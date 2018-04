Víte, jaký máte firmware – část druhá

první části tohoto seriálu jsme vám nabídli možnosti, jak zjistit firmware v mobilních telefonech Alcatel, Benefon, Bosch, Ericsson a Motorola. Jestli ani jedna z uvedených značek není právě ta vaše, tak nyní přichází na řadu zbytek pelotonu světových výrobců mobilních telefonů.

Musíme ovšem dodat, že k některým značkám mobilních telefonů je téměř nemožné zjistit poslední aktuální verze firmwaru, buď tato informace není oficiální cestou dostupná – s ohledem na výrobní tajemství, nebo z důvodu malé penetrace těchto značek v České republice není možné dostatečně zmapovat všechny verze softwarového vybavení těchto mobilních telefonů. V těch případech, kdy se přehrání firmwaru z praktických důvodů často praktikuje, jsou informace lépe dostupné než v případech, kdy přehrání firmwaru je především záležitostí servisního zásahu z důvodu nefunkčnosti telefonu.

Přehrání firmwaru je samozřejmě možné v každém mobilním telefonu, ale ne vždy je možné jej dosáhnout mimo autorizovaný servis a v tomto případě i s ohledem na záruku nemusíte se svým požadavkem vždy uspět. Ve většině případů je potřeba prokázat neúplnou funkčnost telefonu, popřípadě se smířit, že i v záruce může být tato služba zpoplatněna.

Nokia

Telefony značky Nokia jsou s ohledem na téma tohoto článku kapitolou sama pro sebe. Není možno s ohledem na rozsah tohoto článku popsat všechny softwarové verze všech modelů telefonů Nokia a seznam chyb, kterými jednotlivé verze trpěly, či trpí. Tomuto tématu se budeme věnovat v samostatném článku, který připravujeme a který vedle přehledu všech verzí firmwaru telefonů Nokia, nabídne i komplexní „bug“ list pro jednotlivé modelové řady.

Firmware telefonů Nokia zjistíte zadáním kódu *#0000# a s tou poznámkou, že u některých starších modelů je potřeba místo 4 nul zadat číslo modelu telefonu, jako například *#6110#. Výsledný údaj bude vypadat následovně (příklad platí pro model N6210):

V 04.27

21-12-00

NPE – 3

Údajznačí verzi firmwaru telefonu Nokia. Přehrání verze firmwaru přináší u telefonů Nokia fixaci některých chyb a v určitých případech i přidává některé zajímavé a užitečné funkce, jako český slovník predikativního vkládání textu při psaní SMS u verze 04.27 pro model N6210 a 04.24 pro model N3310. Další informace naleznete v těchto článcích uveřejněných nedávno na Mobil Serveru: Za tři stovky můžete mít lepší Nokii 7110

Přehled aktuálních verzí firmware nejrozšířenějších modelů telefonů Nokia:

Nokia 5110 – 5.30

Nokia 3210 – 6.00

Nokia 3310 – 4.24

Nokia 6150 – 5.23

Nokia 6210 – 4.27

Nokia 7110 – 5.01

Nokia 8210 – 5.26

Nokia 8850 – 5.26

Nokia 9110 – 5.06



Panasonic

Zjištění verze firmwaru u telefonů Panasonic je trochu krkolomné, takže si připravte telefon, rychlé prsty a soustřeďte se na maximum. Nejdříve si dobře zapamatujte kód, kterým vyvoláte informace o verzi firmware, tedy. Nyní si připravte svůj Panasonic, zapněte jej a zadejte PIN, pokud je požadován. A přichází to nejpodstatnější, jen co zadáte správný PIN kód a telefon dovolí zadat kódz klávesnice tak, aby se zobrazil na displeji. Po zadání posledního znaku kóduse automaticky objeví na displeji informace o verzi firmware vašeho mobilního telefonu Panasonic. Celou operaci, tedy především zadání kódu musíte stihnout, než se mobilní telefon zaregistruje do sítě, pak již zadání kódu nic neřeší a celou operaci budete muset opakovat od zapnutí telefonu znovu. Výsledný údaj bude vypadat následovně (platí pro model GD 30):

