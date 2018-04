Víte, jaké chyby obsahuje firmware vašeho Ericssonu?

Po několikaletých zkušenostech s mobilními telefony Ericsson lze konstatovat, že firmware v těchto telefonech je založen na původním, několik let starém zdrojovém kódu. Tento původní firmware je pouze přizpůsobován novým možnostem hardwaru telefonů. Stejný původ má firmware v telefonech Ericsson 388, 6xx, 7xx, 8xx, T1x, A1018. Až v novějších modelech T28, R3xx, A26xx je použit zcela nový firmware. Ani ten však není bez chybiček a mnohdy v původních verzích neobsahuje funkce či vlastnosti, na které jsou zvyklí majitelé starých Ericssonů.

Zjištěné chyby u Ericssonu GH688, verze firmwaru 980508

Vypnutí tónu klávesnice

Při vytáčení čísla se může stát, že je síť přetížená a jednoduše hovor neuskuteční, nebo při vytáčení ztratíte signál. V této situaci se někdy může stát, že se vypne tón klávesnice, ačkoliv v menu je tato volba zapnuta. Pokud je nastaveno klikání, tento problém se neobjeví. Tón klávesnice začne bez problémů fungovat po vypnutí a zapnutí telefonu

(platné pouze pro verzi sw.980508)

Smazání rozepsané textovky při příchodu nové

Pokud při odesílání SMS používáte volbu čísla podle pozice na SIM kartě (Odeslat SMS, na číslo: pozice 1-99#), můžete o rozepsanou zprávu také přijít. Když vám přijde SMS během psaní a máte vypnuté zvukové upozornění a nevšimnete si blikání diody, po stisku sekvence např. 10# (tedy výběr čísla podle pozice na kartě SIM) se objeví hlášení Read New? Rozepsaná zpráva se mezitím definitivně smaže. Pokud použijete jiný postup výběru telefonního čísla (např. přímým zadáním nebo hledáním podle jména), rozepsaná textovka bude nejdříve odeslána a až poté se mobil zeptá, jestli chcete číst novou SMS.

(vybírat telefonní číslo podle pozice na kartě SIM není možné u telefonů T28 a řady Rxx).

Nesmyslné znaky při editaci SMS

Napište zprávu o maximální délce (160 znaků), uložte ji, ale neodesílejte! Pak ji znovu upravte, najeďte kurzorem na konec a mažte postupně jednotlivé znaky směrem k začátku textu (klávesou c či clr). Přibližně 30 až 40 znaků před začátkem se na konci třetího řádku začnou objevovat nesmyslné znaky.

Tyto znaky se naštěstí objevují pouze na displeji – po uložení zprávy zmizí

(ve verzi 980508, 9906022 a u 788e 99xxxx)

Zjištěné chyby u Ericssonu GH688, verze firmwaru 990622

Ukládání čísla pro callback roaming

Odchozí hovory z karet Go a Twist jsou uskutečňovány prostřednictvím zpětného volání (callback). Pro hovor je tedy třeba vytočit číslo v jiném formátu, než se dělá normálně. Když se pokusíte uložit takové číslo, např. *101*+420541412112#, vše za symbolem + se neuloží a na SIM kartě se objeví pouze *101*.

Mazání záznamů na kartě SIM

Při mazání SIM karty (jméno po jménu) mnohdy dojde k přetečení bufferu - pokud rychle za sebou mačkáte klávesy. V tomto okamžiku se začne chovat telefon divně. Sám se vypíná, samovolně mění různá nastavení, mění nastavení jazyku a podobně.

Tento problém se objevil snad u všech víceřádkových modelů (od 388 po T18), které nabízí možnost z menu smazat obsah SIM karty. Zkoušel jsem přibližně 10 karet SIM (Pegasu, Eurotelu, Globtelu, Eurotelu SK, atd.). U některého telefonu nebo SIM karty došlo k zatuhnutí později, ale přesto k tomu došlo.

Zjištěné chyby u Ericssonu T10, T18

Ukládání čísel začínajících na hvězdičku

Některé verze softwaru neumí uložit do seznamu sekvenci *88pp12211* (pro aktualizaci kreditu po odeslání SMS u Eurotel GO). V seznamu se objeví pouze *88. Novější verze firmwaru (00xxxx) už tuto sekvenci uložit dokážou – nechte si tedy nahrát nový firmware.

(testováno u T10)

Měřiče délky hovoru

Když vymažeme měřič délky odchozích hovorů, nebude délka odchozích hovorů odečtena ani od měřiče všech hovorů. Nejde přímo o chybu – spíše někdo při programování této funkce nemyslel na všechny souvislosti.

(testováno pouze na 688 sw.ver.98xxxx a T10 sw.ver.99xxxx, ale bude asi u všech modelů)

V seznamu hovorů bez identifikace volajícího chybí časové údaje

V seznamu hovorů (zmeškaných, příchozích) se zapnutou funkcí CLIR (tedy volající má potlačeno zobrazení svého čísla na displeji volaného) se neobjeví datum a čas takového hovoru. Přitom telefon časové informace zjišťuje ze svých vestavěných hodin – snadno si to můžete ověřit změnou času na svém telefonu a uskutečněním několika hovorů.

Sekvence stisku kláves u čísla hlasové schránky

Do čísla, které zadáváte do položky hlasová schránka (voice mail), nemůžete vložit pauzu. Pouze číslice, znaky * a #. Pokud chcete pro přístup do hlasové schránky používat např. tuto sekvenci znaků 3311pp123456pp1234, uložte si ji třeba pod názvem Maaailbox a vytáčejte ji delším podržením klávesy 6. Jméno Maaailbox použijte proto, aby tato položka byla první začínající na m.

(zjištěno zatím pouze u T10 99xxxx, A1018 sw.ver.991105)

Zjištění chyby společné pro téměř všechny mobily Ericsson

Chyby při nastavování vyzváněcích profilů

Najeďte do menu Nastavení, Vyzvánění, Osobní, Přidat nové. Stiskněte šipku doleva, vyberte libovolné jméno a stiskněte No. Telefon se přepne do pohotovostního režimu (tedy zobrazení sítě a času). Pak vstupte do telefonního seznamu, položky jméno a pokuste se zavolat na libovolnou položku v seznamu. Žádný hovor se však neuskuteční. Kupodivu se ocitnete v nastavení profilů a budete dotázáni, jaké osobní zvonění chcete přiřadit k tomu jménu, které jste chtěli volat.

Chyba zobrazování informací na displeji při dobíjení

Zastrčte do vypnutého telefonu konektor dobíječky. Až zhasne podsvícení displeje, napište na klávesnici kód pro zjištění verze firmwaru (> * < < * < *). Po zapnutí podsvícení stiskněte jednou nebo dvakrát klávesu clr a počkejte, až se telefon zaregistruje do sítě (uslyšíte typické trojité klepnutí). Na displeji se ale vůbec nic neobjeví (pouze informace o průběhu dobíjení). S telefonem můžete dělat cokoliv, můžete i volat, ale kromě indikátorů dobíjení se na displeji vůbec nic neobjeví.

(testováno u 990723 a 000417)