Vítejte v budoucnosti: recenze laserové klávesnice

V dnešní době na mobilním trhu existují dva výrazně protichůdné trendy. Jednak je zde snaha implementovat do mobilních zařízení stále lepší a pohodlnější klávesnice, nejlépe QWERTY. Oproti tomu mnoho uživatelů touží spíše po menších telefonech. Tím vzniká konstrukční problém, se kterým se výrobci vyrovnávají různými způsoby. Jednu z možností, která by do budoucna mohla tento problém vyřešit, si představíme v dnešní recenzi.

Virtuální klávesnice společnosti i-Tech promítá na stůl tabulku znaků pomocí laserového paprsku. Druhý senzor neustále snímá plochu klávesnice. V okamžiku, kdy se dotknete virtuálního tlačítka, přístroj okamžitě tuto informaci odešle do mobilního zařízení nebo počítače. K tomuto přenosu dochází prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Výhoda je zřejmá – zatímco obyčejná klávesnice zabírá hodně místa, laserové čidlo může mít velikost špendlíkové hlavičky.

Vzhled - nepoznáte klávesnici

Při prvním pohledu do krabice byste neřekli, že máte co do činění s klávesnicí. Virtuální klávesnice má tvar prostého kvádru o rozměrech 35 × 92 × 25 mm a váží 90g. Zepředu upoutá pozornost červené sklíčko umístěné v horní části. Jeho funkce vám bude jasná ve chvíli, kdy přístroj zapnete. Právě odtud totiž vychází červený paprsek, který promítá klávesovou sadu na podložku. Pod sklíčkem se nachází černá lesklá plocha chránící druhý laser snímající stisknutá tlačítka.

Na obou stranách kvádru se v dolní části nachází gumové krytky. Jedna chrání nabíjecí konektor a pod druhou se nachází zdířka pro reset přístroje. Na levém boku naleznete také tlačítko pro zapnutí. To je umístěné ve spodní části chromovaného proužku, který přechází do horní části klávesnice a je zakončen signalizační diodou. Spodní strana klávesnice je vyhrazena pro dotykové tlačítko, které vahou přístroje detekuje, zda se klávesnice nachází na pevném podkladu. V případě, že ji zvednete, projekce klávesnice se tím automaticky ukončí.

Jak se píše?

S jakými telefony je klávesnice kompatibilní? Virtuální klávesnici lze použít s chytrými telefony, PC a kapesními počítači PDA. Patří mezi ně ty s operačním systémem MS Windows 2000/XP, Palm OS, Windows Mobile (Smartphone i Pocket PC), Symbian Series 60 a Symbian UIQ.

Do telefonu (používali jsme model Nokia 3230) jsme nahráli obslužný software, který naleznete na přibaleném CD. Po prvním spárování je další spojení s telefonem již dílem okamžiku. Klávesnice se po zapnutí ihned dožaduje připojení – stačí potvrdit a můžete začít psát. Rozzáří se červené sklíčko a několik centimetrů před přístrojem se na podložce objeví obrysy klávesnice. Počáteční nedůvěra zmizí v okamžiku, kdy váhavě začnete ťukat první slovo. Klávesnice dává tichým cvakáním najevo, že rozumí a vy si budete připadat, jako když jste se ocitli na kapitánském můstku vesmírné lodi Enterprise.

Po virtuálním okouzlení jsme se rozhodli, že tuto recenzi napíšeme s použitím testované klávesnice. Toto nadšení nám bohužel moc dlouho nevydrželo. Na fotografiích vidíte (resp. nevidíte), že klávesnice nepodporuje českou znakovou sadu. Kvůli textové zprávě si pravděpodobně nepořídíte klávesnici za pět a půl tisíce a při psaní delších textů budete diakritiku nejspíš hodně postrádat stejně jako my.

Při samotném psaní přitom není virtuální klávesnici moc co vytknout. Pokud se trefíte prstem přesně na vyznačené tlačítko, přístroj neomylně znak zaznamená. S trochou tréninku můžete dosáhnout překvapivé rychlosti. Je pouze nezvyklé, že při psaní klepete do stolu, a tak stisk tlačítka zaznamenáte jen sluchem a očima na displeji. Zpočátku se tak budete potýkat s řadou překlepů. Poctivým tréninkem lze ovšem tento problém z větší části vyřešit, ačkoli psaní deseti prsty "bez koukání" považujeme za nemožné.

Co nám vadilo?

Kromě výše zmiňované absence češtiny vás může v praxi potrápit také okolní světlo. Na fotografiích vidíte, že za intenzivního světla nejsou obrysy klávesnice téměř vůbec vidět. Pakliže je světlo příliš silné, klávesnice vás na to sama upozorní. S touto situací jsme se však setkali pouze venku na přímém slunečním světle.



Na silném světle klávesnici téměř nevidíte.

Proč ji koupit? Dokonalý sci-fi dojem

Zabere málo místa Proč ji nekoupit? Psaní není příliš komfortní

Chybí čeština

Baterie vydrží dvě hodiny Kdy? už je v prodeji Za kolik? 5 199 Kč



Mnohem častěji vás zaskočí slabá baterie. Výrobce uvádí dvě hodiny ostrého provozu, což je jen nepatrně větší hodnota, než jakou jsme naměřili i v praxi. Dalším drobným detailem, který vám ale bude často pít krev, je ono sofistikované detekční tlačítko na spodku přístroje. Nejen, že nám přijde jeho přítomnost v podstatě zbytečná (domníváme se, že každý je schopen si vypnout klávesnici sám), ale tlačítko navíc i škodí. V případě, že chcete klávesnici na stole kousek přemístit, i milimetrové nadzvednutí způsobí, že se přístroj okamžitě vypne. Klávesnici je pak třeba znovu zapnout a spojit s mobilním zařízením, což není dvakrát praktické.

Verdikt – určitě oslníte!

Samotná skutečnost, že tato klávesnice vůbec existuje a funguje relativně bez problémů, je více než ohromující. Můžeme vám zaručit, že kdekoliv jí zapnete, stanete se středem pozornosti. Nedivíme se tak, že jí některé zahraniční weby označují za "Příslušenství roku".

Avšak s ohledem na chybějící českou lokalizaci a výše popsané problémy, se nedomníváme, že i-Tech Virtual Keyboard je ideálním řešením pro uživatele, který potřebuje opravdu hodně psát. Podle informací od výrobce by bylo možné českou lokalizaci vyrobit, čímž by užitná hodnota tohoto výrobku pro českého spotřebitele značně stoupla. Zatím však k dispozici není.

Zapůjčila firma Koracell

Fotogalerie