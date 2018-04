Vítejte na novém Mobil.cz

Změna designu u zavedených internetových projektů není lehká záležitost, o to těžší pro nás bylo udělat zhruba před půl rokem rozhodnutí o změně vzhledu, navigace i některých služeb největšího a nejstaršího telekomunikačního deníku - Mobil.cz. Poté začala příprava nové struktury serveru, vytváření a aktualizace řady unikátních uživatelských databází a oprašování dříve zprovozněných, avšak prachem již zapadlých služeb. Při tvorbě nového Mobilu jsme brali v potaz všechny vaše připomínky, jimiž jste nás v našich diskusích zahrnuli, zároveň jsme se snažili zpřehlednit navigaci, urychlit načítání jednotlivých stránek optimalizací HTML kódu či redukcí reklamních ploch a to vše navíc obléci do nového, slušivého a moderního grafického kabátku. Udělali jsme to nejlepší v rámci našich možností a věříme, že se vám nový Mobil.cz bude líbit a že s ním budete spokojeni ještě více než dosud.

Zdeněk Polách, šéfredaktor zpravodajství Mobil Media (Zdenek.Polach@Mafra.cz)

Cílem celého týmu vytvářejícího a provozujícího internetový deník Mobil.cz je poskytovat čtenářům kvalitní informace a služby, které jim usnadní život s mobilními telefony. Jenže to samo o sobě nestačí. Orientace na stránkách Mobil.cz proto musí být jednoduchá a rychlá, stejně jako by služby měly být snadno použitelné a srozumitelné pro každého z několika set tisíc našich pravidelných návštěvníků. A právě to by měl umožnit náš nový design, se kterým se v tuto chvíli můžete seznamovat.

Náš starý design jistě posloužil v době své existence dobře, ale dnes už evidentně nestačil. Nabídka služeb a informací v roce 2000, kdy jsme naposledy měnili vzhled celého serveru, byla oproti dnešku skromnější a také naše nároky byly nižší. Proto jsme připravili několik novinek, které by vám měly použití Mobil.cz výrazně usnadnit.

Snad nejvýrazněji pocítíte zkoncentrování aktualit do jednoho místa. Při natažení stránky Mobil.cz do svého prohlížeče uvidíte uprostřed obrazovky všechny aktuální informace – zprávy o našich operátorech a mobilních telefonech, telekomunikační zpravodajství agentur ČTK a ČIA. Nebudou chybět ani naše krátké zprávy – aktuality. Už nejsou omezeny svou délkou několika vět, které se musely vejít do malého rámečku na titulní stránce, ale budou moci být zobrazeny jako samostatný článek a v přehledu aktualit uvidíte jenom jejich titulek. Díky tomu tak budeme moci aktuálně poskytovat mnohem více informací, než tomu bylo dosud.

Nad centrálou aktualit vždy najdete nejdůležitější článek dne, který otevírá naše aktuální vydání. Další články najdete pod přehledem aktuálních zpráv. Rozhodli jsme se pro novinku na stránkách Mobil.cz, kterou už ale mohou čtenáři oceňovat u našich kolegů z Technetu a BonusWebu. Aktuální hlavní články totiž budou ve dvou sloupcích, na rozdíl od dosavadního systému jednosloupcové sazby. Pro toto řešení jsme se rozhodli kvůli tomu, abyste nemuseli listovat stránkou příliš dolů a ihned viděli aktuální články. Také v případě, že používáte větší rozlišení obrazovky, budou články na titulní stránce vypadat lépe – dříve jste viděli perexy roztažené do dlouhých nudlí, což dvousloupcová sazba odstraňuje.

Na titulní stránce přibyly nové formuláře, které vám usnadní využívání našich unikátních a bezesporu užitečných, přesto mnohdy ve struktuře webu zapadnutých služeb. Patří mezi ně například databáze kradených telefonů, srovnání mobilů, vyhledávání v telekomunikačním slovníku nebo hodnocení spokojenosti s mobilními operátory. Služby už tedy nemusíte složitě hledat v jednotlivých vnořených částech webu – jsou v pravém sloupci na titulní stránce. Levý sloupec je vyhrazený pro odkazy na zajímavé články, rubriky nebo přehledy. Dostanete se tak rychle k recenzím nebo preview mobilních telefonů, k zajímavým srovnáním a přehledům a tématickým přílohám.

Mění se samozřejmě i vzhled samotných článků a služeb Mobil.cz. Spoustu grafických prvků jsme předělali, některé části článků jsme zestručnili. Vždy ale tak, abyste měli k dispozici přinejmenším stejné informace a možnosti jako dříve a to vše tak, aby navigace v článcích a službách byla jednodušší a jejich načítání rychlejší.

Nový design Mobil.cz samozřejmě není definitivní – v následujících dnes budeme některé věci ještě dolaďovat k vaší plné spokojenosti. Rádi uvítáme všechny vaše podněty a připomínky, stejně jako zkušenosti, které s novým designem získáte. Psát nám můžete do diskuse pod článkem, nebo na adresu – redakce@mobil.cz. Věříme, že nový vzhled a funkčnost Mobil.cz vám usnadní jeho používání a že tato změna byla z vašeho pohledu k lepšímu.

Redakce a produkční tým Mobil.cz