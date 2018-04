Vítej mezi námi, malý GENIO!

Jak se již dříve spekulovalo, představila včera firma Toshiba svůj nový model PDA počítače se systémem PocketPC - jmenuje se GENIO a bude vyráběn ve dvou variantách - GENIO e550 a high-end model e550/MD, který bude mít navíc zabudován 1GB Microdrive, jehož kapacita by měla postačovat i těm nejnáročnějším "multimediálním" uživatelům. Genio e550 by se měl začít prodávat v Japonsku od 20. srpna, Genio e550/MD jej bude následovat na konci září.

Technické parametry

Jaké jsou technické parametry tohoto posledního výkřiku moderních PDA?

Procesor - Intel StrongARM 206 MHz (původně se počítalo s MIPS 32-bit s taktem 129 MHz)

Platforma - PocketPC (WindowsCE 3.0)

Paměť - 32 MB DRAM, 32 MB flash ROM

Rozměry a váha - 12,5x7,75x1,75 cm, 180 gramů

Displej - TFT LCD color, 65.536 barev, 240x320 pixelů

Rozšíření - CF II slot, SD slot

Ostatní - IrDa, stereo jack 3.5mm, USB kolébka, AC adaptér

Baterie - Li-Ion

Bonus Toshiba software - JR Travel Navigator, Easy Viewer, USB setup tool,

Nová Toshiba Genio sebou přináší několik netypických vylepšení a schopností, z nichž asi nejvýraznější je přítomnost dvou slotů (CF II a SD), která by mohla výrazně vylepšit schopnosti modelu. Zdá se, že Toshiba bude prvním PocketPC počítačem s těmito dvěma sloty, obdobné řešení ale nedávno oznámila i firma NEC, která připravuje svoje PDA. Kombinace slotů by mohla umožnit například bezdrátovou komunikaci přes CF a přídavnou paměť v SD, či třeba souběžné poslouchání hudby a browsování po internetu. Dva sloty použil i výrobce počítače s PalmOS HandEra 330.

Displej je optimalizován pro přehrávání videa v MPEG-4 formátu.

Cena nebude z nejnižších?

Neoficiálně se mluví o ceně 70.000 JPY (asi $560) za Genio e550, model e550/MD by měl stát asi 100.000 JPY. Tyto ceny by řadily modely do cenově vyšší kategorie - Toshiba se snaží zaměřit svoji pozornost na firemní klientelu, kterým nabízí špičkové funkce, vysokou bezpečnost a pohodlnou práci v terénu (u modelu e550/MD navíc bezprecedentní paměťový prostor).

Bezprostřední cíle Toshiby jsou zatím poměrně skromné - asi 10.000 modelů měsíčně, jedná se však zatím o první fázi prodeje v Japonsku, mnohem vyšší obrat se očekává po podzimní vstupu na trh v USA.

Náš názor

Poněkud předčasné tirády o 64 MB RAM, displeji 640x480 pixelů, Bluetooth, WinCE 4.0, o modelu, který převálcuje iPaq, se zatím nepotvrzují. Máme tu ale velice zajímavý počítač se dvěma sloty (ty se asi záhy stanou u PDA standardem - viz HandEra a NEC), který je ale poněkud cenově náročnější, i když cena zatím není firmou oficiálně stanovena. Míra výhodnosti varianty s 1GB Microdrive bude dána cenou modelu.