0000GAD3XA10

rel. x1.0.73

Tue Nov 30 18:12

Philips

Verzi firmwaru prozrazuje prostřední údaj. Přehrát firmware u mobilních telefonů Panasonic není problém jak v autorizovaném, tak neautorizovaném servisu, ovšem je otázka, zda-li uživatel přehráním získá nějaké nové funkce. Podle nám dostupných informací žádné podstatné problémy telefony Panasonic nemají, proto přehrání firmwaru přichází v úvahu především v případě špatné funkčnosti konkrétního telefonu a pak záleží jen na vás, zda-li využijete služeb autorizovaného servisu s ohledem na záruku, nebo dáte přednost servisu neautorizovanému.Mobilní telefony Philips jsou v ČR zastoupeny od počátku provozu sítí GSM. První velmi rozšířený model se jmenoval Philips Fizz, který byl jedním z prvních dotovaných telefonů společnosti Radiomobil. Tento na svoji dobu slušně vybavený telefon ovšem trpěl přehršlí nedostatků a chyb a jeho funkčnost byla velmi omezená. Špatná reputace tohoto modelu se s mobilními telefony Philips táhla velmi dlouho a až poslední modely dávají tušit blýskání na lepší časy.

Verzi firmwaru u aktuálních modelů telefonů Philips jako jsou Savvy, Savvy db, Savvy Vogue, Ozeo a Xenium, zjistíte ze štítku pod baterií a například v případě rozsáhlé řady modelů Savvy budou údaje vypadat následovně:

128, 138, 168, 188

Sagem

Jednotlivá čísla, jako například, značí konkrétní verzi firmwaru. Není známo, že by bylo u novějších modelů telefonů Philips potřeba přehrávat firmware na novější verzi a v případě nových modelů, jako je Ozeo a řada Xenium, je tato operace možná jen v autorizovaných servisech firmy Philips. Starší modely jsou v dnešní době již natolik archaické, že případné přehrání firmwaru je naprosto zbytečné.Francouzská značka Sagem je v posledních letech velmi agilní v produkci nových modelů mobilních telefonů, které mají mnoho zajímavých a užitečných funkcí, horší je ale jejich provozní spolehlivost. V ČR jsou nejpočetněji zastoupené modely, z individuálně dovezených se často vyskytují modely MC/MW 930, 939 a 959. Pro zjištění softwarové verze vašeho telefonu je nutné aktivovat tzv. servisní menu a my vám teď poradíme jak.

Servisní menu telefonu Sagem má tři úrovně, nás zajímá jen ta první, která se aktivuje stisknutím šipky pro vstup do standardního menu a stiskem klávesy s hvězdičkou (*). V tomto servisním menu nás zajímá první položka APLLI, kterou potvrdíme klávesou OK a pak především její pod položka VERSION, kterou též potvrdíme klávesou OK. Tato položka servisního menu nám udává právě verzi firmwaru a výrobní číslo telefonu. Údaj bude vypadat následovně (platí pro MC922):

Ft 4.01

332095535004400-0

Samsung

Údajje softwarová verze telefonu Sagem. U telefonů této francouzské značky je potřeba zjištění verze firmware důležitější s ohledem na skryté funkce telefonů, než z důvodů přehrání na verzi novější. Telefony Sagem mají mnoho skrytých a běžně nedostupných funkcí, které více či méně vylepšují užitnou hodnotu telefonu. Jednotlivé možnosti se liší i u jednoho konkrétního modelu právě podle verze firmwaru a jejich přehled najdete na této velmi dobře udělané stránce. Pouze dodejme, že aktivací některých funkcí můžete ještě zhoršit už tak nepříliš stabilní funkčnost telefonu Sagem, a proto je jen na vašem rozhodnutí, zda se do zkoušení pustíte. Pokud se jedná o samotnou verzi firmwaru a jeho přehrání na verzi novější, nejčastějším důvodem pro tuto operaci bude v případě telefonů Sagem jeho omezená funkčnost a v tom případě je vhodné se obrátit na autorizovaný servis, a to především s ohledem na záruku.Firma Samsung teprve bojuje o místo na výsluní v oboru mobilních komunikací, přesto nejsou mobilní telefony této značky v České republice neznámé. Bohužel, až na model SGH 600, který byl před několika lety nabízen v speciální Twist sadě distribuované firmou Setos, se zatím žádný Samsung nedostal do přímé nabídky jednoho z našich operátorů. Nehledě na konkrétní model telefonů Samsung, je postup pro zjištění verze firmwaru pro všechny modely stejný. Pro zjištění verze firmwaru vašeho Samsungu zadejte kód, který vám ukáže následující údaje (platné pro model SGH 2100):

