize zahrála úplně se všemi a pořádně zamíchala zažitými pořádky. Ještě loni by nikdo netipoval, že se bude Nokia bát o své vedoucí postavení na trhu, a je to tady. Pokud se finský výrobce letos nevzchopí, čekají ho krušné časy a asijská konkurence mu bude hodně dýchat na záda. Také u Apple budou zřejmě slavit, trh s mobily sice klesal, ale zisky firmě úctyhodně rostou.

A pár změn nás potkalo i v Česku. I tady Nokia hodně ztratila ze svého tržního podílu. Dobrou zprávou je, že se snad konečně rozhýbe mobilní internet. T-Mobile nezbylo než přiznat, že s experimentem 4G šlápl pořádně vedle. České šéfy teď možná hodně mrzí, že přesvědčovali vedení skupiny, že Česko přesně něco takového potřebuje. Nakonec nezbylo než se přiklonit ke 3G. Rozhoupal se už také Vodafone, sice jen tak přešlapuje, ale aspoň něco. A samozřejmě Telefónica O2, která své 3G rozšířila na české poměry nevídaně, a už dokonce pošilhává po testování LTE.

Vítězové

1. Apple

O iPhonu si může každý myslet, co chce. Jedni ho nenávidí, druzí vynášejí do nebe. Co se ale nedá popřít, pro Apple byl vstup na mobilní trh více než úspěšný. Zejména díky iPhonům si firma udržela velmi vysokou ziskovost i v době krize. Dosáhnout téměř tříprocentního tržního podílu s jediným modelem je skutečně úctyhodné. Navíc model 3GS potvrdil, že pozice Apple na trhu je dostatečně silná, loňský propad v prodejích před nástupem nové generace se už totiž neopakoval a jablečný podíl stále roste. V letošním roce se zřejmě dočkáme nového modelu. A možná nejen jednoho, takže se dá čekat, že přibližování se Apple k velké pětce hned tak neskončí.

2. Samsung a LG

Skvěle se vyrovnali s krizí také oba korejští výrobci. LG si vybralo své špatné období na konci loňského roku a od té doby znovu nabírá dech. Ještě více září šťastná hvězda Samsungu, který dokázal rychle reagovat na změnu v preferencích uživatelů. Jeho tržní podíl v posledních čtvrtletích vystřelil do nebeských výšin a pokud se Nokia rychle nevzpamatuje, můžeme se po mnoha letech dočkat střídání na první pozici mezi výrobci mobilů. Navíc oběma korejským výrobcům se daří to, co Nokii už delší dobu ne – prodávají především dražší modely, ze kterých pak získávají více peněz, a tudíž jim roste i zisk.

3. 3G a mobilní data

Vše nasvědčuje tomu, že bychom mohli aspoň trochu zmírnit naše zaostávání za rozvinutým mobilním světem. Trvalo to pár let, ale nakonec se pro 3G rozhodli všichni čtyři čeští mobilní operátoři. Vodafone si, se značným zpožděním oproti původním licenčním podmínkám, hraje s 3G na Praze 9 a 10, koncem roku si dokonce zaexperimentoval i na Praze 6. Také T-Mobile to na poslední chvíli stihl, a spustil – opět jen pokusně – svoji standardní 3G síť. "Downgrade" ze 4G určitě litovat nikdo nebude. O2 si na žádné experimenty nepotrpí a svoji 3G síť už spustilo ve všech krajských městech. Třeba se i u nás dočkáme toho, že mobilní internet bude úplně normální službou a dostaneme ho zdarma třeba k pevnému připojení.

4. Smartphony

Úspěch iPhonu nebyl plusem jen pro samotný Apple. Jeho nástup hodně proměnil mobilní trh a jedinému modelu se povedlo to, o čem snili výrobci telefonů už mnoho let. Obrátit pozornost zákazníků k chytrým telefonům neboli smartphonům. Není to tak dávno, co množství funkcí v přístrojích řadu uživatelů spíše odrazovalo. Přístroje s Windows Mobile či Symbianem byly sice skvěle vybavené, ale pro běžného uživatele takřka neovladatelné. To se změnilo, dotyková pera patří minulosti a tržní podíl chytrých telefonů rychle stoupá. Dá se tak očekávat, že nějaký operační systém bude mít v letošním roce velká část telefonů. A to se o slovo ještě hlásí nastupující Google a Linux.

