Víte, jaký máte firmware?

Srdcem každého mobilního telefonu je software, který umožňuje více či méně využít jeho potenciál. Ani ten nejkrásnější, nejmenší a nejlehčí telefon s ohromným množstvím nejrůznějších funkcí nemusí automaticky znamenat bezproblémovou obsluhu a spokojenost svého uživatele. Bez správného a plně funkčního softwaru je mobilní telefon jen pěkně zabalená kupa nejrůznějších součástek. Teprve software vdechne mobilnímu telefonu život. A právě software, tedy programové vybavení telefonu, určuje úspěšnost a funkčnost přístroje. Historie mobilní komunikace ukázala již mnoho příkladů, kdy telefon předčasně uvedený do prodeje zklamal natěšené uživatele a připravil producentovi nejednu bezesnou noc. V některých případech se chyby a problémy v obsluze podařilo po čase vyřešit, jindy bohužel uživatelům zbyly jen oči pro pláč a jejich investice se obrátila v noční můru.

Téměř každý výrobce mobilních telefonů u svých produktů v průběhu jejich výroby, která se u některých modelů může počítat i na několik let (viz. nesmrtelná N5110), postupně mění a zdokonaluje softwarové vybavení. V některých případech je tato změna nezbytná a přináší uživatelům nové funkce a odstraňuje nepříjemné chyby, jindy se jedná o změny pro běžného uživatele nepostřehnutelné a přehrání programového vybavení telefonu nemá valnějšího významu.

Občas se v některých internetových konferencích či na specializovaných internetových stránkách můžete dočíst o opačném postupu, tedy o přehrání softwaru mobilního telefonu na nižší verzi, než která v telefonu aktuálně je. Zdánlivě nesmyslná a nelogická činnost má opodstatnění při odblokování telefonů, kdy právě s novějším a novějším softwarem přichází výrobce tlačen operátory se stále dokonalejší ochranou před odblokováním. Proto v některých případech se „odblokovávači“ ve snaze přelstít ochranné mechanizmy odhodlávají ke lsti, kdy po přehrání firmwar na nižší verzi odblokují telefon již zavedenými a vyzkoušenými postupy. Touto problematikou se ale dále zabývat nebudeme, běžného uživatele se nedotýká a ti, kteří se tím zabývají, si jen neradi nechávají nahlížet pod pokličku svého know-how.

V následujícím přehledu jednotlivých značek mobilních telefonů je uveden postup, jak lze zjistit verzi programového vybavení vašeho telefonu, zda se jednotlivé verze od sebe významně liší, či jakými neřestmi ta která konkrétní trpí a jestli se vyplatí si firmware ve svém telefonu nechat přehrát. Ne ve všech uvedených případech musí námi uvedené údaje platit, výjimky potvrzují pravidlo, a rádi přijmeme vaše názory a podměty pro doplnění informací. Uvedené „nejnovější“ verze firmwaru jsou, díky časté aktualizaci, jen přibližné!

Část první, od Alcatelu k Motorole

Alcatel

IMEI 33007567337394-3 VERSION 14.4

Alcatel OT (max, club) – v 2.3

Alcatel OT db – 16F

Alcatel OT Wiew db – 171

Alcatel 30x – 138

Softwarovou verzi telefonu zjistíte po zadání univerzálního kódu pro zobrazení výrobního čísla telefonu (IMEI) - *#06#. Tento kód je platný pro všechny mobilní telefony sítě GSM 900/1800/1900, ale jen v některých případech jeho zadáním získáme více informací, než jen výrobní číslo telefonu. Výsledné údaje budou vypadat v případě Alcatelu následovně:A právě údaj „14.4“ je softwarová verze vašeho Alcatelu. Nejnovější verze firmwaru telefonů Alcatel jsou následující:Přehrání firmwaru v mobilních telefonech značky Alcatel na vyšší verzi nemá praktický význam, ovšem je možné jej získat jak v autorizovaných, tak i neautorizovaných servisech.

Benefon

Značka Benefon, a především v ČR nejrozšířenější model Twin, je příkladem povedeného telefonu s nedotaženým firmwarem. Jednotlivé verze firmwaru tohoto telefonu trpěly mnoha neduhy a následné aktualizace dodané výrobcem je odstraňovaly jen částečně a neúplně. Podle posledních informací je vývoj další verze firmwaru zastaven, ačkoliv ne všechny nedostatky se podařilo odstranit. Podrobnější informace se dozvíte v diskusi připojené k recenzi tohoto telefonu na našich stránkách.Verzi FW telefonů Benefon zjistíte kódem *#0000#.Poslední verze FW telefonu Benefon Twin je 2.124709F a datum vydání je 5.9.2000.Přehrání firmwaru u telefonů Benefon je momentálně možné zřejmě jen v autorizovaných servisech.