SW: v 6.0

G22SK15PA

HW: 06.10

Siemens

Údaj v 6.0 je verze firmwaru vašeho Samsungu. Bohužel, informaci ohledně mobilních telefonů Samsung, a to jak oficiálních, tak neoficiálních, je jen velmi málo a z těch dostupných nevyplývá nutnost přehrání firmwaru z důvodů aktualizaceMobilní telefony Siemens jsou příkladem telefonů, kde se přehrání firmwaru v mnoha případech pozitivně projeví. Ne že by telefony Siemens trpěly nějakým nadměrným množstvím chyb, ale hlavně první softwarové verze jednotlivých modelů postrádají některé finesy svých mladších sourozenců. Než si připomeneme nejčastější chyby jednotlivých modelů telefonů Siemens, předvedeme vám, jak zjistit, jakou verzi firmwaru máte ve svém Siemensu právě vy. Pro zjištění verze firmwaru u telefonů Siemens musíte stejně jako u telefonů Alcatel zadat univerzální kód pro zjištění výrobního čísla telefonu. To ale nestačí, ještě musíte zmačknout levé dlouhé tlačítko směrem dolů a na displeji se objeví požadovaná informace o verzi softwaru vašeho telefonu, údaj bude vypadat následovně:

Version:

49F/E/H

Upozornění: u některých starších modelů, je potřeba vyndat z telefonu SIM kartu a výše popsanou operaci provést bez ní! Aktuálními modely firmy Siemens jsou telefony z populární řady C,M,S 35, které doplnily a nahradily telefony řady C,S 25. Začneme řadou 25 a podle abecedy modelem „C“.

C25: Nové telefony této řady se již jen doprodávají, pokud ještě někomu zbyly na skladě. Aktuální softwarové verze mají označení 12/43/51/53 a 61. Verze 61 je s největší pravděpodobností již poslední a novou již Siemens nechystá. Pokud máte jednu z uvedených verzí i ve svém telefonu, vězte, že změnou na případnou vyšší žádných výhod nedosáhnete a můžete s klidným svědomím utahat svou C25 až do jejího důchodu.

S25: U těchto telefonů jsou dvě řady firmwaru, a to 12/42 a 14/44. Jediná výraznější změna mezi verzí 12-14 popřípadě 42-44 je zkrácení délky podsvícení displeje, jinak se z pohledu uživatele neliší. Pokud má vaše S25 jednu z těchto verzí firmwaru, upgrade firmwaru nemá ve vašem případě význam, což ale neplatí pro majitele starších verzí do čísla 10. Tato verze oproti svým následovnicím mimo několika drobností postrádá především identifikaci příchozí SMS podle telefonního seznamu, což je funkce, která za přehrání firmwaru určitě stojí. Pro úplnost dodejme, že verze 14/44 je verze poslední a konečná.

Nová řada telefonů Siemens C,M,S 35 se začala prodávat s verzí firmwaru 05, která měla řadu nedostatků. Následovaly verze 09/12 a 16. Aktuální verze má naopak číslo 18 a je zatím poslední, kterou firma Siemens vydala. Přehled nedostatků jednotlivých verzí je poměrně obsáhlý, podrobněji je popsán v tomto článku. Pro doplnění uveďme, že poslední verze oproti verzi 16 obsahuje podporu nového příslušenství a zlepšuje problematiku potlačení echa v HF.

