Víte, jaké mobily si ještě do léta můžete koupit?

V příštích dvou měsících míří na světové trhy několik novinek. Některé modely jsou v prodeji již nyní, další novinky se naopak mohou v datu svého uvedení zpozdit. V poslední době se stává zvyklostí uvádět mnoho nových mobilních telefonů nejdříve na trhy Jihovýchodní Asie, a až posléze na trhy evropské. Bohužel, alespoň pro nás, některé modely jsou určeny jen pro Asii a do Evropy se oficiálně vůbec nedostanou. Pokud byste chtěli právě tyto asijské speciality, máte další důvod, jak doma prosadit dovolenou v Asii. Z výše uvedených důvodů není možné brát termíny uvedení na trh za závazné. Jakmile bude konkrétní model k dostání v České republice, okamžitě vás o tom budeme informovat.

V kategorii low end telefonů, tedy modelů, které můžeme očekávat v předplacených sadách, přinesou příští dva měsíce dvě novinky. První je z dílny německého Siemensu, model A40. Tento telefon by měl nahradit stávající modely A35 a A36. A40 váží 122 gramů, má nepříliš rozměrný grafický displej a předpokládanou výdrž v pohotovostním režimu až 150 hodin. WAP byste v přístroji hledali marně, naopak samozřejmostí je podpora SIM toolkitu. Za nadstandard v této kategorii je možné považovat integrované vibrační vyzvánění. Mladé zákazníky potěší výměnné kryty, kterých by mělo být k dispozici sedm. A40 by měl být na trhu již v červnu a to zřejmě i v České republice.

Druhá novinka v kategorii nejlevnějších telefonů je model T192 od Motoroly. Motorola T192 bude mít úplně novou strukturu menu, integrovanou anténu, výměnné kryty, rozměry 120 x 46 x 23 mm a váhu 117 gramů. Přístroj bude konkurovat mnoha modelům z opačného spektra nabídky, než kam bude cenově patřit. Samozřejmostí bude integrovaný WAP prohlížeč, ovšem nejvíce překvapí podpora rychlého přenosu dat GPRS. Motorola by s tímto modelem ráda zvrátila drtivou převahu finské Nokie a proto po vzoru světového premianta začlenila do telefonu speciality z jeho úspěšné kuchařky. Uživatele potěší animované ikony a spořiče displeje, paměť pro stahování melodií a log a v neposlední řadě propracovaný systém hlasového ovládání. Motorola T192 by měla být k dostání na některých asijských trzích již v průběhu měsíce června a do Evropy by měl telefon dorazit nejpozději do konce prázdnin.

Několik novinek uvádí na trh společnost Ericsson. V některých evropských zemích je již možné zakoupit manažerský model R520m. Tento telefon jsme vám již představili v recenzi předprodejní verze. Vstup R520m na náš trh se dá očekávat v nejbližších týdnech, ovšem je potřeba počítat s nedotovanou cenou okolo 20 000 Kč. Další novinkou od Ericssonu je model T29s. Přístroj je vzhledově téměř identický s populárním modelem T28s, ale přináší několik prospěšných inovací. Nejpodstatnější je implementace WAPového prohlížeče. Z dalších inovací potěší uživatele podpora Bluetooth, ovšem k použití je potřeba adaptér pro osobní hands free. Telefon by měl mít delší výdrž baterie, přestože ta je identická s model T28s. Tento Ericsson je již v prodeji v některých asijských zemích, za nedotovanou cenu v přepočtu cca 10 500 Kč. V Evropě se na něj tedy můžeme těšit každým dnem. Poslední novinka od Ericssonu, která míří k zákazníkům, je model T39. S GPRS, HSCSD a tri band technologií to jistě bude atraktivní novinka, která by na asijském trhu měla být dostupná na začátku léta a v Evropě nejpozději na jeho konci.

Nokia plánuje uvést své nejnovější modely jako 6310 a 8310 až na podzim. V současné době je možné si z dovolené v Asii přivézt dva modely, určené právě jen pro tamní trh. Nokia 8250 je designově upravený model 8210. Rozdíly je nutno hledat především ve vzhledu, který je modernější, a v osvětlení displeje, které je modré. Cena tohoto modelu se pohybuje v přepočtu kolem 13 800 Kč. Druhou specialitou ze stáje Nokie je model 8850 Gold Edition. Jak název napovídá, telefon se od standardního provedení odlišuje především svým zlatým kabátkem. Další změny byste hledali marně. Cena tohoto modelu odpovídá ceně standardní 8850. Další inovací v paletě telefonů Nokia je model 6210 Cyber Silver. Telefon je opět identický s mateřskou 6210, má odlišnou barvu a především má zabudovanou podporu Bluetooth. Tento telefon měl být uveden na asijský trh již v průběhu května, ale poslední informace naznačují zpoždění. V Evropě by model měl být dostupný na začátku prázdnin.

Podstatnou novinkou Nokie je nový komunikátor 9210. Tento telefon již existuje v předprodejních vzorcích, takže jeho uvedení na trh na sebe nenechá dlouho čekat.

Z dalších novinek stojí za pozornost nové „véčko“ z dílny korejského Samsungu. Model SGH-A200 se 77 gramy patří mezi nejlehčí telefony na trhu. Vzhled telefonu je to hlavní, co by mělo zákazníky přesvědčit o jeho koupi. Zajímavostí jsou dva displeje s modrým podsvícením. Menší je na vrchu zavřeného telefonu a informuje uživatele o tom, kdo mu volá, aniž by telefon musel rozevírat. Daní za nízkou hmotnost a malé rozměry (79 x 38 x 23 mm) je relativně kratší výdrž Li-Ion baterie. V pohotovostním režimu vydrží telefon jen zhruba 60 hodin. Samsung SGH-A200 je již k dispozici na většině asijských trhů za cenu v přepočtu cca 14 000 Kč. V Evropě by měl být dostupný nejpozději do měsíce.

Poslední novinkou, kterou můžeme očekávat v nejbližší době, není samotný telefon, ale velmi příjemný doplněk k němu. Siemens MP3 player potěší početnou skupinu uživatelů telefonů Siemens řady C/M/S 35, pro které je určen. Rozměry přehrávače jsou 45 x 45 x 15 mm a v dodávané sadě zákazník obdrží přehrávač, sluchátka a paměťovou kartu MMC o kapacitě 32 MB. Sluchátka jsou vybavena i mikrofonem, takže nahradí osobní hands free. Kapacita paměťové karty umožní uložit do přístroje až 30 minut hudby ve velmi dobré kvalitě. Přehrávač o váze 22 gramů bude uveden na asijské trhy již koncem tohoto měsíce, kdy bude známa i jeho cena. V Evropě by měl být přehrávač dostupný do prázdnin.

Nevybrali jste si? Nevadí, výrobci mobilních telefonů na letošním CeBITU představili mnoho atraktivních modelů, které se na trh dostanou ve většině případů nejpozději do vánoc. Velká ofenzíva se očekává po prázdninách, kdy nový model představí téměř každý významný producent.