Vítejte na Palmare.cz ...

Na stránkách rubriky byste měli nalézt aktuální žebříčky nejúspěšnějších aplikací, a to ze všech kategorií se zvláštním důrazem na freeware.

Zde by se rovněž měl objevit software od Palmare, ale i od vás - našich čtenářů. Máte-li zajímavou databázi do ThinkDB, tabulku do QuickSheetu, prostě cokoliv, pošlete nám ji - rádi ji dáme k dispozici ostatním uživatelům.

Jako dárek k otevření Palmare.cz jsme připravili zdarma ke stažení informační program PalmaMater!