Bosch

10.2 Informace o softwaru

10.2.1 Softwarová verze

10.2.2 Verze EEPROM

10.3 Test / Detaily produkce

10.3.1 Verze hardwaru

10.3.2 Datum výroby

10.3.3 Servisní data

Firma Bosch se již výrobou mobilních telefonů nezabývá. Svoji divizi mobilních telefonů, kterou před pár lety zakoupila od společnosti Dancall, předala firmě Siemens, takže uvedené programové vybavení telefonů Bosch je již konečné a novější verze se na světlo světa nedostanou.Abyste zjistili FW svého telefonu, musíte nejdříve aktivovat tzv. servisní menu. K tomuto úkonu potřebujete kód, který vám teď prozradíme: *#3262255*8378# (*#DANCALL*TEST#). Zadejte kód a zmačkněte zelené tlačítko. Po zaktivování servisního menu, které se v telefonu objeví jako desátá položka menu, se zaměříme na položky 10.2 a 10.3, které nám poskytnou detailní informace o softwarové a hardwarové verzi telefonu.Upozornění: u některých telefonů řady 909 dual S v kombinaci s určitou kartou operátora toto menu nelze zobrazit!

Ericsson

CXC 125 119 PRG 000601 1513

Jednotlivé softwarové verze telefonů Ericsson jsou značeny podle data, kdy byly vydány. Údaj zjistíte po zadání následujícího kódu: >*<<*<* . Výsledek bude vypadat následovně (Ericsson A1018):Ovšem to není vše, ještě musíte nahlédnout pod baterii, kde najdete údaj ve tvaru např. R7A. Kombinací údaje, který jste získali z displeje, tedy 000601 (01.06.2000), a kódu zpod štítku, v našem případě R7A, získáte verzi firmwaru vašeho Ericssonu, tedy „000601.R7A“ .Nejznámějším příkladem praktického přehrání firmwaru je změna softwaru v telefonu Ericsson T10 na model Ericsson T18. Tato úprava, která přidává mnohé užitečné funkce do modelu T10, je zářným příkladem praktického a opodstatněného přehrání softwaru. Samozřejmě, že majitelé takto upravených telefonů přicházejí o záruku . Je to příklad dvou hardwarově identických telefonů (vyjma flipu), které se liší právě verzí softwarového vybavení. Podobného výsledku lze dosáhnout i přehráním firmwaru modelu GF768 na model GF788. Výsledek není tak zajímavý jako u modelů T10/18, ale pár drobností vám tato změna přinese. Některé verze firmwaru telefonů Ericsson mají určité nedostatky a chyby, které lze odstranit právě přehráním firmwaru, jiné se s modelem táhnou celou dobu jeho produkce a přehrání firmwaru nemá valnějšího významu, přehled chyb najdete třeba v tomto článku Přehrání firmwaru není u mobilů Ericsson složité, zajisté najdete mnoho ochotných „servismanů“, kteří vám tuto proceduru ochotně provedou, nebo navštivte autorizovaný servis (ne pro změnu modelu), pokud je váš telefon ještě v záruce. Rozhodnutí je jen na vás. Chcete-li zjistit, jak aktuální je verze firmwaru vašeho Ericssonu, porovnejte získaný údaj s kalendářem.

Motorola

CallProc AC.06.27

Motorola M3*88 – absence hodin, postačí aktivace, není potřeba přehrávat FW

Motorola cd920/930, StarTac 130 – nemožnost odesílání SMS na číslo podle tel. seznamu, řeší verze FW B5.07.02 / AC.06.27

Motorola T/V 2288 – zde je možno získat dvě sady funkcí: hodiny, vnitřní tel. seznam a editor melodií + identifikace příchozí SMS, budík, hry a kalkulačka, vše dohromady řeší FW od verze C4.10.72 a vyšší.

U telefonů značky Motorola nastává problém, verzi firmwaru těchto telefonů nelze žádným jednoduchým způsobem zjistit, přesto to není nemožné. Na tajné kódy můžete zapomenout, v několika málo procentech případů, především u nejstarších modelů, můžete zkusit podržet tlačítko # déle než pět sekund. Pokud vám telefon nabídne na obrazovce tzv. Test mód, zadejte 19# a výsledný údaj:je verze firmware vaší Motoroly. Pokud zrovna na vašem telefonu tento postup nefunguje, existuje několik možností, jak telefon přinutit Test mód zobrazit. Bohužel, ani jedna z možností není zrovna jednoduchá, buď pomocí tzv. testovací karty, kterou si budete muset vyrobit, popřípadě koupit, nebo v servisu, který má speciální servisní přístroj na telefony Motorola. Nechce-li se vám tuto komplikaci podstupovat, nezoufejte, nové možnosti telefonů Motorola, které získáte přehráním softwaru, zjistíte jednoduše podle následující tabulky.Další praktické změny, které by vám přidaly nějaké funkce v telefonech Motorola, nejsou zatím dostupné a jelikož Motoroly netrpí zjevnými chybami i v raných verzích svého programového vybavení, není jinak důvod software přehrávat. Případné přehrání verze firmwaru na novější je možné jak u autorizovaných servisů, tak u některých „pozáručních“ servisů, kterých ale s ohledem na náročnost servisního vybavení není mnoho.

Pokračování přineseme v průběhu týdne.