Přehrání firmwaru v telefonech Siemens je samozřejmě možné, a to jak v autorizovaném servisu, tak v servisech tzv. pozáručních. Pokud je váš telefon ještě v záruce a máte jednu z prvních verzí firmwaru (např. v 05), máte nárok na bezplatné přehrání firmwaru v autorizovaných servisech firmy Siemens. Tento postup se ovšem netýká například přehrání verze 16 na verzi 18 u řady C,M,S 35!

Sony

Firma Sony na začátku produkce mobilních telefonů vyráběla v licenci firmy Siemens modely, pro které platí při zjišťování verze firmwaru stejný postup jako u telefonů Siemens. První vlastní model, pojmenovaný Z1, byl ve své době opravdu revolučně pojatý. U tohoto modelu zjistíte verzi firmwaru kódem, stejný kód pak platí i pro další model od Sony, a to. Pro vážené publikum budou ale zajímavější informace platné pro aktuální telefony z nabídky firmy Sony, modely. Pro oba modely platí stejný kód, který je:, aneb pro snazší zapamatováníVýsledný údaj bude vypadat následovně (platí pro model J5):

SW: 4.6.2/4

SAT* C160

BR: r015u+w6+11

Uvedená verze firmwaruje zřejmě poslední dostupná (pro model J5) s českým jazykem a právě tuto verzi vám nahrají v servisním středisku Sony. Tato verze řeší i několik chyb, které měly verze předcházející a především obsahuje českou verzi predikativního psaní textu T9! Pokud máte český záruční list a prokážete chyby předchozí softwarové verze, nebude vás přehrání v servisním středisku Sony stát ani korunu, ale majitelé J5ky bez onoho glejtu si budou muset připravit částku okolo 1 000 Kč. Více informací k problematice firmwaru v modelunajdete v obsáhlé diskusi připojené k recenzi tohoto telefonu na našich stránkách.

Jak již bylo uvedeno výše, pro model CMD-Z5 platí stejný kód pro zjištění verze firmwaru, zadejte tedy *#release#. Jedna z posledních verzí firmwaru, kterou nahrává servisní středisko Sony, je verze 6.4.7, která stejně jako u modelu J5 řeší nedostatky verzí předcházejících a obsahuje bezchybnou češtinu. Pro přehrání platí stejné podmínky jako u modelu J5 a stejně tak pro podrobnější informace doporučujeme navštívit diskusi u recenze tohoto telefonu, kde naleznete odpověď na většinu vašich otázek.

Závěrem připomeňme, že v ČR oficiálně neprodávaný model CMD-C5 (který je duální verzí modelu C1) má nejnovější verzi firmwaru 8.5. Zde je asi nejpodstatnější informací, že zmíněná verze zatím nejde korektně odblokovat a pokud se o to někdo pokusí, telefon sice funguje, ale do plné funkčnosti má daleko.

Trium

Mobilní telefony značky Trium, tedy zástupci koncernu Mitsubishi, nejsou v ČR příliš rozšířené a také díky absenci oficiálního zastoupení jim chybí jakákoliv servisní podpora. Není ani známo, že by bylo u těchto telefonů potřeba přehrávat firmware, ač to není nemožné. Bohužel podrobnější informace chybějí, takže se budete muset spokojit s informací, jak zjistíte verzi firmwaru vašeho telefonu Trium. Návod je následující: Musíte za stálého držení tlačítka * zadat kód. Výsledkem bude (Trium Aria):

--VERSION---

2Q109C70

----DATE----

18/12/2000

Údajje verze firmwaru a další údaj prozrazuje, kdy byla tato verze firmwaru vydána. Jelikož více informací k těmto telefonům nemáme, jako bonbónek vám nabídneme kód pro aktivaci servisního menu. Postup je stejný jako pro zjištění FW verze, tedy za současného držení tlačítka s hvězdičkou zadejte kód, neboa máte k dispozici velmi obsáhlé servisní menu. Upozornění: ze servisního menu se nelze dostat jinak než opětovným zadáním kódu, nepomůže ani vypnutí telefonu, servisní menu bude i poté aktivní!Podle dostupných informací není momentálně běžně možné firmware telefonů Trium přehrát, ačkoliv tato operace je určitě teoreticky možná a třeba někoho ochotného naleznete, nebo se sám v diskusi přihlásí.