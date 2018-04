Víte, kdo vám volá, když máte vypnutý telefon?

Zákazníci italského operátora sítí GSM Telecom Italia Mobile (TIM) budou vědět, kdo jim volal, když měli vypnutý telefon nebo byli mimo dosah signálu sítě GSM. Nebudou se tak muset spoléhat na to, že jim volající nechá vzkaz v hlasové schránce a budou mu moci zavolat zpět.

Až si totiž klient TIM zapne mobilní telefon, přijde mu textová zpráva (případně několik textových zpráv) s přehledem telefonních čísel a časy, kdy se z nich někdo pokoušel dovolat na klientovo číslo. Služba se jmenuje LoSai di TIM, což v překladu znamená víš to od TIM. Telecom Italia Mobile ji bude klientům aktivovat od 27. dubna tak, aby byla všem zákazníkům k dispozici nejpozději v průběhu května. Službu LoSai di TIM je samozřejmě možné i vypnout – na požádání by to měli udělat operátoři na infolince TIM. Celá služba je kompletně zdarma – zákazníci nebudou platit za aktivaci ani deaktivaci, používání ani za příchozí textové zprávy.

Služba LoSai di TIM bude archivovat informaci o neuskutečněných hovorech za uplynulých 48 hodin. Pokud se někdo bude pokoušet dovolat vícekrát, bude v textové zprávě odeslané zákazníkovi uveden pouze čas posledního volání. Výpis hovorů bude vypadat takto:



Výpis neuskutečněných hovorů nedostane zákazník v těchto případech:



má aktivováno přesměrování,

má aktivovánu hlasovou schránku,

má předplacenou kartu a na ní nemá žádný kredit. Výpisy začnou chodit až po dobití kreditu,

nachází se v zahraničí,

TIM také nebude zaznamenávat hovory z telefonních čísel s potlačenou identifikací (CLIR) nebo bez identifikace (analogové telefonní linky).

Docela zajímavá služba, nemyslíte? Možná se někdy dočkáme i jejího zprovoznění u některého z českých operátorů sítí GSM. Pokud by tady tato služba byla, mohla by mít zajímavé využití. Je totiž známé, že lidé neradi nechávají vzkazy na záznamníku. Podobně neradi posílají i textové zprávy s vysvětlením, co vlastně chtěli. Když takto uvidíte, že se vám pokoušel volat důležitý zákazník, nebo třeba přítelkyně, můžete zareagovat a zavolat zpět. A pokud se vám služba nebude líbit, můžete ji jednoduše vypnout.