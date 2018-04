Víte, kdo prodává nejvíc mobilů v Evropě?

Za první čtvrtletí letošního roku se v zemích západní Evropy prodalo celkem téměř 22 a půl milionu mobilních telefonů, což je zhruba 24 procent celosvětového prodeje. Tento výsledek znamená, že západní Evropa se poprvé v historii nestala největším odbytištěm mobilních telefonů na světě. Primát převzal nenasytný asijský region (bez Japonska), který má navíc slušné vyhlídky do budoucna, zatímco podle odborníků evropský trh bude stagnovat.

Nejvíce telefonů prodala v západní Evropě za první čtvrtletí finská Nokia. To se vcelku dalo očekávat, ale že je její podíl téměř poloviční, to asi čekal málokdo. Jednoduše řečeno, každý druhý letos prodaný mobil v západní Evropě nese značku Nokia. Celkem se Nokií za první čtvrtletí prodalo téměř 11 milionů. Pro mnohé může být překvapením druhé místo, které s velkým náskokem před pronásledovateli drží německý Siemens s tržním podílem necelých 16 procent západoevropského trhu. Siemens za první čtvrtletí prodal tři a půl milionu mobilních telefonů, což je sice třetina výsledků Nokie, ale téměř dvojnásobek toho, co prodaly dohromady společnosti na třetím a čtvrtém místě. A kdo že je třetí? Nikdo jiný než korejský tygr Samsung, jehož stylovým telefonům stále častěji přicházejí na chuť i Evropané. Samsungu se podařilo předstihnout takové soupeře, jako je Motorola, Sony Ericsson nebo Alcatel.

Bramborovou medaili si za první čtvrtletí v západní Evropě zasloužila Motorola, která sice statisticky drží stejný podíl 8,1 procenta jako Samsung, ale samotných telefonů prodala o pár tisíc méně než korejský soupeř (oba zhruba po 1,8 milionu kusů). Na pátém místě skončilo švédsko-japonské manželství Sony a Ericssonu s tržním podílem sedm a půl procenta a s celkovým prodejem přibližně 1,6 milionu mobilních telefonů. Šestý je Alcatel, který prodal za první čtvrtletí v západní Evropě lehce nad jeden milion mobilních telefonů, a drží tak přesně pětiprocentní podíl na západoevropském trhu. Sedmé místo japonského výrobce Mitsubishi, který prodává své mobily pod značkou Trium, můžeme také považovat za překvapení. Mobilů se značkou Trium se prodalo za první čtvrtletí letošního roku o něco více než půl milionu, a výrobce tak má v západní Evropě tržní podíl zhruba 2,5 procenta. Výsledky dalších výrobců již společnost Gartner Dataquest nezveřejnila, takže ve „zbytkové“ kolonce ostatní, která zahrnuje jeden milion prodaných telefonů a tržní podíl pět procent, se budou skrývat výrobci, jako je Philips, Sagem, Sendo, Panasonic a další, kteří na evropském trhu své výrobky oficiálně nabízejí.

Pokud se vám zdají výsledky prodeje mobilních telefonů na západoevropském trhu za první čtvrtletí letošního roku překvapivé, nebudete sami. Vše má ale své opodstatnění. Nokia bodovala svými low-endy 3310 a 3330, na které letos nasadila výprodejovou cenu, a jistě udala i nemálo vyšších modelů, především řady 8310 a 6510. Naopak není žádným tajemstvím, že podivná Nokia 5510 žádnou velkou díru do světa neudělala. Druhý Siemens těží jak z popularity sourozeneckých modelů S/ME45, tak z low-endu C45. Ve statistikách za první čtvrtletí jistě budou ještě figurovat postarší modely C35 a M35, které se doprodávají. Třetí Samsung ukazuje konkurenci, že i drahé telefony se mohou dobře prodávat. V portfoliu Samsungu najdeme pro Evropu vlastně jen jeden low-end, a to model R210s a jeho deriváty, který ale většinu prodejů udělal jen stěží. Motorola měla na přelomu roku problémy s dodávkami jak úspěšného low-endu T191, tak i vyšších modelů, jako je V60 a V66. Proto až čtvrtá pozice. Sony Ericsson těžil v prvním pololetí především z úspěchu modelu T68(i), ale na lepší výsledky si bude muset počkat, až bude mít konečně nové low-endy. Pro šestý Alcatel jsou evropské trhy prioritou a z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že výsledky tak úplně nesplnily očekávání. Na jeho obranu je nutné podotknout, že v prvním čtvrtletí na trh neuvedl žádnou novinku. Sedmé místo Mitsubishi je pro tuto firmu jistě úspěchem, za který může vděčit levným low-endovým modelům do předplacených řad.

A budoucnost? Druhé čtvrtletí se bude podle všeho vyvíjet velmi podobně jako čtvrtletí první. Výraznější změny mohou nastat až v druhé polovině roku, kdy se na trh dostane většina novinek. Nokia svá low-endová želízka v podobě modelů 3410 a 3510 již začala prodávat, zbrojí i druhý Siemens, který za poměrně krátkou dobu protočí několik řad low-endových telefonů a na podzim představí nástupce řady S/ME45. Čtvrtý Samsung má v rukávu hned několik novinek najednou, předpokládá se především úspěch modelu T100 a dalších luxusních véček. U Motoroly jistě netrpělivě čekají na nástup nové low-endové řady C330 a odborníci věří i extravagantnímu modelu V70. Sony Ericsson bude mít nové modely až na podzim, zatím můžeme sledovat, jak se na trhu ujme low-endový model R600, který by se konečně měl po celé Evropě začít prodávat. Novinky chystá samozřejmě i Alcatel, čeká se na inovovaný model OT512, který by mohl být za velmi příznivou cenu. I další novinky, alespoň podle toho, co víme, by mohly mít slušný úspěch. Za to výsledky Mitsubishi (Triumu) si v této chvíli nedovolíme odhadnout. Podaří se jej předstihnout někomu z kolonky ostatní?

Evropské výsledky můžete porovnat s celosvětovými. Ty najdete v tomto článku. V diskusi si pak můžete zkusit odhadnout, jak bude vypadat pořadí po druhém čtvrtletí letošního roku.