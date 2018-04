Víte kdo získá české licence na UMTS?

V Evropě je již delší dobu vše provázáno více než kdy dřív, a to nejen v rámci Evropské unie. O telekomunikačních trzích to platí dvojnásob. Velké nadnárodní kolosy běžně vlastní několik mobilních i pevných sítí, v dalších pak mají nezanedbatelné podíly. Ve chvílích, jako jsou aukce UMTS licencí, se tak nejedna společnost musí rozhodnout, kterou ze svých firem bude při licitování podporovat. Nejlepším příkladem je německá aukce.v ní na poslední chvíli stáhl z konsorcia Group 3G svůj Orange, neboť by účastí této firmy konkuroval MobilComu, v němž vlastní 28,5 procenta.V České republice se mají udělovatoperátorům UMTS. Obecně se předpokládá, že o jejich udělení budou usilovat všichni tři současní operátoři a někdo ze světových telekomunikačních lídrů. Naše nejsilnější politické strany, ODS a ČSSD, se dohodly, že se nové licence udělí na základě aukce.

Ať už se rozhodne pro aukci všech čtyř licencí nebo jen jedné, firmy, které by mohly projevit o licence (licenci) zájem, lze odhadnout již dnes.

Mezi nejsilnější telekomunikační společnosti, které se zajímají o region střední a východní Evropy, patří Deutsche Telekom, France Telécom, Vodafone, KPN, Tele Danmark a Vivendi. Právě mezi nimi je třeba hledat budoucí vlastníky českých licencí. I v případě, že se formou aukce budou udělovat všechny čtyři licence, tři z nich s největší pravděpodobností získají stávající operátoři, tedy EuroTel, Radiomobil a Český Mobil, který ovšem zatím postrádá podporu silného mezinárodního partnera. Díky EuroTelu se k licenci dostane nizozemská KPN , která v něm vlastní 10,2%. KPN navíc drží 20% Českého Telecomu, jednapadesátiprocentního vlastníka EuroTelu. Přes své svazky s Radiomobilem by se k licenci měly dostat také Deutsche Telekom, Tele Danmark a Telecom Italia.

Čtvrtá licence

Kdo tedy může mít zájem o čtvrtou licenci? France Telécom (FT), který vlastní i britský Orange, se k českému UMTS nejspíš dostane přes Český Telecom. Podle analytiků ze společnosti Wood & Company, která se zabývá telekomunikačními trhy, je FT velkým kandidátem na koupi Českého Telecomu. Vazba v podobě 51% podílu ovšem spojuje ČT s EuroTelem, což je samozřejmě cesta k licenci pro France Telécom.

Skupina uchazečů se tudíž zmenšuje, zbývají vlastně pouze Vivendi a Vodafone. Vivendi zatím k českým telekomunikacím nemá žádné vazby, vyjma neúspěšného usilování o licenci na provoz GSM 1800, dosud se více zajímal o sousední Maďarsko a Polsko. Díky naší geografické poloze se Vivendi stává jedním z kandidátů na čtvrtou licenci. Podle předpokladů Wood & Co. se však také může zajímat o Český Telecom nebo Radiokomunikace. V tom případě by se pak Vivendi k licenci dostalo podobným způsobem jako dříve zmiňované společnosti.

Je možné, že Vodafone se zaměří na přímou koupi čtvrté licence. Pokud se tak stane, má velkou šanci tuto licenci získat, neboť finanční zázemí firmy umožňuje jít v licitaci prakticky neomezeně vysoko.

Poslední figurkou, která tak může celou partii zamotat, je Český Mobil. Ten by ovšem v případě aukce mohl mít problémy s financováním. Při hledání silného partnera může dojít ke vstupu některé společnosti, jež zatím nemá spojení s jiným českým operátorem sítí mobilních telefonů. Získat licenci prostřednictvím již zavedeného GSM operátora je totiž nesrovnatelně výhodnější, než začínat s UMTS "na zelené louce". Rozjíždět síť třetí generace bez základu v podobě poskytování hlasových služeb znamená soustředit se pouze na specificky profilovaný okruh zákazníků. Primárním cílem UMTS je přitom poskytování vysokorychlostních datových přenosů. Lze jej tedy považovat za nadstandardní službu běžného hlasového přenosu pomocí GSM. To znamená, že provozovat pouze UMTS je jako prodávat Jaguára k cestám za nákupy.

Důležitým faktorem, který může zahraniční firmy přimět k zájmu o českou UMTS licenci, je budování celoevropských sítí v rámci kontinentální strategie operátorů. Na rozdíl od GSM umožňuje UMTS technologie přímé propojení jednotlivých regionálních sítí takovým způsobem, že zákazník při cestování nepocítí žádné rozdíly. Všude bude mít možnost využití standardních služeb svého operátora. Ten zase nebude muset platit vysoké propojovací poplatky do konkurenčních sítí. Pohodlí zákazníků znamená více spokojených zákazníků. Takové hledisko samozřejmě vede velké společnosti ke snahám o vytváření nadnárodních sítí.

Ať už to s UMTS nakonec dopadne jakkoli, stávající čeští operátoři si v žádném případě nemohou dovolit UMTS zaspat, podceňovat či dokonce ignorovat. Zároveň s nimi však chtějí své pozice posílit i zahraniční telekomunikační společnosti. Z následující tabulky si můžete udělat přehled o tom, jaké jsou nyní jejich pozice v ČR.

Telekomunikace jsou již dávno celoevropskou záležitostí. A tak nás do Evropy mohou klidně dostat rychleji než naši politici.