5. China Mobile

Asie je mnohem odolnější vůči krizi, a tak zatímco evropští operátoři čelili propadu příjmů a snažili se šetřit, kde se dalo, Číňané začali vystrkovat růžky. China Mobile byl vždy největším světovým operátorem co do počtu klientů. Ačkoli působil v jediné zemi, dokázal předstihnout globálního giganta Vodafone, kterému patří druhé místo. Nyní už se China Mobile před něj dostal i v obratu a začíná myslet na expanzi. Dokonce se šušká, že by mohl být jedním ze zájemců o možnost provozovat čtvrtou GSM síť, kterou chystá ČTÚ. Navíc China Mobile není jediným asijským operátorem, který chce expandovat. V poslední době rychle roste vliv Malasia Telecom, o expanzi se mluví v Indii i na arabském poloostrově.

Poražení

1. Nokia

Jestliže se bude v Soulu slavit, v Helsinkách budou chtít na rok 2009 asi co nejrychleji zapomenout. Takový sešup ještě finský gigant nezažil, o vážnosti situace svědčí i, prozatím hodně tiché, zmínky o prodeji celé mobilní divize. V minulém roce se Nokii rozhodně více věcí nepovedlo než povedlo. Fiaskem skončil Nokia Store a firma ho musí celý od základů předělat. Neúspěšným se ukázal i projekt Nokia Comes With Music, který měl umožnit bezplatné stahování hudby, a na konci roku musela firma oznámit i uzavření téměř poloviny značkových obchodů po světě. Konkurovat Apple na Regent Street tak vydržela jen pár měsíců. V letošním roce čeká finskou jedničku velké zeštíhlení portfolia, které jí má pomoci přežít. Snad se podaří.

2. Čeští uživatelé mobilů

V Česku jsme se sice dočkali pokroku na poli 3G, ale jinak nás žádné světlé zítřky nečekají. Čeští mobilní operátoři jsou stále jedni z nejdražších v Evropě, ale Český telekomunikační úřad s tím rozhodně nic dělat nebude. Raději se pustí do křížku s Evropskou komisí, aby exkluzivní podmínky pro operátory na našem trhu udržel. Ani ho proto nenapadne zapůsobit na operátory, aby konečně dovolili spuštění virtuální konkurence. A aby bylo formalitám učiněno za dost, ČTÚ nejprve rozdělil volné frekvence v pásmu 900 MHz mezi stávající operátory, a pak otočil a rozhodl se nabídnout zbylé frekvence 1 800 MHz ve výběrovém řízení. V době doznívající krize to určitě není sousto, o které se možní konkurenti našeho oligopolu poperou. Zbývá už jen dobře nastavit cenu a podmínky.

3. Alfanumerická klávesnice

Dlouho byla klávesnice neopomenutelnou součástí mobilů a výrobci vymýšleli, jak ji co nejlépe v přístroji uschovali. Dotykové telefony byly totiž zoufale okrajovou záležitostí pro technologické nadšence. Jenže pak přišel - vy víte kdo - a všechno je najednou jinak. Výrobci zjistili, že přístroje bez klávesnice se mohou skvěle prodávat, stačí jen zahodit dotykové pero a nechat uživatele vše zařídit pomocí prstů. Nadšené jsou obě strany, výrobci mohli konečně z telefonů vyhodit mechanické klávesnice, které byly potenciálně poruchovým místem. A když už v telefonu nějaká klávesnice zůstane, pak je obvykle skryta vysouvacím mechanismem a nabídne místo obligátní dvanáctky plný komfort QWERTY či QWERTZ.

4. Navigace

Možná je to tak trochu paradox, navigace byly v loňském roce jedním z nejpopulárnějších výrobků spotřební elektroniky vůbec. Jenže je to labutí píseň, snižování cen se totiž nedotklo jen samostatných all-in-one přístrojů, ale také čipů pro vestavbu do telefonu. Prakticky v žádném přístroji od nižší střední třídy výše už integrovaný čip nechybí. Navíc se rychle zvětšují i úhlopříčky displejů, které těží jednak z poklesu cen samotných displejů, ale také z prohry klávesnic. Stejně velké telefony tak mohou mít větší displej. A když už se přiblížíme k hranici tří a půl či čtyř palců, je rozdíl ve velikosti oproti samostatné navigaci téměř zanedbatelný.

5. Mobilní WiMAX

Už několikrát to vypadalo, že wi-fi je mrtvé a WiMAXu patří budoucnost. Nokia už dokonce nabídla modely s integrovaným WiMAXem. Jenže pak přišla vlna zájmu o LTE a čtvrtou generaci mobilních dat a zájem výrobců mobilů i operátorů o WiMAX se pomalu vytratil. Neznamená to samozřejmě konec WiMAXu jako takového, ten se konečně uchytil v čipsetech Intelu a v Česku ho nabízí například Radiokomunikace. Jedná se ale o pevnou variantu, která nepředpokládá rychlý pohyb. Nad dlouho preferovanou a nadějnější mobilní variantou se ale podle všeho loni definitivně zavřela voda.