Vítejte v novém roce 2000

Jak vidíte, vcelku nic se u nás nezměnilo, server jede, na Y2K problém jsme podle očekávání nereflektovali, ačkoliv i nás vyšplouchl jeden perlový script se zmatením data. Naštěstí nic vážného. Také jsme se ihned vrhli do zajímavých témat - Y2K problém se podrobně propíral na iPortu, ostatně Ondřej Juřík byl zřejmě jediným internetovým žurnalistou, který si šel sednout do koordinačního Y2K centra. Však jste ho také měli možnost vidět ve zprávách na ČT1. Na cestu si vzal dva počítače, kdyby jeden zkolaboval, dva mobilní telefony a ještě natankoval plnou nádrž auta, kdyby došlo na nejhorší. Naštěstí nedošlo a naše Y2K distribuční konference zůstala téměř nevyužita. Původně jsme totiž plánovali, že se použije pro informace, kde už zase jde proud a nebo kde je voda. Naštěstí se celý Y2K obešel bez velkých malérů, alespoň zatím. Tož ať se to nezmění. Hezký start do nového roku i za celou redakci!