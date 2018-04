Víte, na kterém smartphonu se píše nejlépe?

Komunikátory a smartphony se od běžných telefonů v mnohém liší. Nejen výbavou, která mnohdy převyšuje konkurenci ze světa čistokrevných telefonů, ale také důvodem, proč si je lidé pořizují.

Jde především o pracovní nástroje, a jako takové by měly i dobře sloužit. Je mnoho kritérií, podle kterých se dá vybírat. Někdo kouká na velikost a hmotnost, jiný hledá bohaté multimediální funkce. Pokud vám jde především o pracovní nasazení, neměli byste opomenout ani to, jak se na daném zařízení píše.

Při nákupu mobilního telefonu to nemusí být zas tak důležitá vlastnost. Přeci jen sem tam nějaká ta smska se dá naťukat na každé klávesnici. Ovšem v pracovním životě potřebujete často přidat nějaké ty schůzky do kalendáře, odeslat emaily, nebo na cestách napsat i delší text. V každém případě by rychlost a pohodlí psaní na těchto zařízeních měla hrát významnou roli při výběru.

Podívejte se na srovnání jednotlivých zařízení, která jsou dostupná na našem trhu. Je zřejmé, že nejlépe si vedou komunikátory a smartphony, které jsou vybaveny plnohodnotnou QWERTY klávesnicí. Se zkušebním textem si nejrychleji poradil komunikátor Nokia 9500, v těsném závěsu byl jeho mladší bratříček, model 9300.

Zkušební text zněl takto: "Train arrives in Nottingham at 15:20, Pete will meet me on the platform. Remember to bring meeting notes. I resigned myself to the fact that I no longer had 20/20